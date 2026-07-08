LA MAGGIOR PARTE DELLE BANCHE CENTRALI MONDIALI RIDUCE GLI ASSET IN DOLLARI PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA
Reuters
▪️ Si profila una trasformazione su vasta scala nel mercato finanziario globale. Per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni, la maggior parte delle banche centrali mondiali ha espresso l’intenzione di ridurre i propri investimenti in dollari statunitensi nel corso del prossimo decennio, costata Reuters.
▪️ Il trend verso la dedollarizzazione è guidato da una serie di fattori, tra cui l’uso di strumenti finanziari come misure di pressione politica e il crescente debito pubblico degli Stati Uniti.
▪️ L’oro sta diventando la principale alternativa al dollaro, essendo detenuto dall’82% delle banche centrali. Il metallo prezioso «è passato al centro della strategia di gestione delle riserve».
▪️ Il 79% delle banche centrali e il 60% dei fondi sovrani ritengono che il sistema monetario globale stia transitando verso un mondo «multipolare», sottolinea Reuters.
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