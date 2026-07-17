Il commercio estero della Cina cresce del 16,9% nel primo semestre 2026 e supera i 25.000 miliardi di yuan; le importazioni balzano del 22,1%

Nel primo semestre del 2026, il commercio estero cinese ha raggiunto un nuovo massimo storico, sostenuto dall’aumento delle importazioni, dall’innovazione industriale e dalla crescente domanda mondiale di prodotti tecnologici, verdi e ad alto valore aggiunto.

di Chi Jingyi e Li Xuanmin (Global Times) – 14 luglio 2026

Nel primo semestre del 2026, il commercio estero della Cina ha raggiunto i 25.470 miliardi di yuan, pari a 3.750 miliardi di dollari, con un aumento del 16,9% su base annua e un nuovo massimo storico. La Cina ha mantenuto saldamente la propria posizione di maggiore potenza mondiale nel commercio di beni, ha dichiarato martedì un funzionario dell’Amministrazione Generale delle Dogane cinese durante una conferenza stampa dedicata all’andamento del commercio estero nel primo semestre dell’anno.

«Tra tensioni geopolitiche e interruzioni nell’area dello Stretto di Hormuz, il mondo ha acquisito una maggiore consapevolezza del ruolo indispensabile delle catene di approvvigionamento cinesi per l’industria globale e per la fornitura di beni essenziali. È significativo che, nel primo semestre del 2026, la crescita delle importazioni cinesi abbia superato nettamente quella delle esportazioni», ha dichiarato martedì al Global Times Tian Yun, economista con sede a Pechino.

Nel primo semestre del 2026, il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni cinesi di beni ha raggiunto i 25.470 miliardi di yuan, superando per la prima volta i 25.000 miliardi nello stesso periodo dell’anno e registrando una crescita del 16,9% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi martedì dall’Amministrazione Generale delle Dogane.

Le esportazioni si sono attestate a 14.730 miliardi di yuan, in aumento del 13,4% su base annua, proseguendo una crescita che dura ormai da undici trimestri consecutivi. Le importazioni hanno raggiunto i 10.740 miliardi di yuan, con un incremento del 22,1% su base annua, superiore di 8,7 punti percentuali a quello delle esportazioni e tale da favorire uno sviluppo più equilibrato del commercio estero.

Gli esperti cinesi hanno osservato che gli sforzi del Paese per promuovere l’ammodernamento industriale emergono chiaramente dalla composizione merceologica delle esportazioni. Allo stesso tempo, l’immenso mercato cinese ha offerto e continuerà a offrire vaste opportunità agli esportatori di tutto il mondo.

Forniture stabili

In un contesto segnato dalle interruzioni nell’area dello Stretto di Hormuz, la stabilità delle forniture cinesi ha garantito prodotti a prezzi accessibili a consumatori e imprese di tutto il mondo, contribuendo a mantenerne operative le attività, hanno affermato gli esperti.

Per quanto riguarda le esportazioni, la composizione dei prodotti cinesi ha continuato a migliorare. Nel primo semestre dell’anno, le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici hanno raggiunto i 9.360 miliardi di yuan, con una crescita del 20,1% su base annua, rappresentando il 63,5% del totale delle esportazioni, 3,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia sono aumentate del 39%, raggiungendo i 3.260 miliardi di yuan, secondo i dati dell’Amministrazione Generale delle Dogane.

Illustrando i fattori che sostengono le esportazioni cinesi, Wang Jun, vicedirettore dell’Amministrazione Generale delle Dogane, ha dichiarato martedì durante la conferenza stampa che il motore fondamentale risiede nella precisa corrispondenza tra la produzione manifatturiera cinese e la varietà delle esigenze globali.

«Un rapporto delle Nazioni Unite ha mostrato che quest’anno la crescita del commercio mondiale di beni si è concentrata nei settori legati all’intelligenza artificiale. Il forte aumento della domanda di capacità di calcolo, centri dati e dispositivi terminali ha sostenuto la crescita delle esportazioni cinesi. Nel primo semestre dell’anno, le esportazioni di componenti elettronici e parti di computer hanno registrato incrementi a due cifre, contribuendo complessivamente per 6,9 punti percentuali alla crescita totale delle esportazioni», ha dichiarato Wang.

Wang ha inoltre richiamato la domanda globale legata alla transizione verde e a basse emissioni di carbonio, che ha creato una forte complementarità con i prodotti verdi della Cina. Nel primo semestre dell’anno, le esportazioni di batterie al litio e turbine eoliche sono aumentate rispettivamente del 37,6% e del 35,6%. Le esportazioni di prodotti per la mobilità verde, come veicoli elettrici, locomotive ferroviarie elettriche, motocicli elettrici e biciclette, sono cresciute rispettivamente del 68,7%, del 45,1% e del 31,5%.

I veicoli elettrici e le batterie agli ioni di litio, insieme ai prodotti fotovoltaici, sono conosciuti come il «nuovo trio» e rappresentano il processo di ammodernamento del settore manifatturiero cinese.

«Oggi si discute ampiamente anche di un nuovo “nuovo trio”, comprendente robot, intelligenza artificiale e farmaci innovativi. Nel primo semestre dell’anno, anche le esportazioni cinesi dei prodotti appartenenti a questo nuovo “nuovo trio” hanno registrato una forte crescita, evidenziando la notevole resilienza del sistema economico cinese. L’espansione delle esportazioni deriva dai nuovi motori di crescita delle industrie strategiche emergenti», ha dichiarato martedì al Global Times Hu Qimu, professore presso l’Istituto della Via della Seta Marittima dell’Università di Huaqiao.

Secondo i dati dell’Amministrazione Generale delle Dogane, nel primo semestre dell’anno la Cina ha esportato oltre 10.000 robot bionici intelligenti profondamente integrati con tecnologie di intelligenza artificiale, destinati a più di 90 Paesi e regioni del mondo.

Nello stesso periodo, le esportazioni di robot chirurgici hanno raggiunto i 480 milioni di yuan, aumentando di 3,3 volte. Il numero dei mercati di destinazione è passato dai 23 Paesi dello scorso anno ai 49 di quest’anno. «Le apparecchiature mediche intelligenti prodotte in Cina stanno recando beneficio a un numero crescente di pazienti», ha affermato Wang.

Hu ha osservato che la Cina offre al mondo opportunità di transizione verde a costi contenuti e significativi vantaggi derivanti dall’accesso al proprio mercato, producendo benefici sempre maggiori per le economie globali.

Lü Daliang, portavoce dell’Amministrazione Generale delle Dogane, ha inoltre sottolineato che nel primo semestre dell’anno una quota significativa delle esportazioni cinesi è stata realizzata da imprese a investimento estero.

«Le imprese a investimento estero sono profondamente radicate in Cina, dove producono per il mercato globale e continuano a generare profitti per gli investitori. Hanno rappresentato quasi il 30% delle esportazioni verso l’Unione Europea e quasi il 40% di quelle verso la Repubblica di Corea. La loro quota ha inoltre superato il 30% in mercati emergenti quali Messico e Việt Nam», ha dichiarato Lü.

Il secondo maggiore mercato mondiale delle importazioni

Per quanto riguarda i fattori che hanno sostenuto la rapida crescita delle importazioni cinesi, Wang ha indicato le dimensioni eccezionali del mercato del Paese, la stabilità dell’andamento economico e la progressiva estensione sistematica delle misure di apertura unilaterale.

«La Cina è il secondo maggiore mercato mondiale delle importazioni da diciassette anni consecutivi, con una crescita media annua del 5,1%, che ha portato la sua quota delle importazioni globali dal 7,9% a circa il 10%. La Cina ha concesso il trattamento a dazio zero a 63 Paesi e ha ospitato con successo importanti esposizioni internazionali. Nel primo semestre dell’anno, le importazioni provenienti da oltre 150 Paesi e regioni sono aumentate», ha dichiarato Wang.

Considerando i partner commerciali della Cina, la diversificazione dei mercati si è ulteriormente consolidata. Il commercio con i Paesi partner dell’Iniziativa Belt and Road ha raggiunto i 12.970 miliardi di yuan, con una crescita del 14,8% su base annua e una quota pari al 50,9% del commercio estero complessivo. Gli scambi con l’America Latina e l’Africa sono aumentati rispettivamente del 16,2% e del 19,6%, mentre quelli con l’Unione Europea sono cresciuti del 10,2%. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni con i Paesi vicini ha raggiunto i 9.440 miliardi di yuan, con un incremento del 20,6%.

«Guardando al futuro, la crescita delle esportazioni cinesi dovrebbe mantenersi solida anche a luglio, sostenuta dal boom mondiale degli investimenti nell’intelligenza artificiale e dalla robusta espansione delle esportazioni automobilistiche, considerata la rapida crescita registrata a giugno nelle esportazioni di chip e componenti elettronici legati all’IA», ha dichiarato martedì al Global Times Feng Lin, direttore esecutivo della ricerca presso Golden Credit Rating International.

Feng ha tuttavia richiamato l’attenzione su diversi fattori che dovranno essere monitorati attentamente e che potrebbero influenzare il commercio estero cinese nel mese di luglio e durante la seconda metà dell’anno.

«In seguito alla piena applicazione, a luglio, dell’indagine statunitense ai sensi della Sezione 301, le politiche tariffarie potrebbero subire importanti modifiche. Sarà inoltre necessario monitorare attentamente la sostenibilità dell’impennata mondiale degli investimenti nell’intelligenza artificiale nella seconda metà dell’anno, mentre il ritmo eccezionalmente elevato della crescita delle esportazioni di chip potrebbe andare incontro a oscillazioni al ribasso», ha affermato Feng.

«Nel complesso, il commercio estero cinese ha mantenuto una forte performance nel primo semestre del 2026, compiendo notevoli progressi sia nella stabilizzazione dei volumi sia nell’ottimizzazione della struttura. Tuttavia, permangono diverse difficoltà, il che significa che gli sforzi per stabilizzare il commercio estero nella seconda metà dell’anno dovranno affrontare rischi e sfide considerevoli», ha dichiarato Wang, indicando tra i principali fattori le persistenti pressioni inflazionistiche globali, l’aumento delle barriere commerciali, i frequenti conflitti geopolitici e le continue tensioni sulle catene di approvvigionamento mondiali.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog