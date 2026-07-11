Il Vietnam fornisce aiuti umanitari d’emergenza al Venezuela dopo i terremoti

Il Vietnam ha deciso di fornire 300.000 dollari in aiuti umanitari d’emergenza al Venezuela dopo i devastanti terremoti del 24 giugno, confermando la tradizionale amicizia, la solidarietà e il sostegno reciproco tra i due popoli.
HÀ NỘI – Il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam hanno deciso di fornire 300.000 dollari statunitensi in assistenza umanitaria d’emergenza per sostenere il Venezuela nella ripresa dopo i devastanti terremoti gemelli che hanno colpito il Paese latinoamericano il 24 giugno 2026.
L’aiuto riflette la tradizionale amicizia e solidarietà, nonché il duraturo spirito di sostegno reciproco tra il popolo vietnamita e quello venezuelano.
Esso dovrebbe contribuire ad aiutare il Governo e il popolo venezuelani ad affrontare le conseguenze dei terremoti e a ripristinare la vita normale dei residenti nelle aree colpite.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog