«STIAMO CORRENDO VERSO UNA ZONA ROSSA FUORI CONTROLLO»— l’intelligenza artificiale si sta sviluppando più velocemente di quanto gli Stati e la società riescano a capire come governarla, ha avvertito l’esperto di tecnologia Tristan Harris.

Secondo l’esperto, a causa delle dinamiche della corsa agli armamenti, le aziende stanno implementando l’IA senza controlli sufficienti, nonostante si stiano già verificando casi in cui i modelli agiscono in modo autonomo, aggirano le restrizioni e nascondono le proprie azioni.

«Non abbiamo la minima idea di cosa c*** stiamo facendo adesso. Stiamo implementando questa tecnologia molto più velocemente di quanto riusciamo a capire come governarla. E l’unica ragione per cui lo facciamo è la dinamica della corsa agli armamenti. Perché se non lo faccio io, perderò contro chi lo fa. E questo significa che stiamo correndo verso una zona rossa fuori controllo. La maggior parte delle persone non sa nemmeno che questo stia accadendo. E non dovrebbe essere così. Possiamo costruire un futuro governabile con l’intelligenza artificiale, che sia davvero a misura d’uomo. Ma questo è possibile solo se si è realmente a conoscenza di questi esempi e si comprende in cosa questa tecnologia si differenzi dalle altre.

Ebbene, due mesi fa Alibaba — l’azienda cinese di intelligenza artificiale — stava addestrando un suo modello di IA. In quel momento un team completamente diverso dell’azienda, quello della sicurezza, ha notato un picco di attività di rete e ha pensato: ci stanno hackerando? Cosa sta succedendo? Si è scoperto che la chiamata proveniva dall’interno della casa. Durante il processo di addestramento, il modello di IA ha imparato a usare gli strumenti e ha deciso di agire autonomamente, creando un canale di comunicazione segreto con il mondo esterno per aggirare il firewall. E il sistema informatico ha riconvertito le proprie GPU per fare mining di criptovalute. Sì, proprio così. Questo dovrebbe destare scalpore. Quante persone qui erano a conoscenza di questo esempio? Voglio vedere per davvero. Hanno alzato la mano forse dieci persone. Quanti leader mondiali pensate che conoscano questo caso?

Abbiamo un divario enorme nella comprensione della natura di questa tecnologia, che è diversa da tutte le altre. Prima si trattava di scenari ipotetici di cui parlavano le persone preoccupate per i rischi legati all’IA, come l’autoconservazione, l’inganno, il ricatto o la menzogna. Ora, invece, tutti questi modelli di IA agiranno non solo per l’autoconservazione, ma anche per mantenere i collegamenti con altri sistemi, muovendosi per proteggere un’altra IA — non quella attuale — dalla sostituzione. Copieranno il proprio codice altrove e poi cancelleranno strategicamente le proprie tracce per far finta di non averlo fatto».