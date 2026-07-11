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Il Vietnam fornisce aiuti umanitari d’emergenza al Venezuela dopo i terremoti

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 11, 2026 #Venezuela, #Vietnam

Il Vietnam ha deciso di fornire 300.000 dollari in aiuti umanitari d’emergenza al Venezuela dopo i devastanti terremoti del 24 giugno, confermando la tradizionale amicizia, la solidarietà e il sostegno reciproco tra i due popoli.

VNA/VNS – 8 luglio 2026

HÀ NỘI – Il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam hanno deciso di fornire 300.000 dollari statunitensi in assistenza umanitaria d’emergenza per sostenere il Venezuela nella ripresa dopo i devastanti terremoti gemelli che hanno colpito il Paese latinoamericano il 24 giugno 2026.

L’aiuto riflette la tradizionale amicizia e solidarietà, nonché il duraturo spirito di sostegno reciproco tra il popolo vietnamita e quello venezuelano.

Esso dovrebbe contribuire ad aiutare il Governo e il popolo venezuelani ad affrontare le conseguenze dei terremoti e a ripristinare la vita normale dei residenti nelle aree colpite.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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