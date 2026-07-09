Preparare le menti di domani: la Cina porta l’intelligenza artificiale tra i banchi di scuola

Dai giochi accessibili ai robot per il monitoraggio ambientale, studenti cinesi sempre più giovani usano l’intelligenza artificiale per risolvere problemi concreti, mostrando i risultati della strategia nazionale volta a diffondere l’alfabetizzazione all’IA.

di Liang Rui (Global Times) – 5 luglio 2026

L’atmosfera di un forum dedicato all’intelligenza artificiale svoltosi a Pechino lo scorso giugno era diversa da quella delle consuete conferenze tecnologiche. Invece di dirigenti in giacca e cravatta impegnati a presentare gli ultimi prodotti, sette studenti delle scuole primarie e secondarie provenienti da tutta la Cina si sono alternati sotto i riflettori. Uno dei partecipanti della scuola primaria era ancora troppo giovane per padroneggiare pienamente la digitazione su tastiera, eppure ciascuno degli studenti ha presentato con sicurezza una soluzione basata sull’intelligenza artificiale progettata per affrontare sfide del mondo reale.

Come può una persona con un braccio rotto continuare a divertirsi con i giochi di corse? Come possono le donne ipovedenti “vedere” il proprio trucco? Come possono gli inquinanti presenti nei fiumi essere monitorati a distanza e analizzati in tempo reale? Si trattava di progetti funzionanti di IA creati da bambini e ragazzi con un’età media inferiore ai 15 anni, membri di quella che molti oggi definiscono la “prima generazione cinese di nativi dell’IA”.

La presentazione si è svolta mentre la Cina continua a estendere l’educazione all’IA su scala nazionale. Nel maggio 2025, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato due linee guida di riferimento per introdurre l’alfabetizzazione all’IA e l’educazione all’IA generativa nelle scuole primarie e secondarie.

Più di recente, il 29 giugno, il ministero dell’Istruzione ha dichiarato che il Consiglio di Stato cinese ha emanato il piano di indirizzo per lo sviluppo del settore educativo durante il periodo del 15° Piano Quinquennale (2026-2030), chiedendo l’introduzione dell’educazione all’IA in ogni fase del percorso scolastico e maggiori sforzi per rafforzare l’alfabetizzazione degli studenti all’intelligenza artificiale.

La crescente attenzione del Paese verso l’educazione all’IA ha attirato anche l’attenzione internazionale. Alla fine di maggio, Newsweek ha pubblicato un articolo intitolato “China’s Kids Are Getting an Edge With AI” (“I bambini cinesi stanno acquisendo un vantaggio grazie all’IA”), osservando che l’IA svolge un ruolo sempre più significativo nell’istruzione cinese, con una forte spinta da parte di un governo intenzionato non solo a far sì che i bambini usino l’IA per migliorare il proprio rendimento, ma anche a padroneggiare la tecnologia che ne sta alla base.

Un esperto del settore ha dichiarato al Global Times che gli investimenti costanti nell’educazione all’IA stanno iniziando a produrre risultati visibili, con un numero crescente di studenti che applicano l’IA come mezzo per risolvere problemi pratici. Allo stesso tempo, gli educatori hanno sottolineato che la capacità tecnologica deve essere guidata da valori corretti.

Trasformare la curiosità in innovazione

Tra i relatori più giovani figurava Jin Yihong, studente della scuola primaria di Shanghai e appassionato di videogiochi. Ha iniziato la sua presentazione con una fotografia che mostrava il suo braccio destro ingessato dopo una frattura.

“Se la vostra mano fosse così”, ha chiesto al pubblico, “riuscireste ancora a giocare ai videogiochi?”.

L’esperienza personale ha innescato un percorso inatteso. Durante un corso di educazione all’IA, Jin ha scoperto che nel mondo vivono 1,3 miliardi di persone con disabilità, una comunità alla quale prima aveva pensato raramente.

“La mia insegnante mi ha presentato un amico affetto dalla malattia di Wilson”, ha ricordato Jin. “Il suo corpo non riesce a metabolizzare correttamente il rame, e per questo ha difficoltà a controllare gli arti”.

Ispirato da quell’incontro, Jin ha deciso di costruire un gioco di corse accessibile per persone con malattie rare, disabilità visive e mobilità limitata.

Il progetto si è evoluto progressivamente: da un semplice gioco bidimensionale di evitamento degli ostacoli a una prima versione controllata dai movimenti dei piedi, fino a diventare infine un gioco di corse tridimensionale pienamente immersivo.

“Ancora non so digitare molto bene”, ha detto Jin sorridendo. “Ma con l’input vocale posso comunque creare tutto questo usando l’IA”.

Le sue parole hanno colto involontariamente uno degli impatti più trasformativi dell’intelligenza artificiale: abbassare le barriere alla creatività e permettere ai bambini di trasformare le idee in realtà molto prima di padroneggiare le competenze tecniche tradizionali.

Dopo che Jin ha inviato il gioco all’amico affetto dalla malattia di Wilson, ha ricevuto una risposta incoraggiante: “Mi piacerebbe provarlo”.

In un altro evento pubblico nel 2025, un partecipante nato con paralisi cerebrale ha provato il gioco e gli ha detto che avrebbe potuto “giocarci tutto il giorno”, offrendo anche suggerimenti per introdurre diversi livelli di accessibilità per giocatori con condizioni fisiche differenti.

L’esperienza ha cambiato Jin in modi inattesi. “Mi ha portato a prestare molta più attenzione all’accessibilità nella vita quotidiana”, ha detto. “Ora, se vedo una bicicletta che blocca un percorso per persone ipovedenti, la sposto”.

Un desiderio simile di risolvere problemi reali ha motivato You Xiaopeng, studente di sesta classe della provincia dello Hunan, nella Cina centrale.

Il suo team ha sviluppato un assistente per il trucco in tempo reale basato sull’IA, progettato specificamente per donne ipovedenti.

“L’idea è nata da una nostra compagna di squadra, che aveva notato le difficoltà affrontate dalle persone ipovedenti”, ha spiegato You. “La ricerca ha individuato tre ostacoli principali: non possono osservare le dimostrazioni di trucco, non possono valutare da sole il risultato finale e spesso devono fare i conti con strumenti e ambienti non accessibili. Per questo, invece di creare un’IA che si limiti a dire agli utenti come appaiono, volevamo crearne una che insegni loro come truccarsi”.

Un altro studente della scuola primaria di Pechino ha presentato un sistema robotico basato sull’IA per il monitoraggio dei fiumi. Dotato di un agente di IA, il robot può pattugliare a distanza i corsi d’acqua, monitorare la qualità dell’acqua, raccogliere dati ambientali in tempo reale e analizzare automaticamente le informazioni, rendendo il monitoraggio ambientale più intelligente ed efficiente.

Come ha osservato il cronista, il forum comprendeva anche una mostra sull’innovazione giovanile nell’IA, con oltre una dozzina di progetti studenteschi, tra cui collari intelligenti per animali domestici, sistemi di domotica abilitati dall’IA, soluzioni intelligenti per la gestione delle biciclette condivise e dispositivi di riabilitazione assistiti dall’IA.

Costruire una generazione alfabetizzata all’IA

Gli studenti saliti sul palco del forum non sono prodigi isolati. Dietro i loro progetti c’è uno sforzo nazionale in rapida espansione per introdurre l’alfabetizzazione all’IA nel sistema cinese dell’istruzione di base, con l’obiettivo di rendere l’educazione all’intelligenza artificiale accessibile non solo agli studenti eccezionali, ma a ogni bambino.

“L’educazione all’IA richiede due approcci complementari”, ha appreso il Global Times da Lu Yu, vicepreside della Scuola di Tecnologia Educativa della Beijing Normal University e segretario generale del comitato di esperti di Pechino sull’educazione all’IA per le scuole primarie e secondarie. “Abbiamo bisogno di programmi che individuino e coltivino i talenti migliori. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di un’educazione universale all’IA, affinché molti più studenti abbiano l’opportunità di entrare in contatto con l’intelligenza artificiale, sviluppare interesse per essa e, infine, permettere alle menti davvero creative di emergere”.

In realtà, l’educazione all’IA nelle scuole cinesi non è nata da un giorno all’altro. Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, ha introdotto un’educazione all’alfabetizzazione all’IA su scala cittadina già nel 2022, seguita da Shenzhen, sempre nel Guangdong, nel 2023, e da Shanghai nel 2024. Pechino avrebbe dovuto introdurre l’educazione universale all’IA in tutte le scuole primarie e secondarie a partire dal settembre 2025, richiedendo che ogni studente ricevesse non meno di otto ore di lezione sull’IA per anno scolastico, secondo quanto riportato dai media.

Estendere un programma di questo tipo, tuttavia, si è rivelato impegnativo. “L’alfabetizzazione all’IA non è ancora una disciplina standardizzata a livello nazionale come la matematica o la fisica”, ha detto Lu. “La questione più importante era come assicurarsi che ogni scuola, e non solo un ristretto numero di scuole modello, potesse effettivamente insegnarla”.

Invece di chiedere alle singole scuole di progettare i corsi da zero, Pechino ha sviluppato un sistema centralizzato di supporto. Secondo Lu, la città ha prodotto più di 160 serie di risorse didattiche, tra cui presentazioni, piani di lezione, esempi di programmazione e strumenti di IA, tutti disponibili gratuitamente per gli insegnanti. Ha inoltre organizzato programmi di formazione degli insegnanti su larga scala e istituito un apposito comitato di esperti per fornire un sostegno accademico continuo.

Le autorità educative di Pechino hanno annunciato che i corsi di alfabetizzazione all’IA coprono ora più di 1.400 scuole primarie e secondarie, raggiungendo circa 1,83 milioni di studenti in tutta la municipalità, secondo il Beijing Daily del 2 luglio.

“Il termine ‘agente di IA’ è probabilmente diventato persino più familiare nelle scuole primarie e secondarie di quanto lo sia in molti campus universitari”, ha detto Lu.

L’approccio sistematico della Cina ha attirato una crescente attenzione internazionale.

“Pechino può in qualche modo definire l’agenda su quali strumenti verranno utilizzati, quali programmi di studio verranno stabiliti. Qui non abbiamo davvero un equivalente, al di là delle priorità di finanziamento o forse di alcuni ordini esecutivi che stabiliscono in qualche modo l’importanza di qualcosa”, ha dichiarato Priten Soundar-Shah, educatore formatosi ad Harvard, citato da Newsweek a maggio.

A gennaio, anche il Financial Times ha sottolineato il messaggio secondo cui la scienza come chiave del progresso nazionale continua a risuonare nelle aule e nelle case in Cina.

Secondo il Quotidiano del Popolo del dicembre 2025, la Cina dispone di un bacino di talenti pari a 220 milioni di professionisti qualificati, tra cui oltre 72 milioni di lavoratori altamente qualificati. Il Paese conta quasi 20 milioni di scienziati e ingegneri e vede laurearsi ogni anno oltre 5 milioni di studenti nelle discipline STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: la più grande produzione annua di talenti STEM al mondo.

Oltre la tecnologia

Sebbene i risultati siano incoraggianti e il sostegno politico continui a crescere, l’educazione all’IA resta un lavoro in corso. Dietro le storie di successo vi sono sfide che non possono essere ignorate.

“In molte aule oggi, l’IA sta semplicemente sostituendo gli strumenti didattici esistenti”, ha detto Lu. “Gli insegnanti la usano per rispondere a domande, spiegare concetti difficili o preparare materiali didattici. È utile, ma in fondo si tratta ancora di svolgere compiti tradizionali con una tecnologia più avanzata”.

La vera educazione all’IA, ha sostenuto, dovrebbe spingersi molto oltre.

Invece di concentrarsi soltanto sul miglioramento dell’efficienza in aula, l’IA dovrebbe contribuire a coltivare la creatività, il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi degli studenti, incoraggiandoli al tempo stesso a esplorare come funziona la tecnologia e come possa essere applicata responsabilmente.

Per raggiungere questo obiettivo, Lu ha proposto un quadro tridimensionale per l’educazione all’IA generativa.

La prima dimensione è la generazione: comprendere come l’IA generativa crei contenuti e quali principi vi siano alla base. La seconda è l’applicazione: imparare a usare l’IA in modo creativo e appropriato in diversi scenari. La terza, e a suo giudizio la più importante, è la responsabilità.

In definitiva, Lu ritiene che un programma di IA ben progettato dovrebbe servire contemporaneamente a due scopi: introdurre gli studenti all’IA e, allo stesso tempo, affrontare sfide di lunga data dell’insegnamento tradizionale in aula.

“La Cina ha compiuto progressi notevoli nell’estendere l’educazione all’IA su scala nazionale”, ha detto Lu. “Ma realizzare un insegnamento e un apprendimento autenticamente di alta qualità resta un compito di lungo periodo”.

Chu Zhaohui, ricercatore presso il National Institute of Education Sciences, ha dichiarato al Global Times che, se l’istruzione diventa eccessivamente digitalizzata, o si affida all’IA in modi unidirezionali, gli studenti possono gradualmente perdere opportunità di esplorazione indipendente, sviluppare una maggiore dipendenza dai sistemi digitali e diventare sempre più passivi nel processo di apprendimento.

Pur riconoscendo che l’IA promette un apprendimento personalizzato, Chu ha avvertito che essa potrebbe anche ridurre le opportunità degli studenti di compiere scelte, risolvere problemi in modo autonomo e coltivare resilienza attraverso prove ed errori.

“Inoltre, se gli educatori si affidano all’IA in modo troppo rigido, possono gradualmente diventare portavoce dei modelli di IA, invece che educatori indipendenti capaci di esercitare il proprio giudizio professionale e la propria creatività”, ha detto Chu.

“Nessuno strumento esterno, per quanto avanzato o efficiente, può sostituire lo sviluppo dell’intelligenza e del carattere umani”, ha sottolineato Chu. “La scelta se usare l’IA, quanto usarla e in quali modi impiegarla dovrebbe restare nelle mani degli educatori e degli studenti stessi”.

Questa prospettiva trova forte risonanza in Mi Qi, preside della Scuola Superiore affiliata alla Renmin University of China.

Mi ha riconosciuto che l’emergere dei grandi modelli linguistici e di agenti di IA sempre più capaci può dare l’impressione che ogni studente abbia ora accesso a un tutor onnisciente.

“Ma lo sviluppo cognitivo non avviene perché qualcuno riceve semplicemente la risposta corretta”, ha detto. “Il cervello dei bambini si sviluppa attraverso l’esplorazione. È durante il processo del pensare, commettere errori e scoprire soluzioni che le strutture interne del cervello continuano a evolversi”.

“Speriamo che i bambini continuino a esplorare, inventare e innovare”, ha detto. “Ma il loro lavoro dovrebbe sempre guardare al futuro, contribuire allo sviluppo del nostro Paese e portare beneficio al futuro condiviso dell’umanità. Le scuole e gli insegnanti devono restare impegnati nella formazione delle persone, indipendentemente da come cambi la tecnologia”.

È incoraggiante che i bambini che crescono con l’IA stiano dimostrando di essere tutt’altro che destinatari passivi della tecnologia.

Dopo un fallimento guidato dall’IA, You Xiaopeng ha imparato a non incolpare sé stesso e a non fidarsi ciecamente dell’intelligenza artificiale. “L’IA non può farmi capire né prendere decisioni”, ha detto. “Ciò che può fare è rendere più facile trasformare le mie idee in realtà”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog