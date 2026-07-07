Austria, Graz resta rossa: la vittoria comunista conferma il modello sociale di Elke Kahr

Il voto municipale del 28 giugno rafforza il Partito Comunista a Graz e premia il programma di Elke Kahr: casa, servizi pubblici, solidarietà sociale e amministrazione vicina ai cittadini diventano la base di una possibile nuova fase progressista in Austria.

Articolo pubblicato su lacittafutura.it

Dopo la storica vittoria del 2021, il nuovo successo ottenuto lo scorso 28 giugno rappresenta la stabilizzazione di un’esperienza amministrativa che ha saputo radicarsi nel consenso popolare. Cinque anni fa, l’affermazione del Partito Comunista d’Austria (Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ) aveva portato Elke Kahr alla guida della seconda città austriaca, Graz, interrompendo il lungo dominio del Partito Popolare Austriaco (Österreichische Volkspartei, ÖVP) e aprendo una fase politica inedita per una grande città dell’Europa occidentale. Oggi quel successo non solo viene confermato, ma ampliato.

Secondo i dati pubblicati, il KPÖ ha ottenuto un ampio successo con il 35,7% dei voti, che equivalgono a 18 mandati nel consiglio comunale e tre posti nella futura Stadtregierung, l’esecutivo cittadino. Prima forza di opposizione, l’ÖVP si ferma al 25,3% con 13 rappresentanti, mentre I Verdi – L’Alternativa Verde (Die Grünen – Die Grüne Alternative, GRÜNE) ottengono il 14,9% e 7 mandati. Seguono il Partito della Libertà Austriaco (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), con il 12,0% e 6 seggi, mentre il Partito Socialdemocratico d’Austria (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) scende al 5,6% con 2 eletti e NEOS – La Nuova Austria e Forum Liberale (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum) chiude al 4,9%, sempre con 2 mandati. La partecipazione, pari al 54,17%, resta contenuta, ma il dato politico centrale è inequivocabile: in un contesto nazionale segnato dall’avanzata della destra radicale, Graz premia ancora una volta una forza comunista e progressista.

Per meglio comprendere la portata del risultato, occorre effettuare un paragone con i risultati di cinque anni fa, quando il Partito Comunista aveva ottenuto circa il 28,9%, già sufficiente per diventare la prima forza politica della città e per aprire la strada all’elezione di Kahr. Quest’anno, invece, i comunisti non si limitano a difendere la posizione acquisita: guadagnano quasi sette punti percentuali e consolidano la propria centralità. Quello di cinque anni fa, dunque, non era stato un voto di protesta momentaneo, né una semplice reazione alla crisi dei partiti tradizionali. Questa volta, l’elettorato ha giudicato cinque anni di governo e ha deciso di rafforzare la forza politica che ne ha assunto la responsabilità principale.

Naturalmente, la conferma formale di Elke Kahr alla carica di sindaco dovrà passare attraverso i meccanismi istituzionali del nuovo consiglio comunale, ma politicamente il mandato è chiarissimo. A Graz, la Stadtregierung è composta dalla sindaca, dalla vicesindaca e da altri cinque membri, formando il Stadtsenat, eletto dal Gemeinderat; inoltre, la ripartizione dei posti nell’esecutivo avviene secondo il sistema proporzionale, in base alla forza dei partiti nel consiglio. Ciò significa che il KPÖ avrà il peso principale nell’esecutivo, ma non governerà in un sistema maggioritario puro: anche ÖVP, GRÜNE e FPÖ avranno rappresentanti nella Stadtregierung.

Sul piano della maggioranza consiliare, inoltre, il quadro è favorevole alla continuità progressista. Il Partito Comunista dispone di 18 seggi e i Verdi di 7, per un totale di 25 mandati su 48, il numero minimo per ottenere la maggioranza assoluta. Con la SPÖ, la maggioranza salirebbe a 27 seggi, ma i socialdemocratici, che pure avevano sostenuto la coalizione nel precedente mandato, non risultano più indispensabili dal punto di vista aritmetico. Questo elemento è importante perché la coalizione rosso-verde-rossa che ha sostenuto Kahr dal 2021 può essere politicamente confermata, ma il rapporto di forza interno cambia nettamente: il KPÖ esce rafforzato, i GRÜNE restano partner necessari e la SPÖ, indebolita dal voto, diventa una componente utile ma non determinante.

Cercando di comprendere meglio le dinamiche che hanno portato il Partito Comunista a conquistare la seconda città austriaca per due elezioni consecutive, la spiegazione del successo non può essere cercata in una generica “simpatia” per il comunismo, né in una semplice anomalia locale. Il KPÖ di Graz ha costruito il proprio radicamento lungo decenni di presenza sociale, consulenza abitativa, rapporti diretti con i cittadini e rinuncia ai privilegi della politica professionale. Il suo profilo non è quello di una forza che appare soltanto in campagna elettorale, ma di un’organizzazione percepita come accessibile, concreta e quotidiana. È questo il punto che rende l’esperienza di Graz così significativa: la politica comunista non viene presentata come pura testimonianza ideologica, ma come amministrazione dei bisogni reali.

In particolare, il programma con cui Kahr si è presentata agli elettori nel 2026 insisteva esplicitamente sulla priorità delle infrastrutture cittadine, dei servizi pubblici, degli alloggi accessibili, degli asili, delle scuole, della sanità, della cura, del verde urbano, della cultura e degli spazi sportivi. Il KPÖ ha rivendicato un principio chiaro: la città deve svilupparsi non secondo gli interessi degli investitori e delle lobby immobiliari, ma secondo le necessità della popolazione. Nel programma elettorale, Kahr ha scritto che il Partito Comunista vuole essere al fianco di chi non ha una lobby e che “il sociale non deve tramontare”, rifiutando privatizzazioni e privilegi.

Il tema della casa resta il cuore del modello Kahr. Graz è una città in crescita, con tensioni immobiliari evidenti e con una popolazione che, come in molte aree urbane europee, subisce l’aumento dei canoni e la trasformazione dell’abitare in terreno di rendita. Il KPÖ ha costruito la propria credibilità proprio su questo terreno, denunciando il libero mercato come incapace di garantire alloggi accessibili e opponendosi alla subordinazione dell’urbanistica agli interessi dei grandi operatori immobiliari. Nel bilancio rivendicato dal partito per lo scorso mandato, figurano infatti il tetto agli affitti per 4.500 alloggi comunali, canoni nelle abitazioni cittadine inferiori di circa il 40% rispetto al mercato privato, oltre 4.000 assegnazioni di case comunali dal 2021, 420 nuovi alloggi comunali e altri 300 in completamento dal 2022.

Questi dati spiegano perché l’elettorato abbia premiato la continuità. In una fase di inflazione, crisi del costo della vita e insicurezza sociale, il Partito Comunista non si è limitato a formulare slogan generali contro la speculazione, ma ha potuto presentare misure amministrative riconoscibili. La casa, in questo senso, diventa il terreno su cui la sinistra torna a parlare alla maggioranza sociale: non come questione tecnica, ma come diritto concreto, come condizione materiale per vivere in città senza essere espulsi dal mercato.

Accanto alla politica abitativa, il voto ha premiato una più ampia idea di città solidale. Il programma del KPÖ rivendica strumenti come la SozialCard Graz, i contributi per energia e scuola, il biglietto annuale del trasporto pubblico a 60 euro per le persone con basso reddito, il fondo “Graz hilft” per gli abitanti in difficoltà, l’Energy Hardship Fund per le bollette arretrate e il rafforzamento dei servizi contro la perdita della casa e la povertà estrema. Si tratta di misure che, pur non eliminando le cause strutturali delle disuguaglianze, indicano una direzione politica precisa: l’amministrazione comunale deve essere il primo argine contro l’abbandono sociale.

La continuità del programma progressista passa anche attraverso mobilità, ambiente e spazio pubblico. Il KPÖ ha sostenuto il rafforzamento del trasporto pubblico, l’ampliamento della rete tramviaria, il miglioramento delle linee urbane, l’elettrificazione progressiva della flotta degli autobus e la valorizzazione della mobilità ciclabile e pedonale. Nel programma vengono ricordati interventi come l’estensione della SozialCard Mobilität, il potenziamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico e il bonus bici per i bambini. Anche in questo caso emerge una caratteristica dell’esperienza di Graz: l’ecologia urbana non viene separata dalla giustizia sociale, ma collegata alla possibilità concreta di muoversi, studiare, lavorare e vivere meglio.

La vittoria dei comunisti è tanto più rilevante se collocata nel quadro austriaco. A livello federale, il Partito della Libertà di estrema destra continua a rappresentare una delle forze più dinamiche del sistema politico, alimentando una linea identitaria e securitaria che in molti Paesi europei si è rivelata elettoralmente efficace. Graz dimostra invece che il malcontento sociale non deve necessariamente tradursi in voto alla destra radicale. Quando una forza di sinistra è presente nei quartieri, parla di affitti, servizi, salari, cura, trasporti, salute e dignità quotidiana, può intercettare il disagio senza consegnarlo alla retorica xenofoba o reazionaria. La stessa stampa locale ha sottolineato come Graz si muova in controtendenza rispetto al clima politico nazionale austriaco, con la FPÖ relegata al quarto posto nella città.

In definitiva, quindi, la vittoria del KPÖ a Graz conferma che una politica comunista, se radicata nella vita concreta delle persone, può conquistare consenso non solo come opposizione, ma anche come forza di governo. La prima volta, Elke Kahr era forse stata premiata per le sue promesse, ma la conferma e arrivata grazie ai fatti: ascolto diretto, sobrietà personale, centralità della casa, difesa dei servizi pubblici, attenzione agli ultimi, alle famiglie, agli anziani, ai giovani e ai lavoratori. In una fase europea segnata dalla crisi dei partiti tradizionali e dalla crescita delle destre, Graz indica una possibilità diversa: quella di una sinistra che non rincorre il centro, ma torna al basso, ai quartieri, ai bisogni materiali, alla vita quotidiana.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog