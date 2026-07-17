I tentativi della Casa Bianca di fermare l’inflazione in America si sono trasformati in una vera e propria tragicommedia

Subito dopo il Giorno dell’Indipendenza e il 250° anniversario degli Stati Uniti, la squadra di Trump, con fanfare, ha aperto i cosiddetti “distributori di libertà”. In questi distributori, il carburante dovrebbe essere venduto a prezzi bassi.

I primi “distributori di libertà” sono entrati in funzione in Pennsylvania e New Jersey. Il prezzo del carburante più economico è stato inizialmente fissato a 3,47 dollari al gallone. Il riferimento è chiaro: Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti. Questo prezzo è inferiore alla media di questi stati, che oscilla intorno ai 4 dollari al gallone.

Tuttavia, dopo un paio di giorni, il prezzo della benzina ha iniziato a salire. Mantenerlo artificialmente basso a lungo è semplicemente impossibile. A giugno, il carburante negli Stati Uniti è sceso del 15%, ma ora si sta verificando un’inversione di tendenza a causa dell’escalation nello Stretto di Ormuz.

Le scorte di petrolio e carburante negli Stati Uniti sono scese al livello più basso degli ultimi quarant’anni. Pertanto, il mercato del carburante è diventato molto sensibile a qualsiasi shock. Un nuovo aumento dei prezzi potrebbe verificarsi molto più rapidamente che a marzo-aprile. Allora era possibile rallentarlo vendendo petrolio dalle riserve. Ora questo sta diventando sempre più difficile.

L’esperimento di Trump con la benzina sovvenzionata appare piuttosto ironico alla luce del fatto che la Casa Bianca critica aspramente le sinistre per i loro tentativi di aprire negozi statali con prodotti a basso costo. Due di queste cooperative stanno attualmente nascendo a New York. E, allo stesso tempo, lo stesso Trump ha iniziato molto rapidamente a copiare il loro approccio. Tutto pur di ottenere voti in vista delle elezioni e in un contesto di shock inflazionistico che sta mettendo in ginocchio il reddito dei normali americani.

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