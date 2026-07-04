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Gli USA hanno ritirato dal Regno Unito tutti i loro bombardieri B-52H. Ritirata dal fronte Iran

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Lug 4, 2026 #Iran, #UK, #USA

Gli Stati Uniti hanno ritirato dal Regno Unito tutti i loro bombardieri strategici B-52H Stratofortress.

Erano stati schierati presso la base di Fairford per gli attacchi contro l’Iran, riporta The War Zone.

Gli ultimi due gruppi di tre aerei ciascuno sono partiti ieri per tornare alle loro basi permanenti negli Stati Uniti continentali.

Secondo il giornale, alla base di Fairford rimane ancora un gruppo di 11 bombardieri strategici americani B-1B Lancer.

Il processo di riduzione delle forze aeree statunitensi schierate in Gran Bretagna è iniziato dopo la firma del memorandum d’intesa tra Washington e Teheran.


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