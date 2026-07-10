Vietnam, campagna dei 500 giorni: corsa contro il tempo per identificare i soldati caduti

Lanciata il 15 marzo di quest’anno, la campagna combina gli sforzi dell’esercito, della polizia e della scienza per localizzare i resti, raccogliere campioni di DNA e identificare martiri finora rimasti senza nome.

VNA/VNS – 6 luglio 2026

HÀ NỘI — La campagna nazionale di 500 giorni del Việt Nam per accelerare la ricerca, il recupero e l’identificazione dei resti dei soldati caduti ha compiuto progressi costanti dopo 111 giorni, portando speranza a migliaia di famiglie ancora alla ricerca dei propri cari dispersi.

Lanciata il 15 marzo di quest’anno, la campagna combina gli sforzi dell’esercito, della polizia e della scienza per localizzare i resti, raccogliere campioni di DNA e identificare martiri finora rimasti senza nome.

La Vice Prima Ministra Phạm Thị Thanh Trà, a capo del Comitato Direttivo Nazionale 515, che supervisiona il lavoro, ha descritto l’iniziativa come una responsabilità verso la storia e, al tempo stesso, come un omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per la nazione.

Il Việt Nam conta ancora più di 175.000 soldati caduti i cui resti non sono stati ritrovati e oltre 300.000 tombe prive di un’identificazione completa, rendendo il lavoro sempre più urgente, poiché molti parenti stretti sono ormai anziani.

In una corsa contro il tempo, ministeri, settori e località stanno mobilitando il massimo delle risorse per non perdere le ultime opportunità di restituire l’identità ai martiri i cui resti non sono ancora stati identificati.

Il colonnello Lê Văn Sơn, vicedirettore del Dipartimento per le Politiche Sociali presso il Dipartimento Generale di Politica dell’Esercito Popolare del Việt Nam e vice capo dell’Ufficio del Comitato Direttivo Nazionale 515, ha dichiarato che l’esercito mantiene attualmente 32 squadre di ricerca e recupero, composte da circa 1.500 ufficiali e soldati.

Per la raccolta di campioni di DNA dai resti dei martiri non identificati sepolti nei cimiteri dei martiri, le regioni militari e le autorità a livello provinciale e municipale hanno istituito più di 300 squadre, composte da circa 3.500 persone.

Il Ministero della Difesa Nazionale ha inoltre istituito 330 squadre di sminamento, con oltre 5.000 effettivi e più di 1.300 veicoli e attrezzature specializzate.

Finora, le autorità hanno recuperato più di 1.300 resti mortali, comprese tre fosse comuni, e raccolto campioni da oltre 27.000 tombe, dei quali più di 20.000 sono stati trasferiti per l’analisi del DNA, ha dichiarato Sơn.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha inoltre raccolto quasi 95.000 campioni di DNA dai parenti dei martiri e ne ha integrati più di 50.000 nella banca dati nazionale.

Il Primo Ministro Lê Minh Hưng ha invitato ministeri e località a continuare a mobilitare risorse per accelerare la ricerca, il recupero e l’identificazione dei soldati caduti, descrivendo la campagna come una missione politica e umanitaria di particolare importanza in vista del 79º anniversario della Giornata degli Invalidi di guerra e dei Martiri, il 27 luglio.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog