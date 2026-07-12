I pionieri delle batterie al litio e dei radar vincono il massimo premio scientifico della Cina

Il massimo riconoscimento scientifico-tecnologico cinese per il 2025 è stato assegnato a Chen Liquan, pioniere delle batterie al litio, e a Ben De, esperto di radar, simboli dell’innovazione nazionale e del contributo cinese al progresso globale.

di Wang Qi, Sun Langchen e Chu Daye (Global Times) – 9 luglio 2026

Il presidente cinese Xi Jinping ha conferito il massimo premio scientifico-tecnologico del Paese e pronunciato un importante discorso durante una riunione svoltasi mercoledì a Pechino, ha riferito l’Agenzia di stampa Xinhua.

La riunione ha riunito la conferenza nazionale per i premi scientifici e tecnologici, le assemblee generali dei membri dell’Accademia Cinese delle Scienze e dell’Accademia Cinese di Ingegneria, nonché l’11° congresso nazionale dell’Associazione Cinese per la Scienza e la Tecnologia.

Durante la riunione di mercoledì sono stati premiati 258 progetti e 11 esperti scientifici e tecnologici. Tra questi, 51 progetti hanno ricevuto il Premio statale per le scienze naturali, 58 progetti sono stati insigniti del Premio statale per le invenzioni tecnologiche e 149 progetti hanno ricevuto il Premio statale per il progresso scientifico e tecnologico.

Chen Liquan, fondatore del settore cinese delle batterie al litio, e Ben De, esperto di tecnologia radar, hanno ricevuto mercoledì il massimo premio scientifico-tecnologico della Cina per il 2025.

Oltre a conferire a Chen e Ben il massimo premio scientifico-tecnologico della Cina e a stringere loro la mano, Xi, insieme ad altri dirigenti del Partito e dello Stato e ai due vincitori del massimo riconoscimento, ha consegnato i certificati ai rappresentanti degli altri premiati.

Prima della cerimonia, Xi e gli altri dirigenti hanno incontrato cordialmente tutti i rappresentanti dei vincitori del Premio statale per il progresso scientifico e tecnologico e hanno posato con loro per fotografie di gruppo, secondo Xinhua.

La spinta all’innovazione

Nel suo discorso di mercoledì, Xi ha chiesto di accelerare gli sforzi per raggiungere un’elevata autosufficienza e forza nel campo della scienza e della tecnologia, e di fare leva sull’innovazione scientifico-tecnologica per sostenere e guidare la modernizzazione cinese, ha riferito Xinhua.

Xi ha affermato che il periodo del 15° Piano Quinquennale, dal 2026 al 2030, rappresenta una fase cruciale per affrontare le sfide più difficili nella costruzione della forza scientifica e tecnologica del Paese.

“Dobbiamo cogliere l’opportunità storica, rispondere alle sfide dei tempi, accelerare gli sforzi per raggiungere un’elevata autosufficienza e forza nel campo della scienza e della tecnologia, e compiere progressi costanti verso l’obiettivo del 2035 di diventare un Paese leader nella scienza e nella tecnologia”, ha dichiarato, secondo Xinhua.

“I risultati dei due accademici che hanno ricevuto quest’anno il massimo riconoscimento in ambito scientifico e tecnologico rappresentano conquiste fondamentali sia per la salvaguardia della sicurezza nazionale sia per l’avanzamento dell’innovazione scientifica, contribuendo al tempo stesso alla transizione verde della Cina e al rafforzamento delle sue capacità di difesa nazionale”, ha dichiarato mercoledì al Global Times l’esperto cinese di ingegneria Song Zhongping.

Secondo Song, il loro lavoro costituisce un punto di riferimento per rispondere alle esigenze strategiche del Paese e rafforzarne la capacità di innovazione indipendente.

Chen, nato nel 1940, è ricercatore presso l’Istituto di Fisica dell’Accademia Cinese delle Scienze e accademico dell’Accademia Cinese di Ingegneria. È ampiamente riconosciuto come fondatore, pioniere e guida del settore cinese delle batterie al litio.

Chen ha costruito da zero il primo laboratorio cinese di ionica dello stato solido. Il suo gruppo ha prodotto la prima batteria agli ioni di litio della Cina e ha istituito la prima linea pilota di produzione del Paese utilizzando interamente tecnologia, attrezzature e materie prime sviluppate a livello nazionale, secondo Xinhua.

Ha aperto la strada e realizzato l’approccio tecnologico delle batterie a solidificazione in situ, portando le batterie agli ioni di sodio dalla ricerca di base all’impiego su scala commerciale e consolidando il primato strategico della Cina nelle tecnologie delle batterie di nuova generazione.

Ben, nato nel 1938, è ricercatore presso la China Electronics Technology Group Corporation ed è anch’egli accademico dell’Accademia Cinese di Ingegneria. È considerato il fondatore della tecnologia cinese dei radar Doppler a impulsi aviotrasportati, uno dei principali pionieri della tecnologia radar ad array in fase e un precursore della tecnologia radar di sorveglianza basata nello spazio.

Ben ha sviluppato con successo il primo radar Doppler a impulsi aviotrasportato per il controllo del tiro della Cina e il primo radar di allerta precoce a lungo raggio, di grandi dimensioni, ad array in fase. Le due tecnologie radar moderne fondamentali da lui introdotte, il Doppler a impulsi e l’array in fase, hanno orientato lo sviluppo dei sistemi cinesi di allerta precoce e rilevamento terrestre, marittimo, aereo e spaziale.

Song ha osservato che l’elenco dei premiati di quest’anno mostra una chiara enfasi sull’innovazione originale sviluppata autonomamente in Cina, in particolare nelle tecnologie legate alla sicurezza nazionale. Di conseguenza, i premi non si concentrano più principalmente sulle applicazioni pratiche, come avveniva in passato, ma attribuiscono maggiore peso alle scoperte nella scienza di base.

In particolare, è stata data priorità al superamento dei principali colli di bottiglia tecnologici, come semiconduttori, chip, nuovi materiali e altri settori che restano tra le maggiori sfide tecnologiche della Cina. Molti dei risultati premiati quest’anno hanno colmato lacune cruciali a livello nazionale e affrontato debolezze di lunga data in industrie di importanza strategica, ha detto Song.

“Il grande onore risplende su tutti coloro che lavorano nell’industria delle batterie”, ha dichiarato Yang Quanhong, professore presso l’Università di Tianjin ed esperto di tecnologie delle batterie, che ha lavorato a stretto contatto con l’accademico Chen.

“Alla fine degli anni Settanta, partendo da zero e mantenendosi al passo con il mondo, Chen ha aperto la strada in Cina alla ionica dello stato solido e alla ricerca sulle batterie secondarie grazie al suo acuto intuito scientifico. In seguito, attraverso l’innovazione tecnologica, ha promosso la nascita e la rapida crescita dell’industria cinese delle batterie al litio, un settore che oggi è diventato il leader globale indiscusso”, ha dichiarato Yang al Global Times.

“Oggi, il ruolo di sostegno complessivo delle batterie al litio e delle nuove tecnologie delle batterie per le industrie future in Cina diventa sempre più cruciale… Come colleghi nello stesso campo, siamo davvero ispirati”, ha osservato Yang.

Promuovere il progresso dell’umanità

Oltre ai due vincitori del massimo riconoscimento, mercoledì nove esperti hanno ricevuto il Premio cinese per la cooperazione internazionale in ambito scientifico e tecnologico.

La Cina sta accelerando la propria trasformazione da partecipante e contributore a pioniere e leader nella scienza e nella tecnologia globali, diventando una delle economie in più rapida ascesa nel campo dell’innovazione, ha dichiarato Xi, secondo Xinhua.

Xi ha invitato gli scienziati cinesi a partecipare in profondità alla governance globale della scienza e della tecnologia, a offrire la saggezza cinese e a compiere maggiori sforzi per promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

Già nel 2018, in occasione del principale incontro scientifico-tecnologico della Cina, il leader cinese aveva avanzato proposte analoghe. Aveva invitato gli scienziati cinesi a offrire la saggezza cinese e a compiere maggiori sforzi per promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità. “Mentre realizzerà il proprio sviluppo, la Cina porterà benefici a un numero maggiore di Paesi e popoli e promuoverà uno sviluppo equilibrato nel mondo”, aveva dichiarato nel 2018, secondo Xinhua.

Finora, la Cina ha condiviso con il mondo il Sistema di Navigazione Satellitare BeiDou, il farmaco antimalarico artemisinina e il riso ibrido, per affrontare sfide comuni. La Cina ha inoltre aperto a scienziati e ingegneri di tutto il mondo dieci grandi infrastrutture di ricerca scientifica, tra cui il radiotelescopio FAST e il sommergibile con equipaggio per grandi profondità Fendouzhe.

Wang Yiwei, professore presso la Renmin University of China, ha dichiarato al Global Times che i progetti premiati quest’anno coprono non solo discipline al servizio delle principali priorità strategiche nazionali, tra cui fisica, chimica, biologia, materiali avanzati ed esplorazione mineraria, ma anche settori chiave come la sicurezza alimentare, la prevenzione e la riduzione dei disastri, lo sviluppo a basse emissioni di carbonio e iniziative scientifico-tecnologiche nazionali di riferimento rappresentate dal FAST.

“Questi risultati dimostrano che l’agenda scientifica e tecnologica della Cina non è orientata soltanto a soddisfare le proprie esigenze di sviluppo, ma mira anche a contribuire al progresso globale”, ha affermato Wang. “I benefici vanno oltre la Cina, estendendosi ad altri Paesi e, in ultima analisi, all’umanità nel suo insieme, sottolineando il significato più ampio della scienza e della tecnologia per il bene comune e la cooperazione internazionale”.

Pertanto, questi premi riconoscono non soltanto l’eccellenza scientifica e tecnologica in sé, ma anche i contributi che promuovono il progresso dell’umanità, ha affermato Wang.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog