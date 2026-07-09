Pronta risposta della Cina alle alluvioni nel Guangxi: soccorsi, evacuazioni e fondi straordinari

Nel Guangxi, il passaggio del tifone Maysak ha provocato piogge torrenziali, esondazioni, il cedimento di un bacino e vaste evacuazioni. Le autorità hanno innalzato al massimo livello la risposta alle inondazioni a Nanning e Guigang.

Global Times – 6 luglio 2026

Lunedì, la Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, nel Sud della Cina, ha innalzato al livello massimo la risposta alle inondazioni per le città di Nanning e Guigang, con effetto dalle 16, hanno annunciato le autorità locali, mentre si registrano il cedimento della diga di un bacino idrico e l’esondazione di decine di fiumi. A Nanning, alla serata di lunedì, sono stati segnalati due decessi legati alle inondazioni.

Le autorità hanno ordinato l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione per bacini idrici, fiumi, aree montuose e opere idrauliche in costruzione.

A causa del persistente impatto prolungato del tifone Maysak, l’Osservatorio meteorologico del Guangxi ha mantenuto lunedì l’allerta di livello II per piogge intense, mentre l’autorità locale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità ha attivato una risposta di emergenza di livello II per la prevenzione di inondazioni, tifoni e disastri geologici, ha riferito China Central Television (CCTV).

Tra la mattina di domenica e quella di lunedì, le forti piogge provocate dal tifone Maysak hanno fatto sì che 82 stazioni di monitoraggio lungo 65 fiumi registrassero livelli dell’acqua superiori alle soglie di guardia, con livelli dell’acqua superiori alle soglie fino a 5,8 metri.

Una breccia si è aperta lunedì mattina nella diga di un bacino idrico di medie dimensioni a Nanning, spingendo l’autorità locale per la gestione delle emergenze a innalzare al livello I la risposta di emergenza della città per il controllo delle inondazioni. I dipartimenti per la gestione delle emergenze, i vigili del fuoco e le risorse idriche stanno conducendo congiuntamente le operazioni di soccorso ed evacuando i residenti colpiti, ha riferito lunedì CCTV.

Secondo statistiche preliminari, circa 55.000 persone nel capoluogo regionale Nanning sono state colpite dalle inondazioni causate dallo straripamento di bacini idrici a monte. Le autorità hanno evacuato circa 48.000 persone, secondo un funzionario del governo di Nanning.

Un video in cui si affermava che “si è verificato il cedimento della diga del bacino di Liulan, nella città di Hengzhou” ha attirato lunedì l’attenzione del pubblico. Il personale del centro di gestione del bacino ha confermato intorno alle 11 che due sezioni del corpo della diga erano crollate, rilasciando un grande volume d’acqua verso valle.

Più di 300 residenti e lavoratori dell’area del bacino sono stati evacuati d’urgenza verso zone più elevate per motivi di sicurezza, senza che finora siano state segnalate vittime, ha riferito lunedì China Newsweek. A causa delle acque alluvionali che bloccano le strade, gli evacuati non sono riusciti a lasciare l’area.

Secondo il personale del bacino, l’impianto è rimasto senza elettricità e le comunicazioni sono instabili, rendendo difficile il contatto con l’esterno.

Il tifone Maysak ha provocato gravi allagamenti anche in due villaggi della città di Fangchenggang, nel Guangxi, dove le acque hanno raggiunto una profondità di circa 1,1 metri. La locale Polizia Armata del Popolo è stata dispiegata sul posto per condurre operazioni urgenti di soccorso e assistenza, ha riferito lunedì CCTV.

Finora sono stati evacuati oltre 800 residenti colpiti, sono stati trasferiti 600 capi di bestiame e sono stati trasportati oltre 700 articoli di forniture di vario genere, per un peso complessivo di 16 tonnellate. La polizia armata ha effettuato controlli in più di 500 abitazioni colpite, secondo CCTV.

Lunedì, la Commissione nazionale per la prevenzione, la riduzione e il soccorso in caso di calamità ha attivato una risposta nazionale di emergenza di livello IV per il soccorso in caso di disastro, alla luce del grave impatto del tifone Maysak sul Guangxi. Un gruppo di lavoro per il soccorso in caso di calamità è stato inviato per valutare la situazione e per guidare e assistere le autorità locali nel garantire il sostegno di base alla vita quotidiana dei residenti colpiti e nello svolgimento delle operazioni di soccorso, ha riferito CCTV.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha stanziato d’urgenza 100 milioni di yuan, pari a 13,9 milioni di dollari, in investimenti del bilancio centrale per sostenere gli interventi urgenti di ripristino post-disastro nel Guangxi dopo i danni causati dal tifone.

A causa dell’impatto del tifone Maysak, diverse aree del Guangxi, tra cui Guigang e Qinzhou, hanno emesso avvisi invitando i residenti a rimanere in casa salvo necessità, ha riferito lunedì il China News Service.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog