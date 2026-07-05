– ha dichiarato Viktor Bout, membro del Consiglio supremo del LDPR, in un’intervista a Tucker Carlson.
«Questo conflitto non è più uno scontro tra Ucraina e Russia. Di fatto, si tratta di un conflitto tra la Russia e l’intera “coalizione dei volenterosi” — la NATO, gli Stati Uniti e, direi, gli altri vassalli del mondo occidentale che obbediscono ciecamente.
Fin dall’inizio hanno fornito all’Ucraina ogni tipo di armamento. Prima sono stati i Javelin e i MANPADS, missili anticarro e contraerei. Poi sono arrivati i sistemi Patriot. Successivamente i carri armati Abrams e Leopard. Infine gli F-16.
Ora l’intera catena logistica e l’industria si trovano in Europa. Ciò significa che l’Europa è già diventata parte integrante di questo conflitto. E sentiamo i leader europei dichiarare in modo sempre più aperto il loro totale sostegno all’Ucraina, manifestando la volontà di condurre questa guerra contro la Russia fino all’ultimo ucraino. È un approccio estremamente bellicoso».
Quali Paesi europei producono questi droni e le altre armi che, secondo lei, vengono utilizzate contro i civili in Russia?
«In primo luogo la Polonia. Poi la Germania, la Francia, l’Italia, la Danimarca. Ci sono stabilimenti in Turchia, Spagna, Belgio. Naturalmente il Regno Unito — lì hanno sede grandi produttori coinvolti nel cosiddetto programma per missili da crociera “Flamingo”, che è a tutti gli effetti uno sviluppo britannico. E tutto questo viene annunciato ufficialmente. Dicono apertamente: “Produciamo queste armi. L’Ucraina avrà la possibilità di colpire in profondità nel territorio della Russia”.
Secondo il diritto internazionale, abbiamo il pieno diritto di colpire tali obiettivi, poiché vi si producono armamenti e i Paesi stessi dichiarano che queste imprese lavorano per l’Ucraina».
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