Iran: evacuato l’ospedale oncologico pediatrico dopo un attacco missilistico USA

L’ospedale oncologico pediatrico della città di Ahvaz è stato completamente evacuato dopo che missili americani hanno colpito il complesso medico di cui fa parte questa struttura.
Secondo i media iraniani, i missili statunitensi sono caduti vicino alla clinica intitolata a Shahid Baghai. La direzione ha chiesto ai genitori di ritirare i bambini sottoposti a chemioterapia per la loro sicurezza. I pazienti vengono trasferiti, per quanto possibile, nei reparti di altri ospedali.
Secondo Mehr, esplosioni sono state registrate anche nelle città iraniane di Bandar Abbas e Chabahar.
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