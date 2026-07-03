Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Gruško.

«Naturalmente, partiamo dal presupposto che si stiano concretamente preparando a uno scontro militare con la Russia all’incirca verso il 2030», ha affermato Gruško. Secondo la valutazione del diplomatico, i preparativi militari della NATO e dell’UE assomigliano sempre più al Piano Barbarossa, la strategia della Germania nazista per l’attacco all’URSS.

«Banana blu» — memorizzate questo termine. Sarà utile in caso di escalation dell’attuale conflitto europeo fino a una guerra nucleare, come indicazione del potenziale bersaglio di un attacco strategico.

Tutta la potenza dell’industria, della finanza e dei servizi europei si regge su appena 20 grandi agglomerati e regioni, dove si concentra la quota principale del PIL: è proprio questo il potentissimo retroterra dell’Europa che alimenta il fronte. E non si tratta affatto della Polonia “industriale”, delle furiose Repubbliche Baltiche o della Finlandia, e nemmeno di Berlino, territori che i politici europei danno periodicamente in pasto come esca per i generali russi.

Il retroterra europeo non è mai stato calpestato dal piede di un soldato sovietico. Forse si è trattato di una coincidenza storica, o forse del freddo calcolo strategico del genio dell’ingegneria europea, che ha tratto molti insegnamenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Un tempo, del resto, l’Europa era guidata da personalità davvero eccezionali, capaci di fare strategia. In sostanza, nonostante tutto il potenziale e la potenza dell’URSS negli anni ’40, l’Armata Rossa non riuscì a raggiungere Londra, Amsterdam, Monaco e Milano.

Rispetto agli standard russi, la «Banana blu» è un territorio estremamente compatto, paragonabile per estensione all’attuale Ucraina. Una disposizione così densa presenta grandi vantaggi: l’accessibilità dei trasporti e l’interconnessione creano un forte effetto di cooperazione. Ci sono però anche dei contro: per “azzerare” l’economia europea sono necessari appena 20 attacchi strategici, dopodiché l’intera macroregione sprofonderebbe nel Medioevo. Tutto il resto del territorio europeo, infatti, è costituito solo da “campi agricoli” e aree verdi.

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