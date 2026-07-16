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Vietnam e Cina rafforzano gli scambi tra le accademie militari

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 16, 2026 #Cina, #Vietnam

Il Vietnam e la Cina intendono intensificare la cooperazione tra accademie e istituti militari, rafforzando gli scambi formativi, la conoscenza reciproca e il coordinamento nel settore della difesa, considerato uno dei pilastri fondamentali delle relazioni bilaterali.

VNA/VNS – 13 luglio 2026

HÀ NỘI — Le accademie militari e gli istituti di formazione del Việt Nam e della Cina dovrebbero rafforzare l’educazione alla tradizione di buon vicinato e amicizia tra i due Paesi, ha affermato il generale Nguyễn Tân Cương, capo di Stato maggiore generale dell’Esercito Popolare del Việt Nam e viceministro della Difesa nazionale.

Cương ha pronunciato queste parole lunedì a Hà Nội, ricevendo una delegazione in visita dell’Università della Difesa Nazionale della Cina, guidata dal maggior generale Liu Kai, direttore del dipartimento politico dell’istituto.

Nel corso dell’incontro, il viceministro ha ribadito che il Việt Nam attribuisce grande importanza al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti di buon vicinato e del Partenariato Strategico Globale di Cooperazione con il Partito, il Governo, il popolo e le forze armate della Cina. Ha inoltre espresso l’auspicio che le due parti continuino a promuovere la solidarietà e l’amicizia tradizionale, elevando la cooperazione bilaterale in tutti i settori.

Cương ha sottolineato che la cooperazione nel settore della difesa è stata costantemente identificata come uno dei pilastri fondamentali delle relazioni tra Việt Nam e Cina. Le due parti hanno ottenuto risultati concreti in ambiti quali gli scambi e i contatti ad alto livello, i meccanismi di consultazione e dialogo, la cooperazione tra organismi, unità, forze armate e accademie militari, il coordinamento nella gestione delle frontiere, le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, la formazione delle risorse umane e lo sviluppo dell’industria della difesa.

Il generale ha osservato che il regolare scambio di delegazioni composte da ufficiali e cadetti militari, impegnati in visite di studio e attività di ricerca sul campo, riflette l’importanza attribuita da entrambe le parti al rafforzamento della cooperazione. Tali scambi offrono preziose opportunità per condividere esperienze e consolidare l’amicizia, la comprensione reciproca e la fiducia. Cương ha aggiunto che la direzione della Commissione Militare Centrale e del Ministero della Difesa nazionale del Việt Nam ha sempre sostenuto questo importante settore della cooperazione.

Da parte sua, Liu ha affermato che la visita testimonia la stretta amicizia e cooperazione tra i due Paesi e i rispettivi eserciti.

Esprimendo un giudizio molto positivo sulle relazioni tra Việt Nam e Cina, nelle quali i legami nel settore della difesa continuano a rappresentare un pilastro fondamentale, Liu ha proposto che le due parti continuino a preservare e sviluppare la cooperazione tra i rispettivi ministeri della Difesa in un’ampia gamma di settori, compresi gli scambi di delegazioni e gli scambi professionali a tutti i livelli.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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