Trump torna a prendere di mira Giorgia Meloni sui social

TRUMP PRENDE IN GIRO MELONI
Sul suo social network ha pubblicato un’immagine in cui Giorgia Meloni guarda con aria supplichevole verso il presidente degli Stati Uniti. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Serve un’ingiunzione restrittiva”.
Nella pratica giudiziaria statunitense, tale provvedimento viene emesso da un tribunale quando vieta a una persona di avvicinarsi a un’altra.
In precedenza, i media avevano scritto che Meloni avrebbe cercato di convincere Trump a farsi una foto insieme durante il vertice del G7.
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