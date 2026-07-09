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Il Primo Ministro del Laos tiene colloqui con il Presidente del Myanmar

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 9, 2026 #Laos, #Myanmar

Il Primo Ministro laotiano Sonexay Siphandone ha tenuto colloqui con il Presidente del Myanmar, Min Aung Hlaing, il 3 luglio a Vientiane, durante la visita di Stato del leader birmano nella Repubblica Democratica Popolare del Laos dal 3 al 5 luglio, riaffermando l’impegno dei due paesi ad ampliare la cooperazione bilaterale.

Lao News Agency – 4 luglio 2026

Il Primo Ministro Sonexay ha accolto il Presidente Min Aung Hlaing, la sua consorte e la delegazione di alto livello, descrivendo la visita come una tappa importante nel rafforzamento dell’amicizia di lunga data e della stretta cooperazione tra Laos e Myanmar in quanto paesi vicini. Ha inoltre espresso apprezzamento per il positivo svolgimento dei colloqui ufficiali tra il Presidente Thongloun Sisoulith e il Presidente Min Aung Hlaing, tenutisi in precedenza nella stessa giornata, durante i quali le due parti si sono scambiate due accordi di cooperazione.

Il Primo Ministro laotiano si è congratulato con il Myanmar per la formazione del nuovo governo e con il Presidente Min Aung Hlaing per l’assunzione della carica presidenziale. Ha espresso fiducia nel fatto che il Myanmar continuerà a progredire sotto la leadership del Presidente e ha osservato che la visita riflette l’importanza che entrambi i paesi attribuiscono alla loro tradizionale amicizia.

Nel corso dei colloqui, le due parti hanno passato in rassegna la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui politica, difesa e sicurezza, commercio, investimenti, trasporti, energia, lavoro, istruzione, assistenza umanitaria e iniziative per affrontare la foschia transfrontaliera. Hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione concreta attraverso il Comitato Congiunto di Cooperazione Laos-Myanmar e altri meccanismi bilaterali.

Il Presidente Min Aung Hlaing ha ringraziato il Governo e il popolo lao per la calorosa ospitalità e ha riaffermato l’impegno del Myanmar ad approfondire le relazioni bilaterali. Si è inoltre congratulato con il Primo Ministro Sonexay per la sua riconferma alla carica di Primo Ministro della Repubblica Democratica Popolare del Laos.

Dopo gli incontri a Vientiane, il Presidente Min Aung Hlaing e la sua delegazione visiteranno Luang Prabang, dove compiranno un tour dei siti culturali, storici e religiosi della città patrimonio mondiale dell’UNESCO.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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