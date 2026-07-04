Iran e Oman verso una tassa sullo Stretto di Hormuz

L’IRAN E L’OMAN PORTANO AVANTI UN PIANO PER RISCUOTERE UNA TASSA PER IL PASSAGGIO ATTRAVERSO HORMUZ, NONOSTANTE LE OBIEZIONI PUBBLICHE DEGLI USA

– The New York Times

«L’Oman ha recentemente presentato agli Stati Uniti e ad altri alleati occidentali una proposta ufficiale che illustra un piano in base al quale le compagnie di navigazione pagheranno delle tasse per l’utilizzo dello Stretto», scrive la testata.

Prima della guerra lo Stretto di Hormuz rimaneva una rotta internazionale attraverso la quale le navi transitavano gratuitamente, ricorda l’autore dell’articolo. Attraverso di esso, il petrolio e il gas del Golfo Persico venivano forniti ai mercati mondiali. Quando sono iniziate le ostilità, l’Iran ha di fatto bloccato questa rotta, il che ha fatto lievitare bruscamente i prezzi dei prodotti energetici.

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