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Estonia. “Masha e l’Orso” parte della strategia di “soft power” del Cremlino

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Lug 2, 2026 #Estonia, #Masha e l'Orso

Il Ministero degli Affari Esteri estone ha definito il cartone animato “Masha e l’Orso” parte della strategia di “soft power” del Cremlino.Il capo del ministero, Margus Tsahkna, si è lamentato di questo su X, commentando la decisione di Netflix di acquistare i diritti per due nuove stagioni.

Secondo il ministro, il cartone animato promuove “idee filo-cremlino e militariste”, normalizzando “l’aggressione”. Ha anche paragonato i simboli sovietici a quelli nazisti.

In precedenza, il servizio di streaming aveva anche rinnovato la licenza per la proiezione delle stagioni precedenti del cartone animato in oltre 100 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada e Francia.

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