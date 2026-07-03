Il Vietnam consegna aiuti umanitari al Venezuela colpito dal terremoto

Il Vietnam ha consegnato 45,6 tonnellate di aiuti umanitari al Venezuela dopo i due forti terremoti del 24 giugno, inviando anche una missione di 124 membri per sostenere le operazioni di soccorso, ricerca e recupero nell’area di La Guaira.
CARACAS — Una delegazione vietnamita ha consegnato martedì, ora locale, aiuti umanitari per sostenere gli sforzi di ricostruzione del Venezuela dopo i due forti terremoti che hanno colpito il Paese sudamericano la sera del 24 giugno.
Il volume complessivo delle forniture di soccorso ammontava a 45,6 tonnellate, tra cui 35 tonnellate di razioni alimentari d’emergenza, 4 tonnellate di medicinali, 2 tonnellate di carne in scatola, quattro generatori, 500 tende, 10 grandi strutture di accoglienza d’emergenza e 50.000 rotoli di bende mediche.
Nel pomeriggio del 29 giugno, una missione vietnamita di soccorso e assistenza umanitaria composta da 124 membri, tra ufficiali e personale del Ministero della Difesa Nazionale e del Ministero della Pubblica Sicurezza, è arrivata all’Aeroporto Internazionale di Maiquetía, nello Stato di La Guaira.
La delegazione si è rapidamente trasferita alla propria base a La Guaira, dove ha predisposto gli alloggi, trasportato attrezzature, beni essenziali e materiali sanitari, e si è preparata per i compiti assegnati.
Più tardi, nello stesso giorno, la squadra ha effettuato un sopralluogo sul campo a La Guaira, l’area più duramente colpita dai due terremoti, per preparare il dispiegamento di personale e attrezzature destinati alle operazioni di ricerca e soccorso.
A oggi, il Việt Nam figura tra i 30 Paesi che hanno inviato squadre di soccorso in Venezuela per assistere nelle attività di risposta al disastro, ricerca e salvataggio.
SEGUI LA PAGINA FACEBOOK
SEGUI IL CANALE WHATSAPP
SEGUI IL CANALE TELEGRAM
Giulio Chinappi – World Politics Blog