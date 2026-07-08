Chris Hedges – La truffa del capitalismo spietato: come il neoliberismo ha spianato la strada al nuovo fascismo

di Chris Hedges*

Il neoliberismo, meglio comprensibile con il suo termine meno edulcorato di capitalismo spietato, è il veleno che ha distrutto la nostra democrazia. Ha fornito alla classe dei miliardari e alle multinazionali la copertura ideologica per impoverire la classe lavoratrice, imporre un’austerità paralizzante, svuotare le istituzioni democratiche, corrompere i due partiti politici al governo e trasformare i nostri tribunali in appendici delle multinazionali e dei ricchi.

Il neoliberismo ha spinto decine di milioni di persone emarginate e disperate tra le braccia dei fascisti cristiani, che hanno sfruttato la loro disperazione vendendo loro la fantasia di un Gesù magico. Le ha spinte tra le braccia di teorici della cospirazione e ciarlatani di destra. Le ha trascinate nei vortici autodistruttivi dell’alcolismo, della tossicodipendenza da oppioidi, del gioco d’azzardo compulsivo, della violenza domestica e sessuale. Queste sono state le inevitabili conseguenze della stagnazione personale, della perdita di potere e di sentimenti di inutilità, frustrazione e profonda disperazione.

Il neoliberismo ignora le grida delle sue vittime. Liquida la loro sofferenza e la loro rabbia come irrazionali, frutto di ignoranza e razzismo. Neutralizza le riforme liberali, rendendole superficiali e inutili. Gli apologeti liberali del neoliberismo, ormai disinteressati alla giustizia economica, si rifugiano in un attivismo di nicchia. Ripetono slogan vuoti sulla diversità e il politicamente corretto, fingendo che l’implacabile guerra di classe, scatenata a livello globale dagli anni ’70, non esista. Le vittime della deindustrializzazione neoliberista, 30 milioni delle quali hanno perso il lavoro negli Stati Uniti a causa di licenziamenti di massa, sanno che la precarietà della loro esistenza non riguarda i loro padroni neoliberali.

Opinionisti e politici di destra come Donald Trump, che lanciano insulti rozzi, volgari e pieni di parolacce contro l’establishment neoliberista tradizionale, vengono celebrati dagli emarginati per aver smascherato la farsa politica. Questi demagoghi promettono un rinnovamento morale ed economico per i traditi, sebbene basato su un pensiero magico.

I neoliberisti propinano la loro personale forma di pensiero magico. Il neoliberismo è assurdo e infantile quanto il “Rapimento” cristiano (Rapture) e il movimento Make America Great Again (MAGA). Trump mente come respira, ma lo facevano anche i presidenti precedenti, tra cui Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Trump si abbandona alle fantasie, ma lo facevano anche loro. Trump, come i suoi predecessori democratici, arricchisce sé stesso e la sua famiglia, sebbene con molta più ostentazione e avidità. Come loro, agevola il saccheggio in corso da parte della classe miliardaria. Trump è la versione fascista della truffa neoliberista.

Concentrare la ricchezza nelle mani di un’élite oligarchica globale – i dodici miliardari più ricchi possiedono più ricchezza della metà più povera del mondo – è concepito per creare un’enorme disuguaglianza di reddito e un potere monopolistico. È l’antitesi dell’uguaglianza democratica. È concepito per alimentare l’estremismo politico e fomentare divisioni sociali e culturali. È concepito per svuotare le istituzioni democratiche. La razionalità economica non è il punto. David Harvey definisce il neoliberismo «accumulazione per espropriazione».

Come ideologia dominante, il neoliberismo è un successo strepitoso. A partire dagli anni ’70, i suoi critici keynesiani più influenti sono stati emarginati o estromessi dal mondo accademico, dalle istituzioni statali e dalle organizzazioni finanziarie come il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale. Lo stesso vale per i media. Cortigiani compiacenti e pseudo-intellettuali come Milton Friedman o il giornalista del New York Times Thomas Friedman hanno ottenuto piattaforme di rilievo e lauti finanziamenti aziendali. Hanno diffuso servilmente il mantra ufficiale di teorie economiche marginali e screditate, rese popolari da Friedrich Hayek e dalla scrittrice di terz’ordine Ayn Rand.

Una volta che il Paese fosse stato costretto a inginocchiarsi di fronte ai dettami del mercato, una volta abolite le normative governative, una volta ridotte le tasse sui ricchi, una volta che fosse stato permesso al denaro di circolare liberamente oltre confine, una volta schiacciati i sindacati e firmati accordi commerciali che delocalizzavano i posti di lavoro in fabbriche sfruttatrici (sweatshops) in Messico e Cina, il mondo, ci assicuravano questi impostori, sarebbe stato più felice, più libero e più ricco. Era una truffa. Ma ha funzionato. E ha alimentato il gioco di inganni rivale dei demagoghi e dei fascisti emersi da questo pantano morale e politico.

Gran parte della colpa ricade sui media. In nome dell’obiettività, meglio intesa come neutralità, si sono astenuti dalla lotta di classe. Non hanno indagato sui crescenti abusi dei ricchi, delle multinazionali o della classe politica corrotta. Non hanno smascherato l’assurdità del neoliberismo. Hanno reso invisibili le vittime. Escludendosi dal dibattito, i media, pilastro vitale di qualsiasi democrazia, si sono auto-neutralizzati. Anche loro sono diventati oggetto di disprezzo.

La libertà individuale, che il neoliberismo considera il bene supremo, e la giustizia sociale non sono compatibili. La giustizia sociale, scrive Harvey in Una breve storia del neoliberismo, richiede solidarietà sociale e «la volontà di sacrificare i bisogni, i desideri e le aspirazioni individuali per una lotta più generale, ad esempio, per l’uguaglianza sociale e la giustizia ambientale». La retorica neoliberista è in grado di «separare il libertarismo, le politiche identitarie, il multiculturalismo e, infine, il consumismo narcisistico dalle forze sociali schierate nella ricerca della giustizia sociale attraverso la conquista del potere statale».

Il neoliberismo, come scrive Ece Temelkuran in Come perdere un Paese: I 7 passi dalla democrazia al fascismo, esilia la moralità dalla vita pubblica. La isola nello spazio privato dell’individuo. La rinchiude nel «recinto della religione», mentre la religione stessa viene «tagliata e ridotta a ‘spiritualità’ adatte al mercato». Giustizia e misericordia non sono più concetti condivisi. La moralità personale e quella pubblica sono separate. Come, si chiede, «possiamo convincere le persone a non commettere il male in quegli ambiti della vita pubblica da cui le forze dell’ordine sono assenti?».

«Gli esseri umani», scrive, «sono incapaci di funzionare e di vivere insieme senza una buona storia che li unisca e mantenga intatto un certo insieme di valori. Ecco perché la mancanza di una storia nel neoliberismo, la mancanza di significato e di uno scopo, può essere insopportabile per la mente umana. Poiché gli esseri umani sono costretti a vivere in uno stato di lieve antipatia – una quantità accettabile di antipatia che è cruciale per il sistema neoliberista – hanno perennemente bisogno di uno scopo, di un punto di triangolazione centrale che possano usare per orientarsi in relazione a ciò che è bene e ciò che è male. Il vuoto etico del neoliberismo, il suo rifiuto del fatto che la natura umana ha bisogno di significato e cerca disperatamente ragioni per vivere, crea un terreno fertile per l’invenzione di cause, e talvolta delle più infondate o superficiali».

Karl Polanyi, ne La grande trasformazione, distingue tra libertà cattive e libertà buone. Le libertà cattive sono sacrosante nel neoliberismo. Permettono ai potenti di sfruttare i lavoratori e l’ambiente fino all’esaurimento o al collasso. Le multinazionali farmaceutiche e sanitarie, ad esempio, mettono a repentaglio la vita di coloro che non possono permettersi i loro prezzi esorbitanti. L’industria dei combustibili fossili ci sta conducendo verso l’estinzione.

Le buone libertà – libertà di coscienza, libertà di parola, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di scegliere il proprio lavoro – vengono soffocate dalle cattive libertà. La libertà dei molti si trasforma nella libertà dei pochi. Il risultato è il fascismo.

Il fascismo usa gli strumenti brutali della paura, dell’intimidazione e della violenza per reprimere il crescente malcontento. Divide il paese in fazioni in guerra tra loro: i patrioti contro i nemici dello Stato. Annienta i valori condivisi. Esalta la crudeltà dell’ipermascolinità. Chi dissente viene etichettato come terrorista interno. Le libertà civili vengono abolite in nome della sicurezza nazionale.

Le condanne da 30 a 100 anni inflitte a otto manifestanti anti-ICE in Texas, descritti in tribunale come una “cellula terroristica antifascista”, vengono ormai considerate la norma. Un nono imputato, David Rolando Sanchez Estrada, non era presente alla protesta, ma è stato condannato a 30 anni per occultamento di documenti, avendo spostato una scatola contenente fanzine politiche e altro materiale. Un secondo gruppo di imputati nel più ampio caso Prairieland è stato condannato il 1° luglio. Sei di loro, che hanno accettato un patteggiamento, hanno ricevuto pene detentive che vanno da quasi due anni a 15 anni, mentre Ines Soto, che ha rifiutato il patteggiamento ed è andata a processo, è stata condannata a 50 anni.

L’equiparazione tra disobbedienza civile e terrorismo è una pratica consolidata in paesi come Turchia, Russia e India. Si sta affermando anche in Europa. Un giudice britannico, in una sentenza che ricalca quanto accaduto in Texas, ha recentemente condannato quattro membri di Palestine Action come terroristi, infliggendo loro pene detentive da cinque a nove anni, nonostante non fossero stati né accusati né condannati per reati di terrorismo.

Non importa se Donald Trump, Recep Tayyip Erdo?an, Narendra Modi, Vladimir Putin o Nigel Farage scompaiano. Le decine di milioni di persone «infiammate dal loro messaggio saranno ancora lì, e saranno ancora pronte ad agire su ordine di una figura simile», scrive Temelkuran. «E purtroppo, come abbiamo sperimentato in Turchia in modo molto distruttivo, anche se si è determinati a stare lontani dal mondo della politica, i loro seguaci ti troveranno, persino nel tuo spazio personale, armati del loro sistema di valori e pronti a dare la caccia a chiunque non assomigli a loro».

Il nostro Paese, come lo conoscevamo un tempo, non esiste più. È stato sistematicamente distrutto da truffatori neoliberisti. Le istituzioni e le tutele legali che un tempo ci proteggevano dalla tirannia non funzionano più. Coloro che difendono una società aperta sono orfani, diffamati come traditori, additati come “sinistra radicale”. Piango ciò che abbiamo perso. Piango ciò che stiamo per perdere. Questo isolamento sociale diventerà presto isolamento fisico. Saremo criminalizzati o costretti all’esilio.

Trump e la sua cricca fascista, incarnata da miliardari come Peter Thiel ed Elon Musk, stanno costruendo uno stato mafioso. Una nazione di gangster e vittime. Una nazione in cui solo loro hanno una libertà illimitata di saccheggiare e sfruttare. Una nazione in cui il governo è privatizzato. Una nazione in cui siamo schiavi della tecnologia aziendale. Una nazione in cui non abbiamo posto.

In questo 4 luglio dobbiamo dare un nome ai nostri nemici. Sono i fascisti che hanno preso il potere. E sono coloro che, vendendoci l’inganno del neoliberismo, li hanno portati lì.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all’estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-chris_hedges__la_truffa_del_capitalismo_spietato_come_il_neoliberismo_ha_spianato_la_strada_al_nuovo_fascismo/39602_67858/