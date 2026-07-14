Oltre la ricostruzione: la Cecenia nella diplomazia islamica della Russia

Finanza di partenariato, formazione specialistica, cooperazione universitaria e relazioni con il Golfo stanno trasformando la Cecenia in un laboratorio della diplomazia subnazionale russa, capace di collegare lo sviluppo regionale alla proiezione della Federazione verso il mondo islamico e il Sud globale.

Per comprendere il ruolo della Cecenia nella Russia contemporanea non basta guardare alla carta geografica. Certo, la sua collocazione è già di per sé eloquente: una repubblica del Caucaso settentrionale, posta in uno dei punti più delicati dell’Eurasia, là dove la Russia europea incontra le montagne, le vie storiche del Caucaso, il Mar Caspio, il Vicino Oriente e l’Asia centrale. Ma la geografia, da sola, non spiega la trasformazione politica e simbolica che ha investito questa terra negli ultimi decenni. Per molto tempo, la Cecenia è stata percepita soprattutto come frontiera instabile, spazio di conflitto, ferita aperta del periodo successivo alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Oggi, pur senza cancellare il peso della storia recente, essa tende sempre più a presentarsi come una regione capace di svolgere una funzione di raccordo: tra centro federale e periferia caucasica, tra identità nazionale russa e pluralità religiosa, tra ricostruzione interna e proiezione verso il mondo islamico.

Il modo più immediato di raccontare la Cecenia contemporanea consiste nel partire dalle immagini di Groznyj ricostruita. È anche il modo meno sufficiente. La trasformazione urbanistica della capitale, dopo le distruzioni delle guerre degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, resta una parte essenziale della storia recente della repubblica. Tuttavia, continuare a misurare il suo cambiamento esclusivamente attraverso nuovi edifici, moschee, viali e infrastrutture significherebbe fermarsi alla superficie di un processo ormai entrato in una fase diversa.

La questione odierna, infatti, non è più soltanto come la Cecenia sia passata dalla guerra alla stabilità, ma quale funzione possa assumere nella politica interna e internazionale della Federazione Russa. Negli ultimi anni sono emersi segnali di una trasformazione meno spettacolare, ma potenzialmente più duratura: la repubblica sta cercando di convertire la propria identità islamica, la posizione nel Caucaso settentrionale e i rapporti costruiti con alcuni Paesi musulmani in competenze economiche, formative e diplomatiche, dando vita allo sviluppo di una diplomazia subnazionale inserita nella strategia complessiva di Mosca.

Con questa espressione si indica la capacità di regioni, città, università e istituzioni territoriali di sostenere le relazioni internazionali dello Stato attraverso rapporti economici, culturali, educativi e sociali. In un Paese vasto e plurale come la Russia, del resto, le entità federate non sono semplici esecutrici passive delle decisioni del centro. Alcune dispongono di caratteristiche storiche e culturali che consentono loro di dialogare con interlocutori specifici. Il Tatarstan, ad esempio, ha da tempo assunto un ruolo importante nelle relazioni economiche con il mondo islamico, e anche la Cecenia sta provando a sviluppare una propria funzione complementare, fondata sull’identità religiosa, sui rapporti con il Golfo e sulla formazione di competenze applicate all’economia islamica.

Questo processo si inserisce nella trasformazione più generale della politica estera russa. La frattura con l’Occidente successiva al 2022 ha accelerato l’orientamento verso Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, ma non lo ha creato dal nulla. La Russia aveva già intensificato i rapporti con le monarchie del Golfo, l’Iran, la Turchia, i Paesi dell’Asia centrale e le principali economie musulmane del Sud-est asiatico. L’allargamento dei BRICS a nuovi membri a maggioranza musulmana ha poi reso ancora più evidente l’importanza di questo spazio politico ed economico.

Grazie alle sue caratteristiche di grande Paese multietnico e multiculturale, la Federazione Russa può presentarsi a tali interlocutori non soltanto come esportatrice di energia, potenza militare o membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È anche uno Stato multiconfessionale nel quale l’Islam costituisce una componente storica e radicata. La presenza di repubbliche a maggioranza musulmana consente a Mosca di sostenere che il rapporto con il mondo islamico non è un’aggiunta occasionale alla sua politica estera, ma riflette la stessa composizione della Federazione. In questo quadro, la Cecenia può offrire qualcosa di più di una generica affinità religiosa, mettendo a disposizione esperienze istituzionali, strutture formative e reti di cooperazione.

Uno dei terreni sui quali questa funzione sta diventando visibile è la finanza di partenariato, denominazione adottata dalla legislazione russa per indicare strumenti finanziari in larga misura riconducibili ai principi della finanza islamica. In quest’ambito, dal settembre 2023, la Cecenia partecipa, insieme a Tatarstan, Baškortostan e Dagestan, a un esperimento normativo destinato a verificare il funzionamento di prodotti finanziari fondati sulla condivisione del rischio, sul legame con attività economiche reali e sull’esclusione dell’interesse predeterminato nelle forme vietate dalla giurisprudenza islamica.

La decisione di prorogare l’esperimento fino al settembre 2028 dimostra che non ci si trova più di fronte a un’iniziativa simbolica, ma la finanza di partenariato sta dando risultati completi. La Banca di Russia deve ora valutare la domanda, i rischi, la solidità degli operatori e la possibilità di trasformare il regime sperimentale in una componente permanente del mercato finanziario nazionale, mentre la Cecenia si è affermata come uno dei territori nei quali la Russia sta verificando concretamente la possibilità di adattare al proprio ordinamento strumenti diffusi in numerosi Paesi musulmani.

Per Groznyj, la posta in gioco supera l’offerta di prodotti compatibili con le convinzioni religiose della popolazione. La finanza di partenariato può favorire l’accesso al credito di imprenditori che evitano i meccanismi bancari convenzionali, sostenere piccole e medie imprese, attrarre capitali da Paesi nei quali la conformità ai principi islamici costituisce un requisito essenziale e creare canali economici con il Golfo, l’Asia meridionale e il Sud-est asiatico. Può inoltre trasformare la Cecenia da semplice destinataria di investimenti in sede di elaborazione di competenze finanziarie esportabili nel resto della Federazione.

È proprio sul terreno delle competenze, del resto, che si registra la novità più significativa. Al KazanForum 2026, l’Università statale cecena intitolata ad A. A. Kadyrov non si è limitata a partecipare come rappresentante regionale, ma ha organizzato una sessione internazionale dedicata alla formazione del personale necessario allo sviluppo della finanza islamica. La scelta del tema rivela una comprensione concreta dei problemi del settore: approvare una legge o autorizzare nuovi prodotti non basta, se mancano economisti, giuristi, esperti di controllo sciaraitico, specialisti di tecnologie finanziarie e dirigenti capaci di operare contemporaneamente nel quadro normativo russo e secondo gli standard internazionali.

Alla sessione hanno preso parte rappresentanti di istituzioni attive in Paesi che possiedono esperienze consolidate nell’economia islamica. L’università cecena ha inoltre sottoscritto un memorandum con il Bahrain Institute of Banking and Finance, finalizzato alla cooperazione nella formazione bancaria, nella ricerca e nello sviluppo delle competenze professionali. Il Bahrein non è stato scelto casualmente: il Paese ospita uno dei più sviluppati ecosistemi regionali della finanza islamica e dispone di organismi specializzati nella preparazione del personale e nella definizione degli standard.

Un secondo accordo è stato concluso con PT IBF Net Indonesia, istituzione appartenente a una rete attiva nella finanza islamica, nelle tecnologie digitali e nella formazione. Anche questo partenariato apre una prospettiva più ampia rispetto alla tradizionale relazione della Cecenia con il Medio Oriente. L’Indonesia, maggiore Paese musulmano per popolazione e membro dei BRICS e dell’ASEAN, rappresenta un interlocutore strategico per chiunque intenda lavorare all’incrocio tra economia islamica, innovazione digitale e mercati del Sud globale.

Naturalmente, gli accordi universitari non producono automaticamente risultati, ma mostrano un cambiamento di metodo. La Cecenia non si propone soltanto come territorio accomunato dalla religione ai potenziali partner, ma cerca di costruire strutture capaci di sviluppare corsi, ricerche, certificazioni, analisi di mercato e programmi condivisi. In questa prospettiva, l’università può diventare uno degli strumenti principali della diplomazia regionale: non un semplice luogo di insegnamento, ma un nodo attraverso il quale circolano conoscenze, studenti, docenti e modelli regolatori.

La formazione è decisiva anche perché la finanza islamica contemporanea non coincide con la meccanica applicazione di prescrizioni religiose. Essa comprende piattaforme digitali, investimenti, assicurazioni mutualistiche, gestione patrimoniale, controllo dei rischi e verifiche di conformità. Richiede inoltre un linguaggio comune tra studiosi islamici, autorità pubbliche e operatori finanziari. La possibilità che Groznyj partecipi alla costruzione di questo linguaggio rappresenta, di conseguenza, un salto qualitativo rispetto alla diplomazia basata esclusivamente su visite ufficiali e dichiarazioni di amicizia.

Un altro laboratorio è costituito dal Fondo Sheikh Zayed per il sostegno all’imprenditoria e all’innovazione, nato dalla cooperazione con il Khalifa Fund degli Emirati Arabi Uniti. Il suo interesse non risiede soltanto nelle risorse finanziarie, ma nel trasferimento di metodi di formazione, consulenza, selezione e accompagnamento delle imprese. Il rapporto con Abu Dhabi viene così tradotto in un’istituzione locale destinata a sostenere imprenditori residenti nella repubblica.

Questo modello è significativo in quanto non si tratta di un grande progetto dipendente dal singolo investitore e dalle decisioni delle autorità, ma di un sistema rivolto a una pluralità di piccole imprese, capace di contribuire alla formazione di una base economica più articolata. La vera efficacia del Fondo dovrà essere valutata nel tempo attraverso la sopravvivenza delle aziende finanziate, l’occupazione creata e la capacità di generare attività non dipendenti dalla spesa pubblica. Resta tuttavia importante che una relazione politica con gli Emirati sia stata trasformata in uno strumento operativo sul territorio.

Il rapporto con il Golfo possiede anche una dimensione politica. Nell’aprile 2026, il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha fatto parte della delegazione russa presente ai colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Secondo gli analisti, la presenza di Kadyrov accanto ai principali responsabili federali non è priva di significato; anzi, essa suggerisce che Mosca considera utile includere una figura proveniente da una repubblica musulmana in alcuni momenti del dialogo con partner del mondo arabo e islamico in generale. Questo dimostra come la Cecenia possa contribuire a creare un contesto culturale e relazionale più favorevole, soprattutto quando i rapporti personali, il riconoscimento religioso e la conoscenza dei codici sociali hanno un peso rilevante.

La diplomazia subnazionale cecena può inoltre svilupparsi attraverso la cooperazione scientifica e tecnologica. I contatti internazionali dell’università di Groznyj, del resto, non riguardano soltanto la finanza islamica. Nel 2026, ad esempio, sono stati avviati progetti con l’Università di Giordania nel campo degli studi climatici e delle infrastrutture di ricerca. Questo tipo di iniziativa amplia il contenuto del rapporto con il mondo musulmano: la cooperazione non viene confinata alla religione, ma comprende scienza, sostenibilità, innovazione e formazione avanzata.

Tuttavia, ora la Cecenia dovrà dimostrare di essere in grado di trasformare i memorandum in attività permanenti. Nel campo della cooperazione internazionale, come noto, la firma di accordi è spesso più semplice della loro attuazione. La Cecenia non deve limitarsi a essere mostrata come prova del ritorno della stabilità nel Caucaso; può diventare uno dei luoghi in cui la Russia sperimenta nuovi strumenti per il dialogo con una parte crescente dell’economia mondiale.

Nel nuovo spazio eurasiatico, le regioni acquistano importanza non perché sostituiscano gli Stati, ma perché conferiscono profondità alle loro strategie. La politica russa verso il mondo islamico ha bisogno di accordi energetici e grandi forum, ma anche di territori capaci di trasformare la cooperazione in esperienza quotidiana. La Cecenia, come abbiamo tentato di mostrare in questa nostra dissertazione, può svolgere questa funzione attraverso imprese, università, strumenti finanziari e reti professionali.

Il suo contributo più originale non consiste quindi nell’essere semplicemente musulmana, né nel presentarsi ancora una volta come terra rinata dalle rovine, bensì nella possibilità di trasformare un’identità storica in una competenza contemporanea. È in questa evoluzione, ancora aperta ma ormai visibile, che si trova il ruolo più promettente della Cecenia nella diplomazia islamica della Russia.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog