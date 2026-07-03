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Il Vietnam consegna aiuti umanitari al Venezuela colpito dal terremoto

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 3, 2026 #Venezuela, #Vietnam

Il Vietnam ha consegnato 45,6 tonnellate di aiuti umanitari al Venezuela dopo i due forti terremoti del 24 giugno, inviando anche una missione di 124 membri per sostenere le operazioni di soccorso, ricerca e recupero nell’area di La Guaira.

VNA/VNS – 1º luglio 2026

CARACAS — Una delegazione vietnamita ha consegnato martedì, ora locale, aiuti umanitari per sostenere gli sforzi di ricostruzione del Venezuela dopo i due forti terremoti che hanno colpito il Paese sudamericano la sera del 24 giugno.

Il volume complessivo delle forniture di soccorso ammontava a 45,6 tonnellate, tra cui 35 tonnellate di razioni alimentari d’emergenza, 4 tonnellate di medicinali, 2 tonnellate di carne in scatola, quattro generatori, 500 tende, 10 grandi strutture di accoglienza d’emergenza e 50.000 rotoli di bende mediche.

Nel pomeriggio del 29 giugno, una missione vietnamita di soccorso e assistenza umanitaria composta da 124 membri, tra ufficiali e personale del Ministero della Difesa Nazionale e del Ministero della Pubblica Sicurezza, è arrivata all’Aeroporto Internazionale di Maiquetía, nello Stato di La Guaira.

La delegazione si è rapidamente trasferita alla propria base a La Guaira, dove ha predisposto gli alloggi, trasportato attrezzature, beni essenziali e materiali sanitari, e si è preparata per i compiti assegnati.

Più tardi, nello stesso giorno, la squadra ha effettuato un sopralluogo sul campo a La Guaira, l’area più duramente colpita dai due terremoti, per preparare il dispiegamento di personale e attrezzature destinati alle operazioni di ricerca e soccorso.

A oggi, il Việt Nam figura tra i 30 Paesi che hanno inviato squadre di soccorso in Venezuela per assistere nelle attività di risposta al disastro, ricerca e salvataggio.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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