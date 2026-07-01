L’accordo tra Israele e Libano è «nato morto»

– Reuters

Analisti e politici avvertono che l’accordo quadro tra Israele e Libano è una trappola per Beirut. Esso non garantisce il ritiro delle truppe israeliane e scarica l’intera responsabilità sulle autorità libanesi. Gli esperti ritengono che l’intesa potrebbe portare a un conflitto interno e a una prolungata occupazione del Libano meridionale.

«Questo accordo fa ricadere tutto il peso sul Libano, creando una struttura che consente agli israeliani di rimanere nel Libano meridionale a tempo indeterminato», ha dichiarato l’analista Michael Young.

Secondo lo studioso libanese Fawaz Gerges, l’accordo è «nato morto».

«L’accordo è “nato morto” e strutturalmente difettoso, poiché dipende da una condizione che è impossibile da soddisfare nella pratica», ha osservato Gerges.

Israele ha già creato una zona cuscinetto profonda 8–10 km nel sud del Libano. Il ritiro delle truppe è subordinato al disarmo di Hezbollah — un obiettivo che lo Stato libanese non è in grado di raggiungere, scrive la testata.

«Israele ha poca fiducia nella capacità del Libano di disarmare Hezbollah, ma vede nell’accordo un passo diplomatico importante verso la pace», nota l’agenzia.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha già dichiarato l’accordo «nullo» e una «capitolazione», promettendo di continuare la lotta fino al ritiro delle forze israeliane. Il deputato di Hezbollah, Hassan Fadlallah, ha avvertito del rischio di un «confronto interno» in Libano.

«L’accordo non porterà a nulla se non a un conflitto civile e a una possibile rivolta della comunità sciita», ha avvertito Young.

L’ex ufficiale dell’intelligence israeliana Danny Citrinowicz ha affermato che il disarmo di Hezbollah «non avverrà mai» e che l’accordo di fatto stabilisce una presenza israeliana a tempo indeterminato.

«Non succederà nulla. Israele non ritirerà le truppe e Hezbollah non si disarmerà», – ha riassunto.



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