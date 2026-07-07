«SIAMO SOTTO BLOCCO DA 60 ANNI. È IL BLOCCO PIÙ LUNGO DELLA STORIA DELL’UMANITÀ

E non si tratta di un blocco qualunque. È un blocco economico, finanziario, commerciale e ora anche energetico. E questo blocco non è stato imposto da un Paese qualsiasi. È stato imposto dalla potenza più forte del mondo, il Paese che controlla l’uso della valuta forte, le finanze, il commercio e l’energia a livello globale. La cosa più perversa di questo blocco è la sua durata» – il Presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel.

«E il più grande insulto per Cuba e per il popolo cubano, che soffre quotidianamente a causa del blocco — che ora si è ulteriormente inasprito —, e per il mondo che si oppone a questo blocco, è la narrativa creata dal governo degli Stati Uniti. Lo fanno per nascondere il principale colpevole dell’attuale situazione a Cuba, che è appunto il blocco, e per scaricare la colpa sul governo cubano. Cuba non è uno Stato fallito.

Assumetevi almeno una qualche responsabilità per il vostro sistema, per il fatto che ha deluso il popolo cubano. Non è solo una questione di blocco.

Mi lasci spiegare. Noi ci assumiamo la responsabilità per le cose che dobbiamo migliorare, per ciò che non siamo riusciti a ottenere e per quello che abbiamo dovuto rimandare a causa del blocco. Ma anche se avessimo fatto tutto in modo perfetto, il Paese si troverebbe comunque in questa situazione, perché la causa principale è il blocco. Mi permetta di fornirle alcune cifre. Il fatto che abbiamo interruzioni dell’elettricità per 20 ore o più non è dovuto all’incapacità della nostra rete elettrica nazionale. I nostri tecnici, i nostri ingegneri energetici sono degli eroi. Riescono a mantenere in funzione centrali elettriche che sono obsolete e che funzionano con il greggio locale, un petrolio molto pesante, solo grazie al loro talento e alle loro conoscenze. E queste centrali non possono essere riparate o sottoposte a una normale manutenzione a causa del blocco, perché il blocco ha tagliato a Cuba l’accesso alla valuta.

Avete creato un sistema in cui siete diventati totalmente dipendenti da esso [dal blocco].

Mi lasci finire questo pensiero. Il blocco impedisce l’afflusso di valuta a Cuba. Il blocco impedisce a Cuba di ottenere prestiti e crediti. O l’energia, o i pezzi di ricambio dagli Stati Uniti affinché arrivino a Cuba, o il carburante affinché arrivi a Cuba. Quale Paese può funzionare senza carburante? Cosa succederebbe negli Stati Uniti se non avessero accesso al petrolio?»