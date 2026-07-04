Il significato politico dei funerali di Khamenei: Teheran e la “campagna globale” contro USA-Israele

Le cerimonie funebri in onore del Leader martire della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, si configureranno come un fulcro di mobilitazione geopolitica globale. Secondo quanto dichiarato dalle alte sfere militari di Teheran, l’ultimo saluto alla guida spirituale si trasformerà in un movimento internazionale di ferma condanna del terrorismo e in una colossale manifestazione di protesta contro i crimini perpetrati dall’asse strategico composto da Stati Uniti e Israele.

Il portavoce dell’Esercito iraniano, il generale di brigata Mohammad Akraminia, illustrando i complessi preparativi logistici e di sicurezza messi in atto dalle forze armate, ha sottolineato la portata storica dell’evento:

“La cerimonia funebre del Leader martire costituisce una campagna globale di condanna del terrorismo e di attivismo militante contro i crimini dell’asse USA-sionista. Questo evento trascende i confini di una pur oceanica manifestazione nazionale: il popolo iraniano, guidato da un profondo sentimento di lealtà e gratitudine verso la propria leadership, si unirà ai sostenitori del Leader giunti dall’estero per dare vita a una grande epopea collettiva.”

Il calendario delle cerimonie e l’itinerario solenne

Il protocollo ufficiale delle esequie si articolerà secondo un preciso calendario che toccherà i principali centri politici e spirituali della Repubblica Islamica e della regione:

4 e 5 luglio: Le prime cerimonie commemorative si svolgeranno presso il Grande Mosalla dell’Imam Khomeini a Teheran.

Le prime cerimonie commemorative si svolgeranno presso il Grande Mosalla dell’Imam Khomeini a Teheran. 6 e 7 luglio: Avranno luogo le imponenti processioni funebri che attraverseranno le strade della capitale Teheran e successivamente della città santa di Qom.

Avranno luogo le imponenti processioni funebri che attraverseranno le strade della capitale Teheran e successivamente della città santa di Qom. Itinerario speciale: La salma del Leader martire sarà trasferita e scortata da un’unità aerea speciale non solo tra Teheran e Qom, ma anche presso i luoghi sacri in Iraq, prima del ritorno in patria.

La salma del Leader martire sarà trasferita e scortata da un’unità aerea speciale non solo tra Teheran e Qom, ma anche presso i luoghi sacri in Iraq, prima del ritorno in patria. 9 luglio: La formale sepoltura del corpo avverrà all’interno del Santuario dell’Imam Reza a Mashhad.

Mobilitazione militare e massima allerta ai confini

Per garantire l’incolumità pubblica e la difesa nazionale durante le celebrazioni, le forze armate iraniane hanno attivato un piano di contingenza su scala nazionale. Il generale Akraminia ha confermato il drastico rafforzamento delle misure di sicurezza ai confini terrestri e aerei del Paese.

Ulteriori unità delle forze di terra sono state dislocate lungo le frontiere, mentre l’Aeronautica militare ha avviato una sorveglianza radar e pattugliamenti continui dello spazio aereo nazionale, una misura resa necessaria dal massiccio incremento dei voli internazionali e dei transiti transfrontalieri previsti per l’arrivo delle delegazioni straniere. Sia l’Aeronautica che la Marina Militare rimangono in stato di massima allerta operativa.

Logistica, assistenza e accoglienza dei pellegrini

L’Esercito ha assunto la gestione diretta del supporto logistico e sanitario per accogliere i milioni di fedeli attesi. Sono stati istituiti quattro grandi centri di accoglienza nei pressi di Teheran per garantire vitto, alloggio e assistenza medica ai pellegrini.

Squadre di soccorso dell’aviazione leggera dell’esercito e presidi medici mobili saranno posizionati lungo le principali arterie stradali ad alto traffico. Parallelamente, gli ospedali militari e le strutture sanitarie urbane mobiliteranno il proprio personale sia nei pressi del Grande Mosalla di Teheran sia lungo le rotte dei cortei, con il supporto coordinato delle unità logistiche e dei depositi di rifornimento per i trasporti.

Il contesto geopolitico

L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei è stato martirizzato a seguito dell’ultima aggressione non provocata lanciata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica il 28 febbraio scorso. L’attacco fulmineo, che ha provocato la morte del Leader, di alti funzionari dello Stato e di numerosi civili, ha innescato l’immediata reazione di Teheran. L’Iran ha risposto militarmente conducendo almeno 100 attacchi di rappresaglia strategici e decisivi, che hanno colpito con successo obiettivi sensibili e di alta rilevanza militare appartenenti alle forze statunitensi e israeliane nella regione

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_significato_politico_dei_funerali_di_khamenei_teheran_e_la_campagna_globale_contro_usaisraele/45289_67798