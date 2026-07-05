Il “Corridoio verde” Mongolia-Cina, una nuova opportunità economica

Il corridoio verde Mongolia-Cina apre nuove prospettive di cooperazione su energia, desertificazione e finanza verde. Alla vigilia della COP17, il confronto tra istituzioni, ricercatori e imprese indica una possibile trasformazione della tutela ambientale in motore economico sostenibile.

Mongolia Press – 14 maggio 2026

L’ambiente è il patrimonio del popolo. Per questo motivo, poiché il mondo nel suo complesso e, in particolare, il nostro vicino meridionale hanno posto la tutela ambientale in prima linea nelle politiche statali, riservandole un’attenzione particolare, stanno emergendo molti cambiamenti positivi. In un momento in cui le soluzioni ecologiche e la protezione dell’ambiente sono diventate questioni sensibili e urgenti a causa del cambiamento climatico, della desertificazione e di altre sfide, sviluppare la cooperazione e gli investimenti nell’economia verde rappresenta un passo importante verso lo sviluppo sostenibile.

Per questo, se si considera la desertificazione come una nuova opportunità economica e d’investimento, è opportuno guardare alla tutela dell’ambiente come a un modello imprenditoriale. In particolare, esistono molte possibili vie per la cooperazione verde, compresa l’idea che il ripristino e la riabilitazione ambientale possano essere finanziati non soltanto attraverso il bilancio statale, ma anche tramite il mercato. Il convegno scientifico intitolato “Corridoio economico ecologico Mongolia-Cina: coordinamento delle politiche e soluzioni pratiche” è servito da piattaforma per studiosi, ricercatori ed esperti, che hanno discusso questi approcci, avanzato nuove iniziative e cercato soluzioni concrete.

La tutela dell’ambiente non è una spesa di bilancio, ma un investimento e un nuovo settore dell’economia capace di autofinanziarsi

I partecipanti al convegno hanno concordato sul fatto che, nel quadro della cooperazione amichevole tra Cina e Mongolia, esista un pieno potenziale per istituire un corridoio economico verde. D. Erdenetuya, direttrice del Dipartimento per le politiche di cooperazione commerciale ed economica del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo, ha sottolineato: “Si tratta di un evento molto tempestivo e importante per creare nuove opportunità di cooperazione tra Mongolia e Cina. Un esempio di cooperazione verde tra i due Paesi è la centrale idroelettrica di Erdenebüren. Siamo inoltre lieti che proseguano i progetti di sviluppo finalizzati a combattere e prevenire la desertificazione”.

Huang Renwei, professore presso l’Università Fudan e vice-direttore dell’Istituto per la Belt and Road e la governance globale, ha dichiarato: “Nel quadro della Belt and Road Initiative sono state sviluppate infrastrutture, strade, ponti e connessioni portuali, e in seguito sono iniziate a emergere le questioni legate all’energia. Dobbiamo discutere sia dell’energia tradizionale sia di quella non tradizionale. Per energia tradizionale si può intendere l’energia basata sul carbone e sul petrolio. In Cina, dieci anni fa, il 60% dell’energia tradizionale proveniva dal carbone, mentre le energie rinnovabili rappresentavano il 20%. La Belt and Road Initiative esiste ormai da 13 anni. Nei Paesi lungo questa iniziativa, la transizione energetica viene attuata rapidamente e con successo, e sono in corso grandi cambiamenti. Ciò dimostra una rapida transizione dall’energia tradizionale alle energie rinnovabili. Il Pakistan, per esempio, ha risolto pienamente il proprio problema di approvvigionamento energetico in meno di dieci anni e ora esporta parte della propria energia. Quando un Paese è in grado di risolvere il proprio problema energetico, gli altri settori industriali e dei servizi si rilanciano. Questo può essere definito il corridoio verde Cina-Pakistan”.

Le fonti energetiche alternative comprendono il solare, l’eolico e il nucleare. La Mongolia dispone di enormi risorse energetiche rinnovabili. Pertanto, la prossima grande opportunità per l’economia mongola è la transizione energetica, e il corridoio economico verde Mongolia-Cina svolgerà un ruolo importante in questo processo.

Il convegno scientifico “Corridoio economico ecologico Mongolia-Cina: coordinamento delle politiche e soluzioni pratiche” è stato organizzato dal Centro di ricerca per lo sviluppo condiviso della Belt and Road, in cooperazione con il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo e CGTN Mongolia.

La dottoressa T. Chuluun-Erdene, Ph.D., direttrice del Centro di ricerca per lo sviluppo condiviso della Belt and Road, ha affermato: “Poiché consideriamo la tutela ambientale non semplicemente come una spesa a carico del bilancio statale, ma come un investimento e come un nuovo settore dell’economia capace di autofinanziarsi, abbiamo voluto riunire non soltanto studiosi e ricercatori, ma anche decisori politici, rappresentanti del settore privato e imprese, al fine di discutere soluzioni pratiche. In un momento in cui il nostro Paese si prepara a ospitare il vertice COP17 tra appena tre mesi, vediamo non solo gli impegni e le sfide derivanti dall’Accordo di Parigi, ma anche un’opportunità storica per attrarre investimenti nell’economia verde. Per cogliere questa opportunità, è essenziale studiare le politiche e le tendenze del nostro vicino meridionale. Nel suo prossimo piano quinquennale, vale a dire il XV piano quinquennale, la Repubblica Popolare Cinese ha posto l’ecologia e la tutela ambientale tra le aree prioritarie della politica statale. Ciò significa che a questo settore saranno destinati investimenti significativi. Abbiamo quindi scelto di concentrarci sull’ecologia e sulla tutela ambientale per esplorare in che modo la Mongolia possa attrarre questo enorme flusso di capitali e le tecnologie avanzate provenienti dalla Cina, e come le due parti possano cooperare su basi reciprocamente vantaggiose”.

La COP17 come occasione per presentare al mondo la “strategia verde” della Mongolia

La discussione principale del convegno si è articolata attorno a cinque temi chiave, riunendo rappresentanti dello Stato, del settore privato, del mondo accademico e delle organizzazioni di cooperazione internazionale per esaminare come questioni globali urgenti, quali il cambiamento climatico, la desertificazione, il degrado del suolo e la finanza verde, possano essere affrontate nel quadro della cooperazione regionale.

Gli esperti hanno affrontato la possibilità di sviluppare in Mongolia modelli imprenditoriali del settore privato sulla base dell’iniziativa “Un miliardo di alberi” e dell’esperienza cinese nel mercato del carbonio, nonché dell’esperienza della Repubblica Popolare Cinese nelle fonti energetiche distribuite. Hanno inoltre presentato soluzioni scientifiche per l’attuazione a livello locale di meccanismi di pagamento per i servizi ecosistemici, per la valutazione delle condizioni dei pascoli e per il rallentamento della desertificazione nelle regioni di steppa arida attraverso l’irrigazione intelligente a goccia a risparmio idrico e le tecnologie di raccolta dell’acqua piovana. Un aspetto particolarmente innovativo dell’evento è stato il fatto che, dopo ogni presentazione, gli specialisti del settore hanno dato vita a una discussione aperta.

Un altro elemento importante del convegno è stato il suo ruolo di incontro preparatorio e politico di rilievo in vista della 17ª Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, COP17, che si terrà in Mongolia tra tre mesi. La COP17 attirerà l’attenzione mondiale sulla Mongolia e dimostrerà la leadership regionale del Paese. Poiché durante questa conferenza internazionale si prevede l’apertura di molte nuove partnership e opportunità nel campo della tutela ambientale, il fatto che il convegno “Corridoio economico ecologico Mongolia-Cina: coordinamento delle politiche e soluzioni pratiche” sia stato organizzato come ponte tra i due Paesi in vista della COP17 rappresenta un altro aspetto significativo dell’evento. I ricercatori hanno quindi sottolineato la necessità di introdurre l’esperienza, le soluzioni tecnologiche e le innovazioni del vicino meridionale della Mongolia nella lotta alla desertificazione.

Per esempio, D. Serdaram, docente e ricercatore presso la Mongolian University of Science and Technology, ha sollevato la necessità che la Mongolia riveda e migliori il proprio sistema di politiche per attrarre finanziamenti verdi. Ha dichiarato: “La Mongolia sta lanciando grandi iniziative come ‘Un miliardo di alberi’ e la COP17, ma i criteri, la metodologia, la tabella di marcia e il sistema di valutazione per l’attuazione dei progetti restano poco chiari e privi di un quadro politico coerente. Quando si realizza un progetto, di solito si inizia parlando di denaro. Ma prima di questo è necessario stabilire chiaramente secondo quali criteri, quale metodologia e quale tabella di marcia il progetto procederà. Inoltre, lo Stato non dovrebbe concentrare tutte le attività nelle proprie mani, ma dovrebbe invece creare i meccanismi, le regole e l’ambiente necessari. Il settore privato e gli istituti di ricerca, a loro volta, devono sviluppare soluzioni basate sull’innovazione e sulla tecnologia.

“La prossima COP17 non dovrebbe essere trattata semplicemente come un evento internazionale o come un forum-vetrina per il turismo, ma come un’opportunità per presentare al mondo la ‘strategia verde’ della Mongolia. Dobbiamo prepararci con grande cura. Dobbiamo definire in dettaglio quale tipo di investimenti vogliamo, quali progetti intendiamo attuare e quali risultati vogliamo dimostrare”.

Intervenendo sul tema “Opportunità per l’utilizzo di tecnologie a risparmio idrico nelle regioni di steppa arida”, Kh. Munkhtuya, docente presso la Mongolian University of Life Sciences, Ph.D., professoressa associata e ingegnere consulente della Mongolia, ha dichiarato: “Insieme all’organizzazione non governativa ‘Ecologia del pascolo’, nel periodo 2011-2013 abbiamo condotto ricerche sulla produzione di foraggio coltivato nei sum di Deren e Delgertsogt, nella provincia del Dundgovi.

“Nell’ambito di questo lavoro, abbiamo realizzato un serbatoio basato su pozzi scavati nei pascoli, piantato e coltivato colture foraggere e condotto ricerche sperimentali per preparare insilato verde destinato all’alimentazione del bestiame in primavera. Il lavoro ha avuto successo e ha prodotto risultati. Su un’area di cinque ettari vicino al pozzo, abbiamo piantato colture foraggere annuali come mais e girasole, le abbiamo coltivate utilizzando un sistema di irrigazione a goccia a risparmio idrico e un piccolo dispositivo di irrigazione a pioggia chiamato ‘Namiraa’, e abbiamo raccolto la massa verde nel mese di settembre, prima della maturazione dei semi. Abbiamo poi preparato insilato verde per l’alimentazione del bestiame nel piccolo impianto costruito nel sum di Deren. Questo lavoro si è dimostrato efficace per i pastori del Gobi, dove il corretto utilizzo dei pascoli naturali è diminuito, il numero dei capi di bestiame è aumentato, le acque superficiali sono scarse e i pascoli sono dispersi”.

Le conclusioni degli studiosi e dei ricercatori, insieme alle proposte e alle iniziative degli imprenditori emerse dalla conferenza internazionale, saranno raccolte e pubblicate negli atti del convegno.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog