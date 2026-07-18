AFV

Libera la tua mente

Mondo

I RIBELLI YEMENITI HOUTHI SI PREPARANO A CHIUDERE LO STRETTO DI BAB EL-MANDEB NELL’INTERESSE DELL’IRAN

DiAFV from TELEGRAM

Lug 18, 2026 #BAB EL-MANDEB, #Yemen

-The Telegraph

“Ci sono numerosi segnali di collaborazione tra gli Houthi e il gruppo somalo Al-Shabaab. Essa è finalizzata a controllare completamente e chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb quando l’Iran prenderà tale decisione in futuro.”

Entrambi gli stretti – Ormuz e Bab el-Mandeb – sono fondamentali per le forniture mondiali di energia. Attraverso Bab el-Mandeb transita circa il 10-12% del trasporto marittimo mondiale, inclusa la rotta verso e dal Canale di Suez.

“Questo fa parte della strategia dell’Iran e degli Houthi per controllare completamente Bab el-Mandeb allo stesso modo dello Stretto di Ormuz”, aggiunge il giornale.

La chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb provocherebbe gravi interruzioni del commercio mondiale: le compagnie di navigazione sarebbero costrette a far passare le navi intorno all’estremità meridionale dell’Africa, aumentando i tempi di consegna di diverse settimane e facendo lievitare notevolmente i costi di trasporto.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Nuova Caledonia, il voto riapre la frattura postcoloniale

Lug 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’UE perde il GNL americano, che va in Asia

Lug 18, 2026 L.M.
AFV Mondo

Il Laos registra una crescita economica del 5% nel primo semestre del 2026

Lug 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Nuova Caledonia, il voto riapre la frattura postcoloniale

Luglio 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Ambiente Clima

I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA HANNO SACRIFICATO L’AMBIENTE PER LA CORSA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Luglio 18, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

I RIBELLI YEMENITI HOUTHI SI PREPARANO A CHIUDERE LO STRETTO DI BAB EL-MANDEB NELL’INTERESSE DELL’IRAN

Luglio 18, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Laos registra una crescita economica del 5% nel primo semestre del 2026

Luglio 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: