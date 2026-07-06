Perù: Fujimori abbraccia Milei e il suo modello che affama l’Argentina

La presidente eletta del Perù, Keiko Fujimori, ha avuto una telefonata con il presidente dell’Argentina, il fanatico neoliberista Javier Milei, durante la quale si è dichiarata in sintonia con la linea del leader neoliberista e ha espresso l’intenzione di seguire un percorso simile, sia in materia di politica economica che nella lotta contro la burocrazia nel proprio Paese.

“La verità è che voglio congratularmi con te. Quello che hai fatto è straordinario e, inoltre, sono molto, molto felice che il popolo peruviano abbia preso una decisione di questa portata e abbia scelto di schierarsi dalla parte giusta della storia”, afferma Milei in un video condiviso sui social network.

La virtual presidente electa, Keiko Fujimori, se comunicó hoy con el presidente de Argentina, Javier Milei. pic.twitter.com/QaZpttW8iW — Sofía López (@SofiaLopezLl) July 3, 2026

Fujimori ha ringraziato per il saluto e ha fatto riferimento alle “misure così coraggiose” adottate dal presidente argentino, sottolineando che in Perù si sta cercando di applicare disposizioni simili per ridurre la burocrazia e agevolare il lavoro e l’imprenditoria. “Quindi faremo uno sforzo molto grande, simile a quello che sta facendo lei”, ha affermato. Se i risultati saranno gli stessi dell’Argentina, piombata in una crisi nera e con la gente costretta a mangiare carne di asino a causa del carovita, il popolo peruviano avrà poco da essere contento per questa svolta.

A tal proposito, Milei ha proposto di “rilanciare” i rapporti bilaterali, sottolineando una “lotta comune” contro “il narcotraffico, la criminalità e tutto ciò che riguarda la sicurezza a livello emisferico”.

Successivamente, in un messaggio su X, il presidente argentino ha affermato che la conversazione è servita ad “aprire una nuova fase tra l’Argentina e il Perù” e ha sostenuto che entrambi concordano sulla necessità di “maggiore libertà, crescita economica e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale”. “Il Perù si unisce al blocco di paesi della regione che hanno deciso di opporsi al socialismo e di lavorare insieme in difesa della libertà”, ha aggiunto.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

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