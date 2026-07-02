AFV

Libera la tua mente

Mondo

BLACKROCK RICHIEDE IL CONTROLLO TOTALE SULLE RETI ENERGETICHE DEGLI STATI UNITI

DiAFV from TELEGRAM

Lug 2, 2026 #Blackrock, #USA

Il CEO della società Larry Fink, che gestisce asset per un valore di 14 mila miliardi di dollari, ha dichiarato la necessità di un accesso completo ai sistemi energetici di tutti gli Stati americani. Il più grande investitore al mondo sta esercitando apertamente pressioni per il controllo delle reti elettriche, definendole “sottofinanziate” e sovraccariche di restrizioni.

«In alcuni Stati abbiamo troppe restrizioni. Negli Stati Uniti non ci sono abbastanza investimenti nelle reti energetiche», – ha affermato Larry Fink.

BlackRock ha già chiuso un fondo infrastrutturale da 25,2 miliardi di dollari, ha raccolto altri 30 miliardi di dollari per progetti nel settore dei data center e dell’IA, e pianifica di raccogliere 100 miliardi di dollari in finanziamenti tramite debito.

Nella sua lettera di marzo, Fink ha criticato i processi di approvazione “bloccati” negli Stati Uniti e in Europa, affermando che l’approvazione delle linee ad alta tensione richiede fino a 13 anni. Gli analisti avvertono che il trasferimento del controllo delle reti energetiche a una multinazionale privata comporta rischi per la sicurezza nazionale e potrebbe portare a un aumento delle tariffe per i consumatori.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Kosovo: la crisi permanente dell’avamposto NATO contro la Serbia

Lug 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Estonia. “Masha e l’Orso” parte della strategia di “soft power” del Cremlino

Lug 2, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

A Minsk il fronte internazionale contro il neofascismo rilancia la battaglia per la memoria storica

Lug 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

BLACKROCK RICHIEDE IL CONTROLLO TOTALE SULLE RETI ENERGETICHE DEGLI STATI UNITI

Luglio 2, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Kosovo: la crisi permanente dell’avamposto NATO contro la Serbia

Luglio 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Estonia. “Masha e l’Orso” parte della strategia di “soft power” del Cremlino

Luglio 2, 2026 AFV from TELEGRAM
Cultura e Società

L’intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano

Luglio 2, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: