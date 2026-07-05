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Cade la fortezza di Kostantinovka: la Russia apre la strada verso Kramatorsk

DiL.M.

Lug 5, 2026 #Kostantinovka, #Kramatorsk, #Russia, #Ucraina

Secondo le fonti citate, le forze russe avrebbero assunto il controllo di Kostantinovka, consolidando così la propria avanzata nel Donbass. La conquista della città aumenterebbe la pressione sull’asse che conduce verso Kramatorsk, uno dei principali centri ancora controllati dall’Ucraina nella regione.

Le stesse fonti riferiscono inoltre di progressi su altri settori del fronte, con unità russe che continuerebbero ad avanzare anche in direzione di Sloviansk e nell’area di Zaporožžja.

Da Mosca, il presidente Vladimir Putin sostiene che l’offensiva prosegue lungo l’intera linea del fronte. Se queste informazioni troveranno ulteriore conferma, il quadro operativo apparirebbe in contrasto con le narrazioni che negli ultimi mesi descrivevano la Russia in una posizione di forte difficoltà.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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