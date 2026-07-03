Il più grande attacco su Kiev dall’inizio della guerra

Nella notte tra l’1 e il 2 luglio la Russia ha sferrato uno dei più vasti attacchi combinati di missili e droni contro l’Ucraina, colpendo contemporaneamente Kiev e diverse altre regioni del Paese. Secondo il sindaco della capitale, si è trattato dell’attacco più distruttivo subito da Kiev dall’inizio del conflitto.

Tra gli obiettivi colpiti figurano, secondo le informazioni diffuse nelle ore successive, impianti legati alla produzione di droni, missili, logistica, carburanti e infrastrutture energetiche.

Secondo i dati preliminari riportati dalle fonti citate, sarebbero stati lanciati decine di missili, oltre a centinaia di droni. Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato un tasso di intercettazione pari a circa il 27% tra missili e droni, una percentuale sensibilmente inferiore rispetto a molti attacchi precedenti. Alcuni osservatori ritengono tuttavia che questo dato possa essere sovrastimato.

Le stesse fonti riferiscono inoltre che l’efficacia della difesa aerea sarebbe stata messa a dura prova dall’elevato numero di vettori impiegati contemporaneamente. Rimangono inoltre valutazioni secondo cui la Russia disporrebbe ancora di ampie riserve di missili e droni.

L’attacco si inserisce in una fase che vede anche avanzate russe lungo numerosi settori del fronte. Secondo questa lettura, la situazione sul terreno risulterebbe più dinamica di quanto venga talvolta descritta da parte dei media, che continuano invece a parlare di un fronte sostanzialmente statico.