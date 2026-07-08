Il gruppo operativo navale cinese inizia una visita di amicizia a Hồ Chí Minh City

L’83º gruppo operativo della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese è arrivato domenica a Hồ Chí Minh City per una visita di amicizia di cinque giorni, volta a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e la comprensione reciproca tra le forze navali del Vietnam e della Cina.

VNA/VNS – 5 luglio 2026

HỒ CHÍ MINH CITY – L’83º gruppo operativo della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese è arrivato domenica a Hồ Chí Minh City per una visita di amicizia di cinque giorni, volta a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e la comprensione reciproca tra le forze navali del Việt Nam e della Cina.

La flottiglia in visita comprende la nave scuola Qi Jiguang, con numero di scafo 83, e la nave da sbarco anfibio Kunlun Shan, con numero di scafo 998.

La Qi Jiguang, che funge da nave ammiraglia del gruppo operativo, ha attraccato domenica mattina al Porto Lotus. L’unità è guidata dai colonnelli superiori Liu Zhanfeng e Xu Jianguo. A causa di requisiti tecnici di sicurezza, la Kunlun Shan è rimasta all’ancora nell’area di ancoraggio n. 0 al largo di Vũng Tàu.

Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato il colonnello Phạm Tiến Dũng, vice capo di Stato Maggiore della Regione Navale 2; rappresentanti del Comitato Popolare di Hồ Chí Minh City, del Comando della Regione 3 della Guardia Costiera, del Dipartimento per le Relazioni Estere del Ministero della Difesa Nazionale, di organismi militari competenti, nonché funzionari dell’Ambasciata cinese in Việt Nam e del Consolato Generale cinese a Hồ Chí Minh City.

Durante la permanenza, i comandanti del gruppo operativo deporranno fiori presso il Monumento al Presidente Hồ Chí Minh ed effettueranno visite di cortesia ai dirigenti di Hồ Chí Minh City, al Comando della Regione Militare 7 e al Comando della Regione Navale 2.

Gli ufficiali e i marinai del gruppo operativo cinese prenderanno inoltre parte a scambi sportivi amichevoli con il personale della Brigata 125 della Regione Navale 2 del Việt Nam, e visiteranno siti storici e luoghi culturali di Hồ Chí Minh City.

Secondo gli organizzatori, la visita è finalizzata a dare attuazione alle intese comuni raggiunte dagli alti dirigenti dei due Partiti, dei due Paesi e dei due eserciti sulla promozione di una cooperazione in materia di difesa più sostanziale. Si prevede inoltre che essa rafforzi la fiducia e la comprensione reciproche tra le due marine e i due eserciti, contribuendo ad approfondire ulteriormente il Partenariato Strategico Globale di Cooperazione tra il Việt Nam e la Cina.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog