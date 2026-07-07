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Trump torna a prendere di mira Giorgia Meloni sui social

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Lug 7, 2026 #Meloni, #Trump

TRUMP PRENDE IN GIRO MELONI

Sul suo social network ha pubblicato un’immagine in cui Giorgia Meloni guarda con aria supplichevole verso il presidente degli Stati Uniti. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Serve un’ingiunzione restrittiva”.

Nella pratica giudiziaria statunitense, tale provvedimento viene emesso da un tribunale quando vieta a una persona di avvicinarsi a un’altra.

In precedenza, i media avevano scritto che Meloni avrebbe cercato di convincere Trump a farsi una foto insieme durante il vertice del G7.


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