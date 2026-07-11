L’UE stringe le maglie della repressione antirussa

La Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che il divieto di diffondere i contenuti del canale Russia Today, introdotto con le prime sanzioni adottate dall’Ue nel 2022, si applica in modo generale, anche a un sito internet accessibile gratuitamente al pubblico.

La sentenza definisce che “l’applicabilità di tale divieto non dipende né dal perseguimento di uno scopo di lucro né dalla portata o dalla durata della diffusione effettuata”, ha detto la Corte.

In Germania, tre persone sono state perseguite penalmente per aver diffuso su un sito internet video provenienti dal canale Russia Today Germany.

Tale giurisprudenza apre al perseguimento penale anche della cittadinanza che esercita il diritto alla libertà di di espressione e al pluralismo informativo, principi tutelati dalla stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dall’Articolo 10 della CEDU.

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