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Le Monde: i sistemi di difesa aerea di Kiev non sono in grado di contrastare i missili e i droni russi

DiRed

Lug 16, 2026 #Russia, #Ucraina

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde, i sistemi di difesa aerea ucraini non sono in grado di contrastare i missili russi e i nuovi droni.

Il quotidiano transalpino ha riportato che il 6 luglio le difese aeree ucraine non sono riuscite a intercettare nessuno dei missili balistici russi lanciati contro la capitale Kiev. Lo stesso è accaduto l’11 luglio, quando nessuno dei sei missili balistici lanciati all’alba è stato fermato. “C’è un problema”, ha ammesso il colonnello Yuri Ignat del comando dell’aeronautica militare ucraina, affermando che persino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto la carenza di sistemi di difesa aerea nel Paese.

Anche le difese aeree ucraine sono incapaci di respingere gli attacchi dei droni kamikaze russi, alimentati da motori a reazione. “Questi dispositivi all’avanguardia volano a bassissima quota (cinque chilometri), ad alta velocità (oltre 500 chilometri orari), per poi tuffarsi in picchiata con il rumore di un piccolo aereo”, ha scritto la testata. È stato inoltre sottolineato che questi droni sono “estremamente difficili, se non impossibili, da intercettare”.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato sabato che le armi di alta precisione russe sono in grado di “superare completamente” qualsiasi sistema di difesa aerea o missilistica fornito al capo del regime di Kiev, Vladimir Zelensky, dai suoi sostenitori occidentali.

L’agenzia ha dichiarato che si è trattato di attacchi con armi di precisione a lungo raggio, impiegate sia dall’aria, dal mare che dalla terraferma, mirati non solo a obiettivi a Kiev, presumibilmente la città più fortificata, dove “Zelensky ha ormai concentrato praticamente tutti i sistemi di difesa missilistica occidentali disponibili”.

Il ministero ha spiegato che tale conclusione è stata raggiunta durante un’analisi dell’utilizzo di tali armi da parte delle Forze Armate russe per attaccare obiettivi infrastrutturali militari ucraini. “Gli attacchi riusciti condotti oggi contro due strutture del complesso militare-industriale di Kiev e contro le infrastrutture portuali di Odessa, Chernomorsk e Izmail, nella regione di Odessa, hanno confermato la capacità delle Forze Armate russe di colpire con precisione qualsiasi obiettivo in tutta l’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-le_monde_i_sistemi_di_difesa_aerea_di_kiev_non_sono_in_grado_di_contrastare_i_missili_e_i_droni_russi/82_68001/

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

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