Trump ora potrebbe attaccare anche il Brasile

«IL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL BRASILE HA RICONOSCIUTO IL RISCHIO DI POSSIBILI AZIONI MILITARI DEGLI USA SUL TERRITORIO DEL PAESE»
«Il Ministero degli Esteri del Brasile ha risposto a una richiesta della Camera dei Deputati in merito alla decisione degli Stati Uniti di riconoscere le organizzazioni criminali PCC e CV come organizzazioni terroristiche. Secondo il governo brasiliano, l’attribuzione a questi gruppi dello status di “organizzazioni criminali transnazionali” consente già di per sé ai due Paesi di cooperare nel contrasto alla criminalità organizzata.
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“Tali misure possono essere applicate con un grado di discrezionalità molto ampio, date le formulazioni vaghe della legislazione antiterrorismo statunitense. Ciò crea seri rischi per i cittadini brasiliani in ambito finanziario, migratorio e penale. Inoltre, sussiste la possibilità che gli Stati Uniti impieghino la forza militare sul territorio del Brasile”, – si legge nel documento».
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