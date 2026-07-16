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UCCISO L’INGEGNERE CAPO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROŽ’E

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Lug 16, 2026 #Ucraina, #ZAPOROŽ'E

I TERRORISTI DI ZELENSKY HANNO UCCISO L’INGEGNERE CAPO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROŽ’E E IL SUO AUTISTA

L’ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporož’e, Aleksandr Yakovlev, e l’autista della stazione, Dmitrij Filippov, sono rimasti uccisi a seguito di un attacco sferrato da un drone ucraino contro un’auto di servizio — lo ha riferito il direttore generale di “Rosatom”, Aleksej Lichačëv.

«Un drone delle Forze Armate ucraine ha colpito una Toyota Camry, auto di servizio della centrale nucleare di Zaporož’e, al confine tra l’area industriale della stazione e la città di Energodar. Insieme all’ingegnere capo Aleksandr Yakovlev, nell’impatto è deceduto anche l’autista del veicolo, Dmitrij Filippov», – ha dichiarato.


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