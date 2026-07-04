Il Vietnam punta sui valori familiari per rafforzare la coesione interna

Di fronte ai rapidi cambiamenti sociali, alla trasformazione digitale e alla crescente integrazione internazionale, il Vietnam rilancia il ruolo della famiglia come fondamento dei valori culturali nazionali, della coesione sociale e della forza interna necessaria alla nuova fase di sviluppo.

VNA/VNS – 28 giugno 2026

HÀ NỘI — I rapidi cambiamenti sociali, la trasformazione digitale e una più profonda integrazione globale stanno rimodellando le famiglie vietnamite, spingendo decisori politici e ricercatori a porre rinnovata enfasi sui valori familiari come pilastro dello sviluppo futuro del Paese.

La famiglia al centro del sistema dei valori culturali vietnamiti

In tutto il Paese, le località del Việt Nam hanno organizzato nel corso di giugno una serie di eventi per celebrare la Giornata della Famiglia vietnamita, il 28 giugno. Forum sulla famiglia, corsi dedicati alla genitorialità e alle relazioni familiari, cerimonie di premiazione per onorare famiglie modello, mostre fotografiche e dialoghi comunitari hanno tutti sottolineato un messaggio comune: la famiglia resta l’ancora emotiva della società e la principale custode dei valori duraturi della nazione.

Negli ultimi anni, il Partito e lo Stato hanno introdotto una serie di politiche per lo sviluppo della famiglia. La Giornata della Famiglia vietnamita viene celebrata ogni 28 giugno dal 2001, valorizzando le tradizioni familiari e rafforzando i legami tra le generazioni. Le campagne nazionali per promuovere famiglie culturali, modelli esemplari di genitorialità, lo sviluppo rurale di nuovo tipo, comunità urbane civilizzate e l’apprendimento permanente hanno consolidato l’impegno a costruire famiglie prospere, egualitarie, progressiste e civili, salvaguardando al tempo stesso il patrimonio culturale del Việt Nam.

Ninh Thị Thu Hương, direttrice generale del Dipartimento per la Cultura di Base, la Famiglia e le Biblioteche presso il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, ha affermato che industrializzazione, modernizzazione, integrazione globale e trasformazione digitale stanno rimodellando la struttura, le funzioni e i valori delle famiglie vietnamite. Questi cambiamenti hanno aperto nuove possibilità, ma hanno anche portato sfide quali la violenza domestica, il crescente peso dell’assistenza agli anziani, l’allargamento dei divari generazionali e l’erosione di alcune norme tradizionali.

Mentre il Việt Nam entra in una nuova era di sviluppo, con l’obiettivo di diventare una nazione prospera, civile e felice, il ruolo della famiglia è diventato più cruciale che mai.

I valori familiari come fonte della forza nazionale

La Risoluzione 80 dell’Ufficio Politico sullo sviluppo della cultura vietnamita chiede uno sviluppo umano globale fondato sui sistemi di valori nazionali, culturali e familiari del Paese e sugli standard del cittadino. Essa definisce quattro valori familiari fondamentali: prosperità, felicità, progresso e civiltà.

La professoressa associata e dottoressa Đặng Thị Hoa, dell’Istituto di Sociologia e Psicologia dell’Accademia Vietnamita delle Scienze Sociali, ha affermato che le famiglie moderne devono fare più che coltivare la compassione. Dovrebbero anche formare cittadini dotati di competenze digitali, mentalità innovativa, consapevolezza giuridica e forte senso di responsabilità sociale. Costruire famiglie prospere, progressiste, felici e civili, ha dichiarato, non è soltanto un obiettivo politico, ma anche un mezzo per sviluppare una forza lavoro di qualità, con gli standard etici e le capacità necessarie alla prossima fase di crescita del Việt Nam.

Hoa ha proposto la costruzione di un indice nazionale della famiglia e un più stretto allineamento delle politiche di sviluppo familiare con le attività concrete a livello locale.

La dottoressa Trương Thị Hạnh, dell’Istituto di Scienze Sociali della Regione Centrale e degli Altipiani Centrali, ha affermato che la politica familiare dovrebbe passare da un’amministrazione frammentata a una governance integrata, dal sostegno passivo all’investimento nello sviluppo della famiglia, dalla gestione delle conseguenze alla prevenzione dei rischi, e da un’elaborazione delle politiche basata sull’esperienza a una fondata sulle evidenze.

Sulla base dei loro studi, gli esperti hanno proposto una serie di misure strategiche, tra cui lo sviluppo di un indice nazionale della famiglia, l’inserimento dei valori familiari nella strategia di sviluppo della famiglia del Việt Nam, l’integrazione dell’educazione ai valori familiari nel curriculum scolastico nazionale, l’ampliamento dei modelli di famiglie esemplari e felici, e il rafforzamento del coordinamento tra Stato, scuole, comunità e nuclei familiari nell’attuazione delle politiche familiari.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog