SE MARÍA CORINA MACHADO INDIGNA ANCHE TRUMP

I RIPETUTI TENTATIVI DELL’ESPONENTE DELL’OPPOSIZIONE VENEZUELANA MARÍA CORINA MACHADO DI TORNARE IN PATRIA — «PER FARE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO» DOPO I DEVASTANTI TERREMOTI — HANNO SUSCITATO INDIGNAZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP – Axios

I clamorosi tentativi della Machado di ritornare hanno creato per il Dipartimento di Stato «un dramma superfluo e inutile», ha dichiarato un funzionario, e rischiano di esacerbare le tensioni politiche in Venezuela nel contesto degli aiuti statunitensi.

«Questo è opportunismo politico, ed è disgustoso», – ha detto un alto rappresentante dell’amministrazione, facendo eco ad altri quattro.

«Vuole fare un servizio fotografico mentre distribuisce i nostri aiuti», – ha detto un secondo funzionario. — «Riguarda solo i suoi interessi personali».

Come nota la testata, la Machado insiste per tornare in patria, mentre i suoi sostenitori criticano la politica degli Stati Uniti in relazione alla nomina della vicepresidente Delcy Rodríguez a leader del Paese.

«La Machado, che vive negli Stati Uniti con un passaporto venezuelano scaduto, ha chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al vicesegretario di Stato Chris Landau, ai repubblicani del Congresso di Miami e ai funzionari della Casa Bianca di Trump di aiutarla a tornare in Venezuela.

Ma il suo aggressivo lobbismo a volte si è rivelato controproducente.

«Marco [Rubio] è al limite», – ha detto un funzionario americano. — «Dovrebbe essere paziente, ma non vuole, e questo lo fa impazzire».

Le tensioni tra l’amministrazione Trump e la Machado hanno raggiunto il picco quando ha comunicato ai funzionari americani di voler svolgere un ruolo nella distribuzione degli aiuti dopo i terremoti del 24 giugno, si legge nella pubblicazione.

«La risposta dell’amministrazione: no. «Non si tratta solo di aiuti, — ha detto uno degli alti funzionari. — Vuole che garantiamo la sua sicurezza. Se starà accanto ai marines americani, non le faranno del male. E sembrerà che sia lei al comando. Ma ora cosa facciamo — la insediamo noi?»

Venerdì la Machado ha tentato di volare da Manassas, in Virginia, verso l’isola olandese di Curaçao, che intendeva utilizzare come testa di ponte per entrare in Venezuela. A causa di un malinteso, ha detto un funzionario americano, le autorità olandesi hanno ritenuto che gli Stati Uniti volessero che la Machado tornasse in Venezuela attraverso Curaçao.

Dopo che l’errore è stato scoperto e le autorità olandesi sono state informate che il ritorno della Machado non rientrava nella politica degli Stati Uniti, il suo volo charter è stato fatto invertire la rotta in volo.

Domenica la Machado si trovava a Panama City e ha tentato senza successo di volare a Caracas.

Copa Airlines non ha fatto salire la Machado a bordo<…>.

Entrambi i tentativi hanno creato problemi al Dipartimento di Stato a causa della confusione nella trasmissione della politica degli Stati Uniti, che ufficialmente è «neutrale» sulla questione del sostegno o dell’opposizione al desiderio della Machado di tornare in Venezuela.

In un videomessaggio ai venezuelani sui social media, la Machado ha dichiarato lunedì: «Voglio tornare in Venezuela per essere vicina a voi». <…>

I funzionari americani affermano che l’attivismo della Machado è stato un intralcio all’interno del Dipartimento di Stato e potrebbe avere conseguenze terribili sul campo, qualora portasse a disordini civili in Venezuela.

«Più di 1700* venezuelani hanno perso la vita tragicamente, — ha detto uno degli alti funzionari americani. — Si teme che altre migliaia siano morte. Decine di migliaia vivono in tenda, senza un posto dove andare. E mentre noi siamo concentrati sull’aiuto per eliminare le conseguenze di questa catastrofe, lei fa tutto questo solo per se stessa».

*Secondo i dati aggiornati, a seguito dei devastanti terremoti in Venezuela sono morte 2295 persone.

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