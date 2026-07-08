Il mercato cinese spinge l’agricoltura vietnamita verso qualità, valore aggiunto e sostenibilità

Gli sforzi del Vietnam per adeguare le esportazioni agricole agli standard cinesi riflettono una trasformazione più ampia della cooperazione Cina-ASEAN: meno crescita quantitativa, più qualità, lavorazione avanzata, logistica efficiente e sviluppo a basse emissioni.

Global Times – 2 luglio 2026

Per espandere le esportazioni verso la Cina, un funzionario del ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente del Việt Nam ha affermato che il settore agricolo del Paese deve passare da una crescita trainata dai volumi produttivi a un nuovo modello incentrato su qualità, valore aggiunto e sviluppo a basse emissioni di carbonio, secondo quanto riferito mercoledì dall’Agenzia di stampa vietnamita.

Nel 2025, le esportazioni vietnamite di frutta e verdura verso la Cina hanno raggiunto circa 5,5 miliardi di dollari.

Oltre alla tracciabilità, l’industria deve attribuire maggiore importanza anche alla trasformazione agroindustriale, così da garantirsi un accesso stabile al mercato cinese. Ciò non solo attenua i rischi legati alle esportazioni di frutta fresca, ma si allinea anche con l’evoluzione delle tendenze di consumo dei consumatori cinesi, ha osservato il funzionario.

La mossa proattiva del Việt Nam per allinearsi agli standard di importazione della Cina dimostra l’approccio pragmatico degli esportatori del Sud-Est asiatico nel rafforzare il proprio coinvolgimento con il mercato cinese.

In tutta la regione, anche altri membri dell’ASEAN stanno migliorando la logistica della catena del freddo e le capacità di trasformazione per servire meglio il mercato cinese. Di conseguenza, le importazioni cinesi di prodotti agricoli di alta qualità, dai durian thailandesi ai manghi cambogiani, dalle banane filippine ai jackfruit malesi e altro ancora, sono in costante aumento.

L’ASEAN è oggi il principale partner commerciale agricolo della Cina, e questo florido commercio bilaterale incarna una dinamica a due vie reciprocamente vantaggiosa. Dal lato dell’offerta, i Paesi esportatori stanno migliorando continuamente la qualità dei prodotti e la resilienza delle catene di approvvigionamento. Dal lato della domanda e delle politiche, il mercato interno cinese e le misure di apertura forniscono l’altro pilastro essenziale.

La spesa dei consumatori cinesi continua a migliorare, con preferenze alimentari che si spostano dal semplice sostentamento verso opzioni più sane, più diversificate e di qualità superiore. L’immenso mercato interno del Paese, con oltre 1,4 miliardi di persone, genera una domanda di importazioni stabile e consistente.

Sul piano delle politiche, la Cina ha portato avanti con decisione un’apertura istituzionale di alto livello. Con l’attuazione del Partenariato Economico Globale Regionale (RCEP) e il continuo aggiornamento dell’area di libero scambio Cina-ASEAN, un numero crescente di frutti dell’ASEAN ha ottenuto un accesso più agevole al mercato cinese.

Nel frattempo, il costante miglioramento dell’efficienza dello sdoganamento ha permesso alla frutta di raggiungere più rapidamente i consumatori. Le autorità doganali in tutta la Cina stanno promuovendo riforme di supervisione intelligente e facilitazione commerciale nelle procedure di sdoganamento, creando così una cruciale finestra di freschezza per la frutta dell’ASEAN.

Inoltre, le reti logistiche, compresi i treni della catena del freddo sulla ferrovia Cina-Laos e il Nuovo Corridoio Commerciale Internazionale Terra-Mare, sono costantemente migliorate, aumentando in modo significativo l’efficienza dei trasporti e riducendo ulteriormente i costi di ingresso della frutta tropicale nel mercato cinese.

Vale la pena osservare che il potenziale della domanda interna non si traduce automaticamente in guadagni commerciali. Sebbene il mercato cinese presenti opportunità evidenti, la domanda dei consumatori sta attraversando una profonda trasformazione strutturale: si allontana da una semplice attenzione alla quantità per attribuire maggiore importanza alla qualità, alla salute e alla diversità. Questo cambiamento non è una contrazione, ma un aggiornamento, che richiede standard più elevati e qualità superiore da parte dei fornitori.

L’espansione delle esportazioni, tuttavia, non è mai uno sforzo unilaterale; richiede un’azione coordinata sia dal lato dell’offerta sia da quello della domanda. Senza un impegno reciproco, lo spazio di crescita resterà limitato.

In questo senso, gli sforzi di trasformazione agricola del Việt Nam rappresentano un esempio vivido dell’aggiornamento della cooperazione agricola tra Cina e ASEAN, segnando il passaggio da un’espansione estensiva dei volumi a uno sviluppo più raffinato e di qualità superiore. La Cina continua ad aprire ulteriormente il proprio mercato, liberando dividendi duraturi dalle politiche del RCEP, migliorando la logistica transfrontaliera e sostenendo consumi interni robusti. Queste opportunità, pienamente accessibili alle economie del Sud-Est asiatico, favoriscono in ultima analisi i partner proattivi e collaborativi.

La crescita futura del commercio agricolo bilaterale dipende da progressi congiunti nell’allineamento delle regole, nel coordinamento degli standard e nell’integrazione delle catene industriali. Con i Paesi esportatori impegnati nell’aggiornamento industriale orientato alla qualità e la Cina attiva nell’ottimizzazione delle politiche di apertura e dei meccanismi di cooperazione, entrambe le parti potranno liberare pienamente il potenziale commerciale, consentendo alla cooperazione agricola tra Cina e Sud-Est asiatico di realizzare uno sviluppo di lungo periodo, stabile e reciprocamente prospero.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog