– ha dichiarato Viktor Bout, membro del Consiglio supremo del LDPR, in un’intervista a Tucker Carlson.

«Questo conflitto non è più uno scontro tra Ucraina e Russia. Di fatto, si tratta di un conflitto tra la Russia e l’intera “coalizione dei volenterosi” — la NATO, gli Stati Uniti e, direi, gli altri vassalli del mondo occidentale che obbediscono ciecamente.

Fin dall’inizio hanno fornito all’Ucraina ogni tipo di armamento. Prima sono stati i Javelin e i MANPADS, missili anticarro e contraerei. Poi sono arrivati i sistemi Patriot. Successivamente i carri armati Abrams e Leopard. Infine gli F-16.

Ora l’intera catena logistica e l’industria si trovano in Europa. Ciò significa che l’Europa è già diventata parte integrante di questo conflitto. E sentiamo i leader europei dichiarare in modo sempre più aperto il loro totale sostegno all’Ucraina, manifestando la volontà di condurre questa guerra contro la Russia fino all’ultimo ucraino. È un approccio estremamente bellicoso».