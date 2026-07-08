AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Il gruppo operativo navale cinese inizia una visita di amicizia a Hồ Chí Minh City

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 8, 2026 #Cina, #Vietnam

L’83º gruppo operativo della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese è arrivato domenica a Hồ Chí Minh City per una visita di amicizia di cinque giorni, volta a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e la comprensione reciproca tra le forze navali del Vietnam e della Cina.

VNA/VNS – 5 luglio 2026

HỒ CHÍ MINH CITY – L’83º gruppo operativo della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese è arrivato domenica a Hồ Chí Minh City per una visita di amicizia di cinque giorni, volta a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e la comprensione reciproca tra le forze navali del Việt Nam e della Cina.

La flottiglia in visita comprende la nave scuola Qi Jiguang, con numero di scafo 83, e la nave da sbarco anfibio Kunlun Shan, con numero di scafo 998.

La Qi Jiguang, che funge da nave ammiraglia del gruppo operativo, ha attraccato domenica mattina al Porto Lotus. L’unità è guidata dai colonnelli superiori Liu Zhanfeng e Xu Jianguo. A causa di requisiti tecnici di sicurezza, la Kunlun Shan è rimasta all’ancora nell’area di ancoraggio n. 0 al largo di Vũng Tàu.

Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato il colonnello Phạm Tiến Dũng, vice capo di Stato Maggiore della Regione Navale 2; rappresentanti del Comitato Popolare di Hồ Chí Minh City, del Comando della Regione 3 della Guardia Costiera, del Dipartimento per le Relazioni Estere del Ministero della Difesa Nazionale, di organismi militari competenti, nonché funzionari dell’Ambasciata cinese in Việt Nam e del Consolato Generale cinese a Hồ Chí Minh City.

Durante la permanenza, i comandanti del gruppo operativo deporranno fiori presso il Monumento al Presidente Hồ Chí Minh ed effettueranno visite di cortesia ai dirigenti di Hồ Chí Minh City, al Comando della Regione Militare 7 e al Comando della Regione Navale 2.

Gli ufficiali e i marinai del gruppo operativo cinese prenderanno inoltre parte a scambi sportivi amichevoli con il personale della Brigata 125 della Regione Navale 2 del Việt Nam, e visiteranno siti storici e luoghi culturali di Hồ Chí Minh City.

Secondo gli organizzatori, la visita è finalizzata a dare attuazione alle intese comuni raggiunte dagli alti dirigenti dei due Partiti, dei due Paesi e dei due eserciti sulla promozione di una cooperazione in materia di difesa più sostanziale. Si prevede inoltre che essa rafforzi la fiducia e la comprensione reciproche tra le due marine e i due eserciti, contribuendo ad approfondire ulteriormente il Partenariato Strategico Globale di Cooperazione tra il Việt Nam e la Cina.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK
SEGUI IL CANALE WHATSAPP
SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

AFV Mondo

Il Corollario Trump e la riconquista reazionaria dell’America Meridionale

Lug 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

LA MAGGIOR PARTE DELLE BANCHE CENTRALI MONDIALI RIDUCE GLI ASSET IN DOLLARI

Lug 8, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Cisgiordania, il report di B’Tselem: “Israele uccide minori a un tasso mai visto dal 1967”

Lug 8, 2026 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Cultura e Società

Chris Hedges – La truffa del capitalismo spietato: come il neoliberismo ha spianato la strada al nuovo fascismo

Luglio 8, 2026 Red
AFV Mondo

Il Corollario Trump e la riconquista reazionaria dell’America Meridionale

Luglio 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

LA MAGGIOR PARTE DELLE BANCHE CENTRALI MONDIALI RIDUCE GLI ASSET IN DOLLARI

Luglio 8, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il gruppo operativo navale cinese inizia una visita di amicizia a Hồ Chí Minh City

Luglio 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: