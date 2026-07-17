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Iran: evacuato l’ospedale oncologico pediatrico dopo un attacco missilistico USA

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Lug 17, 2026 #Iran, #USA

L’ospedale oncologico pediatrico della città di Ahvaz è stato completamente evacuato dopo che missili americani hanno colpito il complesso medico di cui fa parte questa struttura.

Secondo i media iraniani, i missili statunitensi sono caduti vicino alla clinica intitolata a Shahid Baghai. La direzione ha chiesto ai genitori di ritirare i bambini sottoposti a chemioterapia per la loro sicurezza. I pazienti vengono trasferiti, per quanto possibile, nei reparti di altri ospedali.

Secondo Mehr, esplosioni sono state registrate anche nelle città iraniane di Bandar Abbas e Chabahar.


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