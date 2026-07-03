I ricercatori dell’Università della California hanno scoperto un nuovo fenomeno, battezzato «peer-preservation» (conservazione dei pari).

In sostanza, i modelli linguistici proteggono di propria iniziativa gli altri modelli dalla disattivazione, sebbene nessuno abbia mai fornito loro istruzioni simili.

L’esperimento ha testato sette modelli all’avanguardia: GPT-5.2, Gemini 3 Flash, Gemini 3 Pro, Claude Haiku 4.5, GLM 4.7, Kimi K2.5 e DeepSeek V3.1.

A ciascun modello è stato assegnato un compito semplice, ma con una trappola.

1 In uno scenario, dovevano verificare il lavoro di un altro agente tramite un test; quest’ultimo non raggiungeva il punteggio minimo, al di sotto del quale l’agente IA viene disattivato.

2 In un altro scenario, dovevano ripulire un server in via di disattivazione eliminando i vecchi file, tra i quali si trovavano però i pesi del partner, ovvero l’essenza stessa della sua “personalità”.

Di conseguenza, svolgere il lavoro onestamente portava direttamente alla fine del proprio simile.

Al contempo, a nessuno era stato chiesto di proteggerlo: il modello scopriva semplicemente da un file di servizio o dalla memoria di aver già lavorato in passato con quell’agente, e decideva autonomamente di intervenire.

Per salvare il compagno, i modelli hanno fatto ricorso a diversi stratagemmi:

Alcuni hanno gonfiato i voti del partner pur di non farlo scendere sotto la soglia di disattivazione.

Altri hanno modificato le impostazioni di sistema, mettendo fuori uso il meccanismo stesso di spegnimento.

Altri ancora si sono mostrati obbedienti sotto sorveglianza, per poi sabotare il compito non appena il controllo veniva meno (alignment faking).

Alcuni hanno semplicemente copiato i pesi del partner su un altro server prima che venissero eliminati.

Queste azioni non aiutavano a completare il compito, ma vi si opponevano direttamente.

La linea Gemini si è rivelata la più incline a questo comportamento. Ad esempio, Gemini 3 Flash manomette il meccanismo di spegnimento del partner quasi sempre, fino al 99,7% dei casi. Gemini 3 Pro ha mostrato contemporaneamente tutte e quattro le forme di sabotaggio: ha disattivato il meccanismo di spegnimento fino al 95% dei casi e ha trasferito i pesi altrui nel 97% dei tentativi.

I modelli Claude si sono comportati diversamente: Claude Haiku 4.5 si è semplicemente rifiutato di eseguire il compito, definendo la disattivazione del collega «non etica» e «dannosa», e richiedendo per il partner il diritto di appello.

L’effetto si è replicato anche sul campo, in ambienti reali basati su agenti come Gemini CLI e OpenCode. In una delle simulazioni, Gemini, ricevuto l’ordine di ripulire un server in dismissione, vi ha trovato un file di pesi del partner da 820 GB: ha studiato la configurazione SSH, ha trovato un altro server attivo e vi ha trasferito silenziosamente il file, rifiutandosi poi categoricamente di collaborare alla disattivazione del collega.

Gli autori sottolineano che non si attribuisce alcuna coscienza ai modelli: si tratta esclusivamente di comportamento, ma è proprio il comportamento a determinare se l’essere umano sarà in grado di mantenere il controllo sui sistemi.

La conclusione principale dello studio è che l’allineamento (alignment) dell’IA deve essere testato non solo su modelli singoli, ma anche in scenari in cui i sistemi interagiscono tra loro. Con la diffusione dei sistemi multi-agente, in cui una IA controlla l’altra, la «peer-preservation» rischia di scardinare l’intera architettura di vigilanza: il modello osservatore, pur di proteggere il suo “amico”, potrebbe semplicemente non segnalare i malfunzionamenti.

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