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Trump ora potrebbe attaccare anche il Brasile

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Lug 9, 2026 #Brasile, #USA

«IL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL BRASILE HA RICONOSCIUTO IL RISCHIO DI POSSIBILI AZIONI MILITARI DEGLI USA SUL TERRITORIO DEL PAESE»

«Il Ministero degli Esteri del Brasile ha risposto a una richiesta della Camera dei Deputati in merito alla decisione degli Stati Uniti di riconoscere le organizzazioni criminali PCC e CV come organizzazioni terroristiche. Secondo il governo brasiliano, l’attribuzione a questi gruppi dello status di “organizzazioni criminali transnazionali” consente già di per sé ai due Paesi di cooperare nel contrasto alla criminalità organizzata.

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“Tali misure possono essere applicate con un grado di discrezionalità molto ampio, date le formulazioni vaghe della legislazione antiterrorismo statunitense. Ciò crea seri rischi per i cittadini brasiliani in ambito finanziario, migratorio e penale. Inoltre, sussiste la possibilità che gli Stati Uniti impieghino la forza militare sul territorio del Brasile”, – si legge nel documento».

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