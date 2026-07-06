NYT. Israele ha tentato di uccidere i negoziatori iraniani durante i colloqui di pace

– New York Times
La pubblicazione americana, citando funzionari statunitensi attuali ed ex, scrive che i funzionari americani temevano che Israele stesse pianificando di uccidere il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del parlamento Mohammad Bagher Qalibaf per far fallire i negoziati sul cessate il fuoco.
Venuti a conoscenza di ciò, gli Stati Uniti hanno chiesto ai paesi della regione di avvertire l’Iran del possibile complotto israeliano.
Ci fu un momento in cui i caccia israeliani entrarono nello spazio aereo iraniano, puntando contro l’aereo di Qalibaf di ritorno da Islamabad — egli effettuò un atterraggio di emergenza a Mashhad.
Sempre secondo queste informazioni, il Pakistan ha fornito scorta di caccia alla delegazione iraniana diretta ai negoziati sul suo territorio.
Secondo il giornale, il Presidente Qalibaf ha subito almeno 2 tentativi di omicidio — incluso un attacco a un bunker durante la guerra dei 12 giorni e un altro quest’anno.
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