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IL PROGRAMMA STATUNITENSE PER LA CREAZIONE DI ARMI IPERSONICHE È RIMANDATO

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Lug 10, 2026 #USA

— GAO

▪️ La creazione della prima arma ipersonica degli Stati Uniti, il cui schieramento sul campo è già in ritardo di due anni, viene nuovamente posticipata a causa di problemi di produzione non risolti, — constata l’Ufficio per la Responsabilità del Governo degli Stati Uniti (GAO).

▪️ Dal 2018 l’America ha speso più di 12 miliardi di dollari per la creazione di armi ipersoniche, ma continua a rimanere indietro rispetto a Russia e Cina. I nuovi sistemi non entreranno in servizio almeno fino a marzo del prossimo anno.

«I gravi problemi riscontrati durante i precedenti test di volo hanno causato difficoltà di produzione, poiché l’Esercito e la Marina, che forniscono le tecnologie, hanno sospeso la produzione fino a quando il missile non sarà testato con successo», — ha dichiarato il GAO.

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