Ucraina, Il fronte arretra, i titoli restano ottimisti: la guerra a due velocità

Konstantinovka data per persa “quasi inevitabilmente” dagli stessi ucraini, Pokrovsk sotto pressione crescente. Mentre il racconto pubblico di Kiev punta su resilienza e colpi simbolici, la distanza dal terreno si allarga.

Pokrovsk cade a rate, la narrazione no

Oltre centomila soldati russi risultano concentrati nell’area di Pokrovsk secondo quanto ammesso dallo stesso comando ucraino, tramite il generale Oleksandr Syrskyi, che ha definito quel settore il punto più caldo di un fronte lungo milleduecento chilometri. Le stime complessive sulle forze russe schierate oscillano arrivando fino ai settecentocinquantamila uomini, compresi quelli di logistica, retrovie e servizi associati.

Nel Donetsk, le città di Konstantinovka e Pokrovsk — snodi logistici decisivi verso gli ultimi due veri bastioni ucraini rimasti nella regione, Kramatorsk e Sloviansk — risultano sotto una pressione crescente, confermata da reportage sul campo di testate internazionali come Le Monde e New York Times. È il quadro di un’offensiva estiva che avanza lentamente ma con una costanza difficile da derubricare a semplice rumore di fondo.

Eppure il racconto pubblico che arriva in Occidente da Kiev e dai suoi alleati politici insiste su un registro diverso, quasi opposto: attacchi mirati contro le raffinerie russe, presentati come colpi decisivi alla macchina bellica di Mosca; voci insistenti su fratture interne al regime di Putin; gesti simbolici, come bandiere lanciate da droni su territori contesi, pensati per comunicare un collasso russo che sul terreno non trova ancora riscontro sistematico. Le esportazioni di petrolio russo, va detto, non hanno subito nello stesso periodo il tracollo più volte annunciato.

Il fronte che si muove e la narrazione che rincorre

Il punto è che la distanza tra questi due livelli — quello militare concreto e quello comunicativo — si è fatta negli ultimi mesi particolarmente ampia. Sul terreno, gli analisti ucraini indipendenti ammettono ormai che la caduta di Konstantinovka è «quasi inevitabile», mentre il generale Syrskyi stesso riconosce assalti «feroci» e un’attività russa in crescita attorno a Pokrovsk, pur ribadendo che le truppe ucraine tengono la linea. Sul piano della comunicazione pubblica, però, prevale un tono diverso, costruito attorno alla resilienza e ai successi simbolici, funzionale a mantenere compatto il sostegno politico ed economico degli alleati occidentali in un momento in cui quel sostegno appare tutt’altro che scontato.

Non è un fenomeno nuovo nella storia dei conflitti: ogni esercito in difficoltà tattica tende a spostare parte delle proprie energie sul piano psicologico e narrativo, nel tentativo di comprare tempo politico mentre la situazione militare si consolida o si deteriora. Ma la distanza tra le due narrazioni — quella che emerge dai bollettini ottimisti e quella restituita dai reportage indipendenti dalle retrovie di Sloviansk e Kramatorsk, dove si raccontano soldati ucraini emaciati, feriti trascurati e una macchina logistica sempre più tesa — è ormai difficile da ignorare per chiunque segua il conflitto con un minimo di attenzione critica.

Pokrovsk come simbolo, non come fine della guerra

Vale la pena ricordare che la caduta di Pokrovsk, per quanto altamente probabile secondo diversi osservatori militari, non equivarrebbe alla fine della guerra né al collasso automatico dell’intera regione del Donetsk. Anche in quello scenario, resterebbe agli ucraini un residuo di territorio da difendere attorno a Kramatorsk, capoluogo regionale e prossima, eventuale, roccaforte designata per la fase successiva del conflitto. Ma il valore simbolico della città supera di gran lunga quello strettamente militare: la sua conquista servirebbe a Mosca soprattutto a dimostrare, agli occhi degli alleati riluttanti di Kiev e dell’opinione pubblica occidentale, che il tempo lavora a favore della Russia, e che qualunque ulteriore sostegno bellico rischia di limitarsi a ritardare un esito già scritto.

È esattamente per questo che la battaglia dell’informazione, in un conflitto di questa scala e di questa durata, non è mai un fronte secondario. Le cifre sugli assalti respinti, le mappe aggiornate ogni ora dagli osservatori open source, gli annunci di controffensive locali servono tanto a orientare le decisioni dei governi occidentali quanto le truppe sul terreno.

Ridurre l’analisi del conflitto alla sola dimensione militare, ignorando quanto le due parti investano nella costruzione del racconto pubblico, significherebbe perdere metà della partita che si sta giocando in queste settimane: quella che si combatte non nelle trincee del Donbass, ma nei titoli dei giornali occidentali e nei feed dei social media, dove ogni immagine, ogni video, ogni dichiarazione diventa a sua volta un fronte da presidiare.

La guerra sul terreno, in ogni caso, procede secondo la sua logica indifferente ai comunicati: lenta, costosa in vite umane, misurata in chilometri quadrati e in insediamenti che cambiano bandiera uno dopo l’altro lungo una linea di milleduecento chilometri che continua, mese dopo mese, a spostarsi verso ovest.