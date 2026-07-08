Cuba: installati sistemi fotovoltaici nelle centrali telefoniche dei capoluoghi municipali di Pinar del Río

A Pinar del Río, nuovi sistemi fotovoltaici garantiranno continuità operativa alle centrali telefoniche dei capoluoghi municipali, attenuando gli effetti della crisi energetica e dell’assedio economico statunitense sulle telecomunicazioni fisse e mobili della provincia.

di Ronald Suárez Rivas (Granma) – 3 luglio 2026

Pinar del Río. Nuovi sistemi fotovoltaici garantiranno la continuità operativa delle centrali telefoniche di tutti i capoluoghi municipali di Pinar del Río.

Manuel Milián Villar, direttore territoriale dell’Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), spiega che il montaggio delle apparecchiature è già stato completato in otto di queste centrali, mentre sono ancora in corso i lavori a Viñales, Sandino e nel quartiere Hermanos Cruz, nel capoluogo provinciale.

Tutti gli impianti dovranno entrare in servizio prima del 26 luglio, quando la provincia ospiterà la cerimonia nazionale per il 73º anniversario dell’assalto alle caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, precisa. «Disponiamo di tutte le apparecchiature necessarie per farlo».

Il dirigente spiega che i sistemi hanno dimensioni diverse, in base alle esigenze tecniche di ciascun sito. «Alcuni hanno una potenza di 10 kilowatt (kW), altri di 30, altri di 50, e ce n’è persino uno da 100».

Grazie a questi impianti, assicura, si registrerà un miglioramento significativo della telefonia fissa, che potrebbe riguardare circa il 60% dei clienti di ETECSA nel Vueltabajo, pari a più di 50.000 servizi. Anche la telefonia mobile ne trarrà beneficio, sebbene in misura più moderata.

Milián ricorda che, a causa della complessa situazione del Sistema Elettroenergetico Nazionale (SEN) e delle pressioni del governo degli Stati Uniti volte a impedire l’ingresso di combustibile nel Paese, Pinar del Río era arrivata ad avere nove degli undici capoluoghi municipali privi di comunicazioni e, di conseguenza, anche tutte le comunità ad essi collegate.

Solo le centrali di Sandino e del capoluogo provinciale erano rimaste connesse, grazie ai gruppi elettrogeni che si era riusciti a mantenere in funzione.

Prima di questo importante investimento, ricorda il direttore territoriale di ETECSA, la provincia aveva ricevuto una donazione cinese di 18 sistemi fotovoltaici da due kW di potenza, installati in armadi della rete telefonica di quattro municipi e in piccole centrali a bassissimo consumo, collegate a importanti vie di trasmissione.

Il dirigente segnala inoltre che nel consiglio popolare 10 de Octubre, nella città di Pinar del Río, e nella comunità di Calderón, a San Juan y Martínez, gli abitanti si sono organizzati per acquistare e donare sistemi fotovoltaici destinati a garantire l’alimentazione di riserva degli armadi telefonici.

Tutto ciò ha permesso di attenuare l’impatto dell’assedio economico promosso dalla Casa Bianca sulle telecomunicazioni e di avviare un processo graduale di recupero del servizio.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog