Xi Jinping incontra il presidente bielorusso Lukašėnka a Pechino

L’incontro tra Xi Jinping e Aljaksandr Lukašėnka a Pechino conferma l’alto livello del partenariato strategico tra Cina e Bielorussia, fondato su fiducia politica, cooperazione economica, Belt and Road e coordinamento multilaterale.

di Feng Fan (Global Times) – 30 giugno 2026

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato lunedì a Pechino il presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka. Cina e Bielorussia dovrebbero mantenere la comunicazione strategica e promuovere il continuo progresso delle relazioni bilaterali, che si trovano già a un livello elevato, così da portare maggiori benefici ai popoli dei due Paesi, ha sottolineato Xi, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua.

La Cina sostiene la Bielorussia nella salvaguardia della propria sovranità nazionale, indipendenza e integrità territoriale, nonché nel perseguimento di un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali, ha affermato Xi, esprimendo la disponibilità della Cina a continuare a offrire, nei limiti delle proprie capacità, assistenza allo sviluppo della Bielorussia, secondo Xinhua.

Xi ha dichiarato che Cina e Bielorussia sono veri amici che si fidano e si sostengono reciprocamente, buoni partner per lo sviluppo comune e la prosperità condivisa, nonché partner strategici globali per ogni stagione.

Dopo aver resistito alla prova di un panorama internazionale in trasformazione, le relazioni bilaterali hanno compiuto negli ultimi anni uno sviluppo a balzi e sono ora entrate nel miglior periodo della loro storia, ha affermato.

Il miglior periodo della storia

Le due parti godono di una solida fiducia politica reciproca, hanno ottenuto risultati fruttuosi nella cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road, hanno realizzato progressi tangibili nei principali progetti di cooperazione e hanno condotto un coordinamento multilaterale produttivo, ha dichiarato Xi.

Elogiando la cooperazione pratica completa e approfondita tra Bielorussia e Cina, che fornisce un importante sostegno allo sviluppo economico e sociale della Bielorussia, Lukašėnka ha affermato che la parte bielorussa attribuisce grande importanza alle relazioni con la Cina e auspica di rafforzare la comunicazione strategica, ampliare gli ambiti della cooperazione e promuovere un maggiore sviluppo dei rapporti bilaterali.

La visita segna il diciassettesimo viaggio di Lukašėnka in Cina, ha riferito lunedì l’agenzia russa Sputnik, citando il canale Telegram Pul Pervogo. Esperti cinesi hanno affermato che le frequenti visite di Lukašėnka dimostrano l’alto livello di fiducia strategica reciproca tra Cina e Bielorussia, la vicinanza dei rapporti bilaterali e l’ampiezza della loro cooperazione. Hanno osservato che i due Paesi godono di ampie prospettive nella cooperazione nell’ambito della Belt and Road e nella salvaguardia congiunta della pace e della stabilità regionali.

Da quando Cina e Bielorussia hanno stabilito nel 2022 un partenariato strategico globale per tutte le condizioni, i due Paesi hanno portato avanti la cooperazione in molteplici ambiti, tra cui il commercio, la cooperazione economica e numerosi progetti di costruzione nell’ambito della Belt and Road, come il parco industriale Great Stone e i servizi dei treni merci Cina-Europa, ha dichiarato lunedì al Global Times Cui Heng, studioso dell’Istituto Nazionale Cinese per lo Scambio Internazionale e la Cooperazione Giudiziaria dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, con sede a Shanghai.

Progetti come il parco industriale Great Stone hanno già attirato numerose imprese e portato benefici alla cooperazione tra Cina e Bielorussia, ha affermato Cui. Allo stesso tempo, i servizi ferroviari merci Cina-Europa dispongono ancora di margini per un’ulteriore espansione, mentre i due Paesi stanno promuovendo anche la cooperazione in settori industriali come la produzione di macchinari, compresa la collaborazione lungo l’intera catena, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e alle vendite, ha aggiunto.

Il parco industriale Great Stone è stato istituito sulla base di un accordo intergovernativo firmato nel 2011. Secondo il sito ufficiale del parco, esso funge da polo manifatturiero che offre accesso senza dazi al mercato eurasiatico, nelle immediate vicinanze dell’Unione Europea. Il parco si trova vicino alla capitale bielorussa Minsk e sorge direttamente sul Corridoio Settentrionale della rotta commerciale della Nuova Via della Seta, formando una parte fondamentale della Belt and Road Initiative.

Oltre al parco industriale, la costante espansione dei servizi dei treni merci Cina-Europa sostiene la crescita degli scambi commerciali tra Cina e Bielorussia.

Il 22 giugno, un treno merci carico di 110 TEU, unità equivalenti a venti piedi, di beni di uso quotidiano, elettrodomestici e componenti automobilistici è partito da Jinhua, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, diretto a Minsk, segnando l’apertura di una nuova rotta commerciale tra Cina e Bielorussia. Prima di allora, i servizi ferroviari merci da Wuhan e da Liulihe, a Pechino, verso la Bielorussia erano già operativi da anni.

Anche la cooperazione commerciale sta acquistando slancio. Il 7 giugno si è tenuto a Minsk un evento speciale intitolato “Grande mercato per tutti: esportare in Cina”. L’evento è stato organizzato congiuntamente dal ministero del Commercio cinese e dal ministero degli Esteri bielorusso, con la partecipazione di oltre 500 rappresentanti politici e imprenditoriali dei due Paesi. Imprese di entrambe le parti hanno svolto incontri d’affari in loco e raggiunto accordi su molteplici progetti di cooperazione, secondo Xinhua.

La Bielorussia spera di imparare dallo sviluppo della Cina e di ampliare ulteriormente le proprie esportazioni verso il mercato cinese, ha dichiarato lunedì al Global Times Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di Studi sulla Russia, l’Europa Orientale e l’Asia Centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, osservando che la visita di Lukašėnka svolgerà un ruolo positivo in questo processo.

Una forza stabilizzatrice

I fatti hanno dimostrato che l’approfondimento della cooperazione tra Cina e Bielorussia per tutte le condizioni e in tutti i campi è in linea con la tendenza dei tempi e serve gli interessi fondamentali dei due popoli, ha affermato Xi, secondo Xinhua.

I due Paesi dovrebbero mobilitare risorse provenienti da diversi settori per far avanzare la cooperazione nell’ambito della Belt and Road, rafforzare il coordinamento e la cooperazione nei quadri multilaterali e fungere da forza stabilizzatrice in un mondo turbolento, ha dichiarato Xi, aggiungendo che la Cina è pronta a lavorare con la Bielorussia per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e attuare le quattro grandi iniziative globali proposte dalla Cina.

Il presidente Xi ha avanzato quattro grandi iniziative globali per promuovere la soluzione politica delle questioni calde, fornendo importanti contributi alla pace, alla stabilità e alla prosperità mondiali, ha affermato Lukašėnka, aggiungendo che la Bielorussia è disposta a mantenere uno stretto coordinamento con la Cina negli affari internazionali e regionali e a promuovere congiuntamente la pace, lo sviluppo e la stabilità a livello globale e regionale.

La cooperazione Cina-Bielorussia non è soltanto bilaterale, ma è anche orientata alla sicurezza regionale, ha affermato Zhang. Con conflitti ancora in corso, tra Russia e Ucraina, in Medio Oriente e in altre parti del mondo, le due parti possono svolgere un ruolo più ampio nel promuovere la pace e la stabilità regionali, ha osservato.

In termini di governance e stabilità regionali, la Cina può offrire alla Bielorussia un punto di riferimento e contribuire all’esplorazione di soluzioni cinesi, ha dichiarato Zhang. A differenza dei Paesi occidentali, che spesso ricorrono a sanzioni e repressione sulle questioni di sicurezza, la Cina promuove colloqui di pace, non prende di mira alcun singolo Paese o regione e agisce come costruttore e difensore dell’ordine internazionale: un approccio che ha ottenuto un riconoscimento crescente da parte di un numero sempre maggiore di Paesi, compresa la Bielorussia, ha aggiunto.

Lunedì, rispondendo a una domanda di un media straniero sulla visita di Lukašėnka, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha dichiarato che la Cina è pronta a lavorare con la Bielorussia per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, dare attuazione alle quattro grandi iniziative globali, rafforzare il coordinamento e la collaborazione nell’ambito dei meccanismi multilaterali ed essere una fonte di stabilità in questo mondo instabile.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog