GLI USA HANNO INIZIATO A SFERRARE UNA SERIE DI ATTACCHI CONTRO L’IRAN

GLI STATI UNITI HANNO INIZIATO A SFERRARE UNA SERIE DI ATTACCHI CONTRO L’IRAN IN RISPOSTA AI BOMBARDAMENTI E ALLE AGGRESSIONI ALLE NAVI COMMERCIALI IN TRANSITO NELLO STRETTO DI HORMUZ

«Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno iniziato a condurre una serie di potenti attacchi contro l’Iran, al fine di fargli pagare un prezzo elevato per i bombardamenti e le aggressioni perpetrate in acque internazionali contro navi commerciali con a bordo equipaggi composti da civili innocenti. Gli attacchi degli Stati Uniti sono giunti in risposta alle azioni ostili dell’Iran contro tre imbarcazioni commerciali in transito nello Stretto di Hormuz. L’aggressione manifestata dall’Iran non è stata in alcun modo provocata, ha rappresentato un grave pericolo e ha costituito una palese violazione del regime di cessate il fuoco».