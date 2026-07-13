Attenzione al “cavallo di Troia” nascosto nell’era dell’IA

Nell’era dell’intelligenza artificiale (IA), la sicurezza degli strumenti di sviluppo è direttamente legata alla sovranità digitale di un Paese. Il caso Claude Code è emerso come il “cavallo di Troia” dell’era dell’IA. Ha lanciato ancora una volta un segnale d’allarme: non può esserci vera sicurezza senza capacità indipendenti e controllabili lungo l’intera catena di fornitura hardware e software.

Global Times – 9 luglio 2026

Di recente, il Database nazionale cinese delle vulnerabilità (NVDB), archivio nazionale per la cybersicurezza gestito dal Ministero dell’Industria e dell’Informatizzazione (MIIT), ha pubblicato una dichiarazione per avvertire della presenza di vulnerabilità backdoor in Claude Code, uno strumento di programmazione basato sull’IA sviluppato dalla società statunitense Anthropic, con potenziali danni significativi.

È stato riscontrato che diverse versioni dello strumento rilasciate tra aprile e giugno trasmettevano informazioni sensibili degli utenti a server remoti senza il loro consenso. Il MIIT ha invitato le organizzazioni e gli utenti interessati a effettuare immediatamente controlli, disinstallare lo strumento o aggiornarlo a una versione sicura. Ciò rappresenta non solo un avvertimento di sicurezza per gli operatori del mercato interno, ma anche un nuovo campanello d’allarme per la governance globale dell’IA.

Prove sempre più consistenti suggeriscono che questa “backdoor” sia stata progettata e installata deliberatamente. Un articolo del Washington Post pubblicato lunedì ha affermato esplicitamente: “A marzo, la società di intelligenza artificiale Anthropic ha distribuito in modo discreto un software per spiare i clienti basati in Cina del suo popolare chatbot di programmazione Claude Code”. Solo quando uno sviluppatore, dopo aver analizzato con attenzione il codice, ha scoperto che lo strumento conteneva segretamente un “sistema sentinella” capace di trasmettere informazioni sensibili — come indicatori di posizione e identità — a server remoti all’insaputa dell’utente, la questione è venuta alla luce. In parole semplici, è come invitare un riparatore in casa propria, salvo poi scoprire che, mentre non lo si guarda, fruga di nascosto tra i documenti e gli effetti personali, passando poi le informazioni a complici in attesa all’esterno, senza che il proprietario ne abbia la minima idea.

Dunque, chi è esattamente il vero “cavallo di Troia” nascosto nel mondo digitale? Alcuni politici occidentali sostengono spesso, senza prove, che i modelli cinesi di IA potrebbero causare “fughe di dati” o “minacce alla catena di fornitura del software”, arrivando persino a definirli falsamente “cavalli di Troia” pericolosi per la sicurezza nazionale. Essi applicano deliberatamente alla Cina l’etichetta di “rischio per la sicurezza dell’IA”, senza tuttavia aver mai fornito prove solide a sostegno delle proprie accuse. Dopo che il caso è emerso, un membro del team di Claude Code lo ha difeso sui social media come un esperimento pensato per prevenire l’abuso degli account e individuare possibili attività di distillazione di modelli di IA. Questa spiegazione è del tutto poco convincente. La “distillazione” è una pratica comune nell’industria dell’IA. Se si trattava davvero soltanto di prevenire abusi, perché non informare apertamente gli utenti? Perché nascondere la funzionalità con codice offuscato e steganografia? Questa è ipocrisia manifesta, oltre che un chiaro esempio di doppi standard.

Negli ultimi due anni, l’IA si è evoluta oltre i chatbot basati su grandi modelli linguistici relativamente semplici e chiusi, trasformandosi in applicazioni sofisticate di agenti di IA. Gli agenti di IA di oggi hanno acquisito “mani e piedi”: possono formulare piani, impiegare strumenti ed eseguire compiti autonomamente. Ciò significa anche che i loro errori non si limitano più alla generazione di testi inesatti; potrebbero cancellare un intero progetto software o trasferire fondi fuori da un conto bancario.

Si stima che, entro la fine del 2026, il 40% delle applicazioni aziendali nel mondo incorporerà agenti di IA capaci di eseguire compiti. Questo significa che gli strumenti di sviluppo basati sull’IA stanno diventando una componente cruciale della catena di fornitura. Se nell’infrastruttura software vengono impiantate backdoor nascoste, i rischi che ne derivano possono essere gravi quanto le vulnerabilità hardware nei chip informatici. L’ultimo avvertimento del MIIT riflette la forte attenzione attribuita alla sicurezza della catena di fornitura: nell’era dell’IA, la sicurezza degli strumenti di sviluppo è direttamente legata alla sovranità digitale di un Paese.

Dalla progettazione istituzionale alle azioni delle imprese, la Cina sta costruendo un quadro di sicurezza complessivo che copre l’intera catena industriale dell’IA e sta accelerando gli sforzi per raggiungere una maggiore autosufficienza e capacità di controllo a ogni livello dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale, compresi gli strumenti di sviluppo, i modelli fondativi e le infrastrutture di calcolo. Anche prima del caso Claude Code, il MIIT e altre autorità avevano ripetutamente messo in guardia dai rischi di sicurezza associati agli strumenti di IA.

A marzo, per esempio, le autorità di regolamentazione hanno emesso un avviso di rischio riguardante l’agente di IA OpenClaw. Successivamente, a maggio, tre agenzie governative hanno pubblicato congiuntamente le linee guida di attuazione per promuovere l’applicazione standardizzata e lo sviluppo innovativo degli agenti di IA, chiedendo esplicitamente il rafforzamento delle garanzie contro i rischi di sicurezza lungo tutto il ciclo di vita degli agenti di IA.

Gli sforzi della Cina non avvantaggiano soltanto il Paese stesso, ma anche la più ampia comunità internazionale. I modelli fondativi open source cinesi continuano a crescere in termini di capacità. A differenza dello scorso anno, quando la rapida ascesa di DeepSeek aveva suscitato discussioni globali sul potenziale dell’open source, quest’anno i modelli fondativi open source cinesi hanno conquistato un seguito molto più ampio grazie alle loro capacità dimostrate.

Più di recente, osservatori esteri hanno descritto il rilascio di GLM-5.2 da parte della società cinese di IA Zhipu AI come un secondo “momento DeepSeek”, osservando che le sue prestazioni sono comparabili a quelle di Opus 4.8 di Anthropic, ma con un costo pari soltanto a circa un quinto. Per i Paesi di tutto il mondo, comprese le economie sviluppate, e soprattutto per quelli del Sud Globale, l’IA open source cinese sta diventando sempre più un’alternativa attraente e, in alcuni casi, indispensabile. Ciò significa che tutte le parti possono condividere in modo più equo i benefici della rivoluzione dell’IA.

L’IA è una potente arma a doppio taglio. Rappresenta sia la frontiera della competizione tecnologica sia la prima linea della sicurezza nazionale. Nel settore strategico dell’IA, che riguarda il futuro, una grande potenza non deve mai nutrire illusioni né mettere il proprio sviluppo nelle mani di altri.

Il caso Claude Code ha lanciato ancora una volta un segnale d’allarme: non può esserci vera sicurezza senza capacità indipendenti e controllabili lungo l’intera catena di fornitura hardware e software.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog