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LA MAGGIOR PARTE DELLE BANCHE CENTRALI MONDIALI RIDUCE GLI ASSET IN DOLLARI

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Lug 8, 2026 #dollaro

LA MAGGIOR PARTE DELLE BANCHE CENTRALI MONDIALI RIDUCE GLI ASSET IN DOLLARI PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA

Reuters

▪️ Si profila una trasformazione su vasta scala nel mercato finanziario globale. Per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni, la maggior parte delle banche centrali mondiali ha espresso l’intenzione di ridurre i propri investimenti in dollari statunitensi nel corso del prossimo decennio, costata Reuters.

▪️ Il trend verso la dedollarizzazione è guidato da una serie di fattori, tra cui l’uso di strumenti finanziari come misure di pressione politica e il crescente debito pubblico degli Stati Uniti.

▪️ L’oro sta diventando la principale alternativa al dollaro, essendo detenuto dall’82% delle banche centrali. Il metallo prezioso «è passato al centro della strategia di gestione delle riserve».

▪️ Il 79% delle banche centrali e il 60% dei fondi sovrani ritengono che il sistema monetario globale stia transitando verso un mondo «multipolare», sottolinea Reuters.

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