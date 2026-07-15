Cina e Russia rafforzano la cooperazione navale con l’esercitazione congiunta “Joint Sea-2026”

La prima partecipazione congiunta di sommergibili cinesi e russi all’esercitazione “Joint Sea-2026” testimonia, secondo gli esperti, un livello eccezionale di fiducia reciproca e un significativo avanzamento nel coordinamento operativo subacqueo.

di Liang Rui (Global Times) – 12 luglio 2026

La fase in mare dell’esercitazione sino-russa “Joint Sea-2026” si è conclusa sabato, segnando la prima volta in cui sommergibili delle marine cinese e russa sono stati mostrati insieme nella stessa immagine durante le manovre, secondo China Bugle, account mediatico ufficiale affiliato al Centro per i mezzi d’informazione dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) cinese. Un esperto di questioni militari ha dichiarato al Global Times che ciò dimostra tra i due Paesi un livello di fiducia reciproca fuori dal comune.

Durante l’esercitazione, le formazioni navali cinesi e russe hanno svolto manovre comprendenti il soccorso ai sommergibili, attacchi contro obiettivi di superficie, difesa aerea e operazioni antimissile. Grazie a un coordinamento efficiente, le due parti hanno approfondito la fiducia reciproca e rafforzato ulteriormente le proprie capacità operative congiunte, ha affermato China Bugle.

L’esercitazione si è contraddistinta per una pianificazione flessibile e per gli elevati requisiti di coordinamento operativo. Le manovre congiunte sono state condotte senza copioni prestabiliti, adattando dinamicamente le operazioni alle condizioni del campo di battaglia, ai fattori idrometeorologici e ad altre variabili.

Le forze partecipanti sono state inoltre organizzate in formazioni miste, utilizzando piattaforme navali, aeree e subacquee per costruire un sistema di combattimento integrato multidominio. Ciò ha permesso di mettere efficacemente alla prova le capacità congiunte delle due parti nella ricognizione e nell’allerta precoce, nel coordinamento del comando e negli attacchi di fuoco all’interno di ambienti elettromagnetici complessi, ha dichiarato China Bugle.

Durante le esercitazioni di difesa aerea e antimissile, le unità navali cinesi e russe hanno operato con una chiara divisione dei compiti e uno stretto coordinamento, sfruttando i punti di forza delle rispettive piattaforme d’arma per intercettare con successo gli obiettivi in avvicinamento nel più breve tempo possibile. Le operazioni hanno così dimostrato la capacità di combattimento congiunto della formazione navale sino-russa.

Dal 2012, la serie di esercitazioni “Joint Sea” è diventata un’importante piattaforma di cooperazione tra le marine di Cina e Russia. In questa edizione, entrambe le parti hanno schierato forze d’élite, comprendenti unità di superficie, subacquee, aeree e di supporto. In particolare, la partecipazione di sommergibili e navi di soccorso subacqueo riflette la continua espansione della cooperazione navale bilaterale dalle «operazioni di superficie» a un sistema di combattimento integrato «di superficie e subacqueo», secondo il comunicato ufficiale.

Dopo che è stata resa nota la prima apparizione congiunta di sommergibili cinesi e russi nella stessa immagine, Wang Yunfei, esperto cinese di questioni militari, ha dichiarato domenica al Global Times che ciò testimonia un livello di fiducia reciproca raramente riscontrabile.

Wang ha spiegato che è molto raro, a livello mondiale, che sommergibili di Paesi diversi operino insieme. I sommergibili sono per loro natura mezzi concepiti per la furtività, e le loro firme acustiche sono informazioni altamente riservate per ogni Paese. Generalmente, queste unità non vengono mostrate a distanza ravvicinata l’una dall’altra. Se due sommergibili compaiono insieme, significa che stanno operando a breve distanza e che le rispettive firme acustiche — comprendenti non soltanto i livelli di rumore, ma anche le caratteristiche delle frequenze — potrebbero essere reciprocamente rilevate.

Secondo l’esperto, le immagini ufficiali dell’esercitazione mostrano che il sommergibile russo partecipante era l’Ufa, un’unità convenzionale della classe Kilo migliorata, mentre la parte cinese ha schierato un sommergibile convenzionale di tipo 039B migliorato.

In passato, quando la Cina impiegava sommergibili di classe Kilo di fabbricazione russa insieme a unità russe dello stesso tipo, il significato era diverso, poiché le rispettive firme acustiche erano già note. Questa volta, invece, la Cina ha mostrato alla Russia il proprio sommergibile di tipo 039B, sviluppato autonomamente e tecnologicamente avanzato a livello mondiale, riflettendo un grado di fiducia reciproca fuori dal comune, ha affermato Wang.

Wang ha aggiunto che la partecipazione dei sommergibili alle esercitazioni congiunte comporta anche comunicazioni e scambi di dati, un altro aspetto importante che dimostra l’elevato livello di fiducia reciproca.

La comunicazione subacquea è complessa. Un metodo consiste nel portare l’antenna sopra la superficie mentre il sommergibile si trova alla quota di comunicazione; un altro è rappresentato dalla comunicazione acustica subacquea, che utilizza apparecchiature specializzate per mantenere i contatti. Quest’ultimo metodo presenta maggiori difficoltà tecniche. Indipendentemente dal sistema utilizzato, le due parti devono condividere le caratteristiche tecniche delle comunicazioni, le procedure e le tattiche, rendendo possibile un elevato grado di coordinamento operativo nell’affrontare avversari comuni, ha spiegato Wang.

Il fatto che i due sommergibili abbiano partecipato insieme, condiviso dati di comunicazione e coordinato attacchi contro obiettivi rappresenta un evento estremamente raro. La capacità di Cina e Russia di portare a termine simili operazioni riflette l’alto livello di fiducia reciproca tra le due parti, nonché la forte sicurezza delle forze armate cinesi nelle proprie capacità. Ciò costituisce un punto di partenza positivo per accrescere ulteriormente la profondità e l’intensità delle future esercitazioni congiunte, ha aggiunto Wang.

Dopo la conclusione dell’esercitazione, alcune delle forze partecipanti svolgeranno un pattugliamento marittimo congiunto nelle acque interessate del Pacifico, continuando a contribuire alla pace e alla stabilità regionali e internazionali, ha riferito China Bugle.

Il 6 luglio, Cina e Russia hanno dato inizio all’esercitazione “Joint Sea-2026” in un porto militare di Qingdao, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, secondo quanto riferito dall’Agenzia di stampa Xinhua.

È stato istituito un comando congiunto, composto da gruppi operativi delle marine dei due Paesi. L’esercitazione è stata articolata in tre fasi: concentramento delle forze, pianificazione in porto e operazioni in mare, ha riferito Xinhua.

La fase operativa in mare dell’esercitazione sino-russa “Joint Sea-2026” si è così conclusa. Guardando al futuro, le due parti continueranno a rispettare i principi di apertura, trasparenza e fiducia reciproca, ampliando ulteriormente la profondità e l’estensione dell’addestramento congiunto e intensificando il proprio contributo alla costruzione di una comunità marittima dal futuro condiviso e alla salvaguardia della pace e della stabilità mondiali, ha dichiarato domenica il Ministero della Difesa Nazionale cinese.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog