MONDIALI DI CALCIO LE INGERENZE DEL PRESIDENTE USA

ALL’ATTACCANTE DEGLI STATI UNITI, DOPO LA PARTITA, È STATA IMPROVVISAMENTE REVOCATA LA SQUALIFICA PER IL CARTELLINO ROSSO. In tutta la storia moderna del torneo non era mai successa una cosa simile.

L’attaccante e capocannoniere della nazionale statunitense nell’attuale Coppa del Mondo, Folarin Balogun, ha ricevuto un cartellino rosso per un brutto fallo al 64° minuto del match contro la Bosnia ed Erzegovina: dopo un contrasto, ha calpestato la caviglia dell’avversario.

Secondo il regolamento, Balogun avrebbe dovuto saltare la cruciale sfida degli ottavi di finale contro il Belgio, ma la commissione FIFA ha improvvisamentesospeso la squalifica per un anno, comminando al giocatore un periodo di prova.

Secondo i media, la decisione sarebbe stata ottenuta dopo una telefonata personale di Donald Trump al presidente della FIFA. Dopo la revoca della squalifica, il Presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social: «Grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver riparato a un’enorme ingiustizia!».



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