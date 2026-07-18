I RIBELLI YEMENITI HOUTHI SI PREPARANO A CHIUDERE LO STRETTO DI BAB EL-MANDEB NELL’INTERESSE DELL’IRAN

-The Telegraph

“Ci sono numerosi segnali di collaborazione tra gli Houthi e il gruppo somalo Al-Shabaab. Essa è finalizzata a controllare completamente e chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb quando l’Iran prenderà tale decisione in futuro.”

Entrambi gli stretti – Ormuz e Bab el-Mandeb – sono fondamentali per le forniture mondiali di energia. Attraverso Bab el-Mandeb transita circa il 10-12% del trasporto marittimo mondiale, inclusa la rotta verso e dal Canale di Suez.

“Questo fa parte della strategia dell’Iran e degli Houthi per controllare completamente Bab el-Mandeb allo stesso modo dello Stretto di Ormuz”, aggiunge il giornale.

La chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb provocherebbe gravi interruzioni del commercio mondiale: le compagnie di navigazione sarebbero costrette a far passare le navi intorno all’estremità meridionale dell’Africa, aumentando i tempi di consegna di diverse settimane e facendo lievitare notevolmente i costi di trasporto.

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