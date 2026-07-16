Il primo ministro thailandese Anutin parteciperà alla Conferenza mondiale sull’IA 2026

Dal 16 al 20 luglio, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul sarà in Cina per consolidare la cooperazione strategica bilaterale e partecipare alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale e al vertice sulla governance globale dell’IA.

di Zhang Yuying (Global Times) – 13 luglio 2026

Il primo ministro del Regno di Thailandia, Anutin Charnvirakul, compirà una visita ufficiale in Cina dal 16 al 20 luglio. In un contesto internazionale mutevole e instabile, la Cina auspica che la visita dia nuovo impulso agli sforzi per tramandare la tradizionale amicizia e i rapporti quasi familiari tra Cina e Thailandia, ha dichiarato lunedì il Ministero degli Esteri cinese.

Grazie a una lunga storia di scambi e a solide basi di cooperazione bilaterale, i due Paesi dovrebbero rafforzare ulteriormente, attraverso l’imminente visita, la profonda amicizia riassunta nell’espressione «Cina e Thailandia sono vicine come una sola famiglia» e promuovere una cooperazione più intensa in diversi settori, ha osservato un esperto cinese.

Durante la consueta conferenza stampa di lunedì, rispondendo a una domanda sull’imminente visita di Anutin in Cina, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che il primo ministro thailandese parteciperà alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale 2026 e alla Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA, che si terranno in Cina. Sarà la prima visita ufficiale di Anutin in Cina dal suo insediamento e riflette pienamente la grande importanza attribuita da entrambe le parti alle relazioni sino-thailandesi.

Cina e Thailandia sono buoni vicini, buoni amici, Paesi legati da rapporti quasi familiari e buoni partner. Sotto la guida strategica dei due capi di Stato, le due parti hanno approfondito la fiducia politica reciproca e sviluppato una proficua cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, dell’economia digitale, dell’aerospazio, della scienza, dell’istruzione, della cultura e della sanità, ha affermato Lin.

In un contesto internazionale mutevole e instabile, la Cina auspica che la visita dia nuovo impulso agli sforzi per tramandare la tradizionale amicizia e i rapporti quasi familiari tra Cina e Thailandia, approfondire la cooperazione strategica globale, conseguire nuovi risultati nella costruzione di una comunità Cina-Thailandia dal futuro condiviso, promuovere i rispettivi processi di modernizzazione e contribuire alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità regionali, ha dichiarato il portavoce.

Gu Xiaosong, direttore dell’Istituto di ricerca sull’ASEAN dell’Università oceanica tropicale di Hainan, ha dichiarato lunedì al Global Times che Cina e Thailandia condividono una lunga storia di scambi e una profonda amicizia, che costituiscono solide fondamenta per i rapporti bilaterali. I due Paesi sono uniti dalla profonda amicizia espressa dalla formula «Cina e Thailandia sono vicine come una sola famiglia», mentre le loro relazioni sono diventate nel tempo sempre più strette.

Dopo la visita compiuta lo scorso anno dal re del Regno di Thailandia Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, l’imminente viaggio di Anutin in Cina dovrebbe promuovere ulteriormente il coordinamento politico, i legami commerciali ed economici e gli scambi tra i popoli, favorendo progressi costanti nella costruzione di una comunità Cina-Thailandia dal futuro condiviso, ha affermato Gu.

Nel periodo recente si sono intensificati gli scambi tra Cina e Thailandia. Durante un incontro svoltosi ad aprile a Bangkok tra Anutin e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, i due Paesi hanno concordato di rafforzare il coordinamento strategico e ampliare la cooperazione in diversi settori, secondo quanto riferito dall’agenzia stampa Xinhua.

Inoltre, durante il simposio promozionale appena concluso dedicato alla nona edizione della China International Import Expo e l’evento «Grande mercato per tutti: esportare in Cina», rivolto alla Thailandia, funzionari e rappresentanti delle imprese cinesi e thailandesi si sono impegnati ad approfondire i rapporti commerciali e di investimento.

Intervenendo all’evento, il viceministro del Commercio cinese Yan Dong ha ricordato che la Cina è da tredici anni consecutivi il principale partner commerciale della Thailandia, mentre quest’ultima rappresenta a sua volta un importante partner commerciale della Cina tra i Paesi dell’ASEAN.

Gli scambi economici costituiscono un pilastro importante delle relazioni tra Cina e Thailandia, che nel corso degli anni hanno costruito solide basi per la cooperazione economica. Guardando al futuro, grazie ai canali logistici più agevoli offerti dalla ferrovia Cina-Laos, i due Paesi dovrebbero riuscire a valorizzare ulteriormente il potenziale del commercio bilaterale, ha affermato Gu.

Andando oltre la dimensione strettamente bilaterale, l’esperto ha inoltre osservato che, poiché la Thailandia è un importante Stato membro dell’ASEAN, l’imminente visita di Anutin in Cina dovrebbe contribuire anche al rafforzamento della stabilità regionale.

«Situata nel cuore della penisola indocinese, la Thailandia occupa una posizione geografica di importanza strategica», ha affermato Gu. «L’amicizia tra Cina e Thailandia non soltanto eleva il livello delle relazioni bilaterali, ma favorisce anche rapporti più stretti tra la Cina e gli altri Paesi della penisola indocinese».

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Giulio Chinappi – World Politics Blog